ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 августа

Украинские СМИ

"Дело" в публикации "FT: Реструктуризацию облигаций "Нафтогаза" эксперты приравнивают к дефолту" отмечает, что, как пишет британская Financial Times, заявление украинского Минфина о необходимости реструктуризации еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на $500 млн., срок погашения которых приходится на конец сентября, вызвало смятение среди некоторых инвесторов...

http://delo.ua/biznes/ukraina/ft-restrukturizaciju-naftogaza-eksperty-priravnivajut-k-defoltu-128287/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации "Правительство выполнило интернациональный долг" сообщает, что расплатиться с внешними кредиторами Киев смог благодаря третьему траншу кредита МВФ на сумму $3,3 млрд. Теперь инвесторы будут следить за погашением в сентябре евробондов "Нафтогаза" и Укрэксимбанка на $750 млн., после чего рейтинги страны, возможно, повысятся, считают эксперты...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1216571

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Также «Коммерсант-Украина» в статье "Белорусские товары вернули посредникам" пишет, что под давлением почти всего белорусского бизнеса правительство Белоруссии вчера отменило постановление #991, запрещавшее посредническую деятельность в торговле. За три дня действия уникального решения правительства часть торговых операций в стране была остановлена, и президенту Александру Лукашенко пришлось потребовать от правительства не скорректировать, а отменить постановление, против которого впервые солидарно выступили и частный, и государственный бизнес страны, и часть государственной власти – нацбанк...

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1216594&IssueId=7000194

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«Газета по-киевски» в материале "Лозинского поселили в трущобах у моря?" сообщает, что корреспондент «Газеты...» посетил предполагаемый израильский адрес беглого депутата. Он находится в курортном местечке Нетания. Вывод: в таких «комфортных» условиях барин Лозинский долго не протянул бы...

http://mycityua.com/articles/country/2009/08/06/091938.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации "Главный энергетик" пишет, что Олег Дерипаска решил создать в России крупнейшую частную энергокомпанию. Мощность его «Евросибэнерго» будет на 40% больше, чем у «КЭС-холдинга» Виктора Вексельберга

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/06/208565

Также «Ведомости» в материале "Лук и картошка" отмечает, что российская экономика продолжает удивлять: промышленное производство обвалилось, спрос рухнул, предложение денег в экономике почти на нуле, но цены все равно растут. По данным Росстата, потребительская корзина в июле подорожала на 0,6%. Даже в докризисном июле 2008 г. инфляция была меньше (0,5%)...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/06/208556