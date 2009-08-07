Анонс на 7 августа

Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с делегацией Конгресса США. Будут обсуждены вопросы усиления энергетической безопасности Украины, реализация евро-атлантического курса Украины, а также меры по преодолению финансово-экономического кризиса, в т.ч. развитие сотрудничества Украины с МВФ. Американскую делегацию возглавляет председатель республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Джон Бейнер.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в церемонии вручения квартирных ордеров работникам Министерства внутренних дел Украины.

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Состоится первое совещание с конструкторами предприятий и ведущих научно-исследовательских учреждений в отрасли машиностроения для АПК по проблемным вопросам и внедрению передовых методов в конструировании новых машин для отрасли, организованное Государственным департаментом тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Министерства промполитики Украины

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Состоится пресс-конференция на тему: «Годовщина российско-грузинского военного конфликта: исторические и политические выводы». Участники: Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов

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Состоится презентация столичной программы “Пикник” - открытие зоны отдыха “Виноградарь”. В мероприятии примет участие первый заместитель председателя КГГА Денис Басс.

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В Пресс-центре Службы безопасности Украины состоится брифинг об отдельных результатах деятельности СБ Украины.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Итоги визита Патриарха Кирилла: точка зрения Киевского патриархата и общественности". Участники: епископ Васильковский Евстратий (Зоря) - председатель информационно-издательского управления Киевской Патриархии, Михаил Слабошпицкий - писатель и литературовед, секретарь Совета Национального союза писателей, Александр Палий - историк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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