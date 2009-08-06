Депутаты снова хотят ввести 13% надбавку к импортной пошлине

Народные депутаты Украины Николай ПРИСЯЖНЮК (Партия регионов), Евгений СИГАЛ (БЮТ) и Андрей ДАВЫДЕНКО (НУНС) подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении в Украине на 12 месяцев дополнительной 13-процентной надбавки к таможенной пошлине на импорт.

Законопроект (№5033) с такой инициативой о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом» размещен на сайте ВР.

«Со дня вступления в силу данного закона на срок не меньше 12 следующих календарных месяцев в Законе Украины «О Таможенном тарифе Украины» вводится временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины, действующим перед вступлением в силу данного закона в размере 13 процентов таможенной стоимости товаров, которая ввозится на таможенную территорию Украины в режиме импорта», - говорится в документе.

Таким образом, это уже второй законопроект, которым народные депутаты предлагают продлить срок действия 13-процентной надбавки на импорт, против чего категорически выступают во Всемирной организации торговли.

Как сообщал УНИАН, ранее законопроект о продлении срока действия 13-процентной надбавки на импорт до 12 месяцев (№4767) в парламент Украины внес народный депутат Сергей ТЕРЕХИН.

Вместе с этим, Генеральный Совет Всемирной организации торговли 28 июля утвердил отчет Комитета по ограничениям платежного баланса ВТО от 26 июня 2009 года, согласно которому введение в Украине 13-процентной надбавки к таможенной пошлине не может быть оправдано ухудшением платежного баланса и противоречит правилам ВТО.

Как заявил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, решение Генсовета ВТО обязательно для выполнения всеми странами-членами организации.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом было предусмотрено введение сроком на 6 месяцев (до 7 сентября 2009 г.) временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще. По заявлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, действие 13% надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.