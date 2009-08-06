Премьером Южной Осетии стал руководитель челябинской фирмы

Президент непризнанной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты подписал указ о назначении главой правительства гендиректора челябинской строительной фирмы "Вермикулит" Вадима Бровцева.

Ранее парламент ЮО одобрил его кандидатуру. Как заявил Э.Кокойты, он будет полностью поддерживать действия нового председателя правительства. "Я предложил премьер-министру ознакомиться со всеми членами правительства и в течение трех недель подготовить свои предложения по формированию нового аппарата правительства... Я также готов передать новому премьеру часть полномочий, которые сейчас есть у меня как у председателя президиума правительства", - отметил он.

Накануне президент Южной Осетии Э.Кокойты подписал указ об освобождении от должности прежнего главы правительства по состоянию здоровья, напоминает РосБизнесКонсалтинг.