Главное на 6 августа (день)

Финансы

Народные депутаты Украины Николай ПРИСЯЖНЮК (Партия регионов), Евгений СИГАЛ (БЮТ) и Андрей ДАВЫДЕНКО (НУНС) подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении в Украине на 12 месяцев дополнительной 13-процентной надбавки к таможенной пошлине на импорт.

Законопроект (№5033) с такой инициативой о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом» размещен на сайте ВР.

«Со дня вступления в силу данного закона на срок не меньше 12 следующих календарных месяцев в Законе Украины «О Таможенном тарифе Украины» вводится временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины, действующим перед вступлением в силу данного закона в размере 13 процентов таможенной стоимости товаров, которая ввозится на таможенную территорию Украины в режиме импорта», - говорится в документе.

Таким образом, это уже второй законопроект, которым народные депутаты предлагают продлить срок действия 13-процентной надбавки на импорт, против чего категорически выступают во Всемирной организации торговли.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) инициировала создание единого реестра недобросовестных налогоплательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины Александр БУХАНЕВИЧ сегодня во время пресс-конференции.

«Мы планируем создать такую базу, в которой будут значиться все недобросовестные плательщики налогов, которые, на наш взгляд, нарушают налоговое законодательство», - отметил представитель ГНАУ.

По словам А.БУХАНЕВИЧА, планируется, что на сайте ГНАУ будет размещен список фамилий и предприятий, которые являются, по мнению налоговиков, недобросовестными. Таким образом, все контрагенты, которые должны работать с такими предприятиями, будут предупреждены о том, что они имеют проблемы в сфере уплаты налогов.

«Я думаю, что это даст позитивный результат по увеличению поступлений в Государственный бюджет и в борьбе с теневым бизнесом», - подчеркнул он.

Национальный банк Украины 7 августа проведет специальный аукцион по продаже швейцарских франков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки - 10 тыс. швейцарских франков. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

К участию в аукционе не допускаются заявки по покупке иностранной валюты с целью выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, погашения задолженности по овердрафтам и погашения задолженности по договорам кредитных линий, включая проценты и другие расходы, связанные с обслуживанием этой задолженности. Последнее ограничение не относится к договорам об открытии необновляемой кредитной линии в случае, если последний транш по ней предоставлен до 15 октября 2008 г., сказано в сообщении НБУ.

Банки обязаны привлечь от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0050/8,0480 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2570/0,2585 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5340/11,5960 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4404/1,4406 долл./евро (среда - 1,4385/1,4387 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,75 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., что на 0,4% дороже, по сравнению с 5 августа, продают – по 8,09 грн./долл. – на 0,3% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,04 грн./долл., по продаже – 8,05-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 5 августа и составляет 11,42 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,67 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,53 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,73 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 5 августа, повысился на 1,5% и составляет сегодня в среднем 0,2434 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2582 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,255 грн./рубль, по продаже – 0,254-0,262 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,99 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем вчера, продажи – 8,09 грн./долл. - на 0,4% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – 8,07-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,7%, по сравнению с 5 августа, и составляет 11,46 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 11,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,35-11,53 грн./евро, по продаже – в пределах 11,63-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 5 августа, повысился на 2,2% и составляет в среднем 0,2418 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился – до 0,2598 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,252 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,265 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,97/8,09 грн., евро – 11,45/11,65 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,245/0,255 грн.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в июле этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Мы полностью рассчитались за 3,2 миллиарда кубометров газа», - сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил сумму платежа за потребленный в июле природный газ.

В свою очередь, «Газпром» подтвердил оплату Украиной июльского газа.

Польша не смогла договориться с Россией о дополнительных поставках газа в страну с 2010 года и готовится к возможному очередному газовому кризису.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, польское министерство экономики сообщило, что стороны на переговорах в конце прошлой недели не достигли согласия из-за разных взглядов на функционирование компании EuRoPol Gaz.

Эта компания, по 48% которой имеют российский «Газпром» и польская нефтегазовая компания PGNIG, занимается транспортировкой российского газа в Германию через польскую часть Ямалского газопровода.

Вице-председатель правительства и министр экономики Польши Вальдемар ПАВЛЯК заявил в среду, 5 августа, о возможности газового кризиса из-за отсутствия договоренности с россиянами о дополнительных поставках газа, необходимость в которых возникла с начала года после того, как перестал выполнять свой контракт с поляками швейцарский трейдер RosUkrenergo.

Министерство рассчитывало на последних переговорах парафировать соглашение о дополнительных поставках газа с тем, чтобы оно могло быть подписано во время запланированного на сентябрь визита российского премьера Владимира ПУТИНА в Польшу.

«Российская сторона нашла еще несколько тем для дискуссии», - сказал В.ПАВЛЯК, который не уточнил, какие дополнительные условия поставили россияне.

Вице-премьер напомнил, что Польша сможет получать катарский газ только с 2014 года, и поэтому без российского газа стране будет сложно «закрыть» газовый баланс.

В Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» (г. Суходольск, ОАО «Краснодонуголь») из-за пожара на копре главного ствола выводятся на поверхность 208 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, по неустановленным пока причинам в 8.00 на копре главного ствола, на отметке +66 м, произошел пожар. В зоне пожара людей не было. В шахте на момент аварии находились 208 горняков, которым была дана команда подниматься на поверхность. Вентиляторы главного проветривания (ВГП) вентиляционных стволов №2 и №3 переведены в реверсивный режим работы. ВГП главного ствола работает в нормальном режиме. Прибывшие на шахту отделения горноспасателей с противопожарным оборудованием оперативно ликвидировали пожар. «Пожар уже потушен, люди их шахты выводятся, никто не пострадал», - сказали с штабе.

Строительство

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до конца текущего года планирует ввести в эксплуатацию около 230 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК.

По его словам, в этом году компанией введено в эксплуатацию 53 тыс. кв. м жилья в столице. Всего в текущем году, как заказчик-инвестор, холдинг планирует ввести 280 тыс. кв. м жилья в Киеве.

В.КОЗАЧУК отметил, что «Киевгорстрой» до конца года намерен ввести жилые дома под строительным номером 4,6,10 в шестом микрорайоне «Осокорки-Северные», №1 в 9-а микрорайоне на Осокорках, №16-б, 12, 14 в жилом массиве «Позняки-2», дом по проспекту 40-летия Октября, 30-32 в Голосеевском районе, а также дома №2, 3, 4, 5 и 10 на Троещине.

«Киевгорстрой» не участвует в программе правительства по выкупу у застройщиков недостроенного жилья для очередников через Государственное ипотечное учреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК.

«Жилья по таким ценам в Киеве мы не можем предложить. Опосредованная цена квадратного метра у нас немного выше», - сказал он.

П.ШИЛЮК считает, что в регионах по предложенным правительством ценам застройщики, возможно, и смогут продать недостроенное жилье для очередников, но не в Киеве, где дополнительная нагрузка на квадратный метр составляют 37%.

При этом он отметил, что положения закона о предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства, который снижает дополнительную нагрузку на застройщика, не выполняются.

Социальная политика

Кабинет министров Украины выделил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта 35 млн. грн. для осуществления неотложных мер по возобновлению зданий, сооружений и инженерно-технических сетей государственного предприятия «Международный детский центр «Артек».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 5 августа.

Согласно документу, средства будут направлены также на приобретение для «Артека» оборудования и автотранспортных средств, в частности, автомобилей скорой медицинской помощи.

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласился с назначением Михаила ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине и подписал агреман.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет сегодня газета "Коммерсант Украина" (№ 133).

Тот факт, что новый посол РФ вскоре получит агреман Украины (согласие на назначение на пост главы дипломатической миссии), изданию одновременно подтвердили источники сразу в нескольких украинских ведомствах. "Выдача агремана Михаилу ЗУРАБОВУ состоится в самое ближайшее время", - ответили на запрос Ъ в пресс-службе Президента.

Собеседник газеты в МИДе подтвердил согласие Украины на назначение М.ЗУРАБОВА. По словам дипломата, агреман подписан Президентом, и, возможно, уже сегодня об этом будет объявлено официально.

В тоже время издание утверждает, что М.ЗУРАБОВ не сразу приступит к своим обязанностям: "по информации источников Ъ, глава государства еще не скоро примет от него верительные грамоты. Это может спровоцировать новый скандал, учитывая, что молчание Киева в ответ на российский запрос по кандидатуре Михаила ЗУРАБОВА и так вышло за рамки дипломатических приличий".

Газета не исключает, что "в Кремле даже допускают, что глава дипмиссии будет направлен в Украину уже после президентских выборов".

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены заявлениями представителей МИД России по поводу поставок Украиной вооружения в Грузию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом сказал и.о. первого заместителя министра Юрий КОСТЕНКО, комментируя слова заместителя министра – статс-секретаря МИД РФ Григория КАРАСИНА.

Накануне в интервью одному из российских СМИ Г.КАРАСИН назвал Украину одним из наиболее активных поставщиков оружия в Грузию. При этом он охарактеризовал позицию украинского руководства по поставкам военной техники в Грузию как недружелюбную к России.

“Сказанное Г.КАРАСИНЫМ вызвало у нас непонимание, поскольку украинская сторона, как в рамках соответствующих международных организаций, так и в ходе двустороннего диалога с российской стороной, уже неоднократно доказала беспочвенность подобных обвинений”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество Украины с иностранными государствами не направлено против какой-либо третьей стороны, в том числе и Российской Федерации. При этом, обратил внимание дипломат, Украина руководствуется соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН в сфере торговли вооружениями, а также строго соблюдает правила, установленные международными режимами экспортного контроля. “Это в полной мере касается и ВТС с Грузией”, - отметил он.

По поводу утверждения о том, что Украина является наиболее активным поставщиком оружия в Грузию, то это, по словам Ю.КОСТЕНКО, также не отвечает действительности. Чтобы убедиться в этом, добавил он, достаточно лишь посмотреть соответствующие данные ООН, доступ к которым свободен на официальном сайте организации.

Президент непризнанной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты подписал указ о назначении главой правительства гендиректора челябинской строительной фирмы "Вермикулит" Вадима Бровцева.

Ранее парламент ЮО одобрил его кандидатуру. Как заявил Э.Кокойты, он будет полностью поддерживать действия нового председателя правительства. "Я предложил премьер-министру ознакомиться со всеми членами правительства и в течение трех недель подготовить свои предложения по формированию нового аппарата правительства... Я также готов передать новому премьеру часть полномочий, которые сейчас есть у меня как у председателя президиума правительства", - отметил он.

Накануне президент Южной Осетии Э.Кокойты подписал указ об освобождении от должности прежнего главы правительства по состоянию здоровья, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

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http://economics.unian.net/rus/detail/18600

(УНИАН)