Анонс на 6 августа

Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Одесскую область. Планируется, что в Овидиопольском районе Глава государства ознакомится с Овидиопольским дошкольным учебным заведением, посетит Овидиопольский учебно-воспитательный комплекс ООШ I-III ступеней. В 12-00 в Овидиополе начнется совещание под председательством Президента Украины по вопросам подготовки к 2009/2010 учебному году (В прямом эфире совещание будет транслировать «5 канал»). В.Ющенко также ознакомится с работой ОАО «Ильичевский масложировой комбинат» и проведет встречу с представителями международной организации пчеловодства «Апимондия». Вечером в Одессе Президент Украины примет участие в специальном проекте - прямом эфире местной телекомпании «Глас». Главные темы разговора - представление президентского проекта Конституции, социально-экономическая ситуация и региональная политика, виденье Президента развития Одесского региона и т.д.

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Заседание НКРЭ

Состоится презентация ТМ «Bitburger». В июле 2009 года на мощностях компании «Оболонь» разлита первая партия немецкого пива Bitburger Premium Beer.

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У прес-центрі Кабінету Міністрів відбудеться брифінг 1-го заступника Голови Державної податкової адміністрації Олександра Буханевича на тему: „Виконання планових показників надходжень до Державного бюджету у липні 2009 року”.

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Состоится пресс-конференция на тему: “Потребителей продолжают обманывать сгущенкой” по итогам сравнительного тестирования сгущенки проведенного Центром Экспертиз ТЕСТ.

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Состоится пресс-конференция, посвященная презентации масштабного портала онлайн-игр реального времени "Город развлечений", созданного специально для абонентов услуги "ОГО!". В пресс-конференции примут участие представители ООО "Укртелеком" и компании "Сискон".

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рейдерский захват государственного предприятия Минобороны “Південь”. Речь пойдет о ситуации вокруг ГП “Південь”, которое находится в пгт Авангард (район рынка 7-й километр в Одесской области) и граничит с землями Минобороны Украины. Кто из высоких должностных лиц стоит за этим? Почему они не дают разъяснений и не урегулируют проблему? Кто провоцирует возникновение социального конфликта? На пресс-конференции будет обнародовано обращение ко всем ветвям власти относительно решения ситуации. Участники: председатель Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Юрий Борщенко, заместитель председателя Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Виктор Кудлай, и. о. директора Государственного предприятия Минобороны Украины “Південь” Владимир Марочкин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция СК "Оранта"

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Состоится пресс-конференция на тему: «Металлургия выходит из кризиса благодаря действиям правительства или вопреки ним?». К участию приглашены: Сергей Грищенко - заместитель министра промышленной политики; Владимир Власюк - директор Укрпромвнешэкспертиза; Владимир Пиковский - руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса Центра Госвнешинформ; Дмитрий Хорошун - аналитик ИГ «Сократ».

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Отмена дезинфекции железнодорожных вагонов. Потенциальная угроза распространения инфекционных болезней. Кого это касается в первую очередь и кому это нужно?». Будет идти речь об отмене приказов Минздрава Украины и Минтранссвязи Украины о проведении санитарной обработки железнодорожных вагонов перед загрузкой продовольственной продукции. Отмена данного вида деятельности является потенциальной угрозой здоровью населения и подрывает международный имидж Украины. Тиф, холера, свиной грипп, сальмонеллез, туберкулез и другие заболевания - цена здоровья граждан нашей страны? Участники: доктор мед.наук, руководитель группы гигиены и токсикологии опасных грузов перевозимых транспортом и аварийных ситуаций ГП «Украинского НИИ Медицины транспорта» Евгений Белобров; врач-дезинфекционист ООО «ХНПО Экология» Ольга Байстрюченко; зам.главврача Киевской городской дезинфекционной станции - Наталия Солина; зам.начальника Госинспекции защиты растений Киевской области и г. Киева Владимир Калашников (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Белоцерковском районе Киевской области состоятся торжества по случаю Дня строителя при участии исполняющего обязанности председателя Киевской облгосадминистрации В.Вакараша. В 11-00 в пгт Терезино (стадион областного интерната) состоится футбольный турнир среди команд Киевской облгосадминистрации, Белоцерковской райгосадминистрации, команды «Строитель». В 14-00 в с. Трушки торжественная часть с награждением представителей строительной отрасли области.

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