Аукционы online: как выгодно продать и обойти «ловушки» стороной

На Интернет-аукционах можно купить или продать практически все. И одновременно, тогда, когда электронный маркетинг это не представляет возможным (например, в случае купли-продажи недвижимого имущества), интернет-аукционы представляют собой прекрасную форму рекламы.

Но, поскольку интернет-аукционы, - та же торговля, увы, и здесь не исключены обсчет-обвес, пересортица и прочие надувательства, прямо подпадающие под классификацию "нарушение прав потребителей". В обычном магазине каждый покупатель руководствуется общепринятыми (например, смотри срок годности) или своими собственными (в продмаг за углом не хожу - там на крупах обвешивают) правилами выживания. В электронной коммерции есть также свои правила, которые помогут сделать торговлю прибыльнее и оставить мошенников без заработка.

Условия

Способность принимать активное участие в онлайн аукционе (продажа, покупка) открывается только после заключения соглашения с владельцем сайта – регистрации. Результатом этого является создание индивидуальной учетной записи, доступ к которой защищен логином и паролем.

Для бывалых и активных участников интернет-аукционов соблюдение правил торговли имеет первостепенное значение. Из них, примеру, можно узнать, что целью проведения Интернет-аукциона по продаже или аренде недвижимости не является только заключение договора. Они в большинстве носят характер рекламный - так как вряд ли кто-то купит жилье за $50 000 смотря только на фотографию. В таких случаях электронная коммерция скорее является инструментом поиска покупателей, а не прямой продажи.

Кстати, устроители Интернет-аукционов могут преждевременно аукцион закрыть и даже отменить результаты сделки, если торги противоречат закону или нравственности. К примеру, на Интернет-аукционе AUCTION.ua смельчак из Донецка под ником «Ахметов» как-то попытался продать главного тренера футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу. А на еще одном украинском е-аукционе уже несколько раз выставляли на торги «Украину», следуя примеру остроумия пользователей eBay. Конечно, такие аукционы сразу же блокируются, хотя они все же успевают стать достоянием общественности и набрать огласка.

Разбираемся в тонкостях

Купить товар на интернет-аукционе очень просто. Сделал ставку, подождал окончания торгов, оплатил товар и через несколько дней - он у тебя. Хотя большинство пользователей приходят на онлайн аукционы торговать и покупать, но некоторые все же, бывает, преследуют инную цель – мошенничество. Впрочем, соблюдая несколько важных правил, можно избежать встречи с такими людьми и сохранить свои деньги, нервы и веру в электронную торговлю. Попробуем остановиться на нескольких моментах которые должны насторожить покупателя, но сразу оговорюсь, что при этом будем априори иметь ввиду "плохих парней" с недобрыми намерениями.

Во-первых, если продавец сбрасывает скан своего паспорта во время сделки, он, скорее всего, мошенник (все честные продавцы, опериующие сканом паспорта, не принимайте на свой счет. -Ред.). Скан подделать проще простого и мошенники часто пользуются этим приемом, дабы убедить покупателя в своей честности и получить «предоплату».

Всегда внимательно изучайте предоставленное описание к товару, во вторых. Вместо новой вещи могут прислать поддержанный товар. Продавец слукавил. То, что вещь была в употреблении, он наверняка указал в описании и может даже вспомнил о трещине и потертости корпуса – этого требуют правила онлайн аукционов. Но фото скопировал из сайта компании-изготовителя. Как избежать этого? Внимательно читать описание, особенно информацию написанную мелким шрифтом, и не бояться просить в продавца дополнительные фото именно этого товара. Задавайте также наводящие вопросы продавцу. Они сохраняются в истории лота и в случае мошенничества помогут доказать мошенничество или же предотвратить покупку вообще. И только потом – делайте ставку.

В-третьих, во всем мире на интернет-аукционах существует недостаток доверия между покупателем и продавцом. Продавец не уверен, оплатит ли покупатель товар. Покупатель, в свою очередь, не уверен, отвечает ли товар описанию и получит ли он вообще именно то, за что уплатил деньги.

Поэтому встреча с глазу на глаз - самый лучший вариант находить продавца из своего города или области. Или же оплачивать покупку уже после получения, например, наложенным платежом. Суть этой услуги заключается в следующем: почта выдает посылку адресату лишь после выплаты определенной, заранее назначенной продавцом суммы денег, которая затем пересылается отправителю – продавцу. Эта услуга хотя и на процентов на 20-30 дороже, но надежнее и поспокойнее.

Но один из Интернет-аукционов даже ввел свое «ноу-хау». Дабы снизить риски при покупке товаров, AUCTION.ua предлагает воспользоваться специальной программой по гарантии оплаты и доставки. Услуга предоставляется по обоюдному согласию продавца и покупателя, которые присылают на адрес Интернет-аукциона, соответственно, товар и деньги. Если поступит неисправный или несоответствующий описанию товар, его отсылают обратно продавцу наложенным платежом, а несостоящемуся покупателю возвращают деньги.

«С начала 2009 года уже более 160 сделок прошло через услугу «100% гарантия оплаты и доставки товара» по обоюдному согласию участников сделки. Были, конечно, случаи, когда товар мы возвращали продавцу - так как он не соответствовал описанию или же был недокомплект. И покупатель получал деньги обратно в полном объеме», - комментирует руководитель Интернет-аукциона AUCTION.ua Ярослав Максимович.

За его словами, часто недоразумения возникают при торгах между частными лицами. Если же продавцом выступает интернет-магазин – то проблем, обычно, не бывает. И если произошла какая-то ошибка, например выслали не тот размер обуви, е-магазин исправит ее за свой счет и компенсирует расходы.

В-четвертых, бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Если продавец продает новый исправный ноутбук за 40-50% от его стоимости, он, вероятнее всего, мошенник. Ну или уж очень житейская ситуация поджимает, например, ну оч-чень срочно нужны деньги для возврата долга, к примеру. Как предостеречься? Внимательно изучите рейтинг продавца - он равен количеству сделок на Интернет-аукционе, и просмотрите отзывы по предыдущих сделках от других пользователей. Если рейтинг состоит из отзывов от недавно зарегистрированных пользователей или сразу после завершения сделки, скорее всего, этот пользователь пытается «накрутить» себе рейтинг и доверять ему не стоит. Но а негативные отзывы и так красноречивы.

И, в-пятых, если вы сами выставили на торги вещь - то продавайте. Но, бывает, размер обуви или же одежды не подошел. Если в таком случае покупатель просит вернуть деньги, отдавайте их только после того, когда товар будет Вам возвращен. И никак иначе.

Чем будем платить?

Это может быть обычный банковский или почтовый перевод, электронные системы платежей и т.д. Главное, предоставить покупателю максимальное количество способов рассчитаться за товар.

К тому же, американский интернет-аукцион ebay имеет «свою валюту» - интернет-платежи PayPal. С июня с.г. украинский интернет-аукцион AUCTION.ua также начал понемногу внедрять свою платежную систему. И хотя сейчас еще нет возможности вывести внутренние деньги из системы, но рассчитываться ими за товары на AUCTION.ua уже возможно – или полностью, или частично. Не исключено, что и другие украинские е-аукционы попытаются сделать подобное.

Когда что-то не то...

Все мы люди, продавец мог перепутать и прислать другой лот, который в другом конце Украины также ждет покупатель. Как быть? Написать письмо или же позвонить продавцу, контакты которого приходят на электронный ящик покупателю сразу по окончании торгов. Украинские интернет-аукционы практикуют даже присвоение специального статуса - «проверенного». Он означает – продавец реальный и все контакты его правдивы и проверены персоналом интернет-аукциона.

Если в нашем случае присланный «другой» лот - всего лишь ошибка, то продавец исправит ее за свой счет. Когда же претензию открыто игнорируют и не выходят на связь – тогда нужно отправить жалобу владельцам е-аукциона. Они проведут расследование. Если продавец - мошенник, то все его аукционы заблокируют, а его самого удалят из базы и информацию о нем передадут в соответствующие правоохранительные органы Украины.

Часть Интернет-аукционов в таких случаях компенсируют потери несостоявщему покупателю из специального фонда, который пополняется за счет аукционных сборов.

Такие выплаты осуществляют, если товар не получен или если присланный товар не соответствует описанию. Но есть и лимит выплат. К примеру, на eBay максимальная сумма, которую может возместить е-аукцион, равна $200. Украинские Интернет-аукционы такие выплаты проводят выборочно. Они еще только на пути внедрения подобной системы в Украине. Затягивание этого процесса связано не только с отсутствием страховки, как это практикуется в Штатах, но и законодательством Украины. Оно буквально «не успевает» за развитием Интернет-сферы в целом.

Но обычно к способу компенсации прибегают лишь в крайнем случае. В большинстве - все проблемы решаются на уровне дискуссии с участием владельцев Интернет-аукционов. Последние своими действиями способствуют, чтобы ситуация разрешилась быстро и позитивно без финансового участия.

Самые необычные лоты в I пол. 2009 в Украине:

1. Скелет настоящего динозавра пситакозавра. Стартовая цена скелета, которому уже более 120 млн, лет составляла 10 000 $.

2. Продавец из Черновцов выставил на продажу настоящий деревянный автомобиль. Стартовая цена этого чуда 50 000 долларов. Дерево покрыто двумя слоями пропитки и пятью слоями лака. Внутренняя сторона узлов покрыта составом имитирующим малярную шубу. После чего пропитана специальной жидкостью против возгорания. Применяемая древесина - ДУБ.

3. Смельчак из Донецка под ником «Ахметов» попытался продать главного тренера футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу. Но акцион сразу был закрыт владельцами сайта за нарушение правил Интернет-аукциона.

4. Круглый стол для бильярда. Шесть бронзовых луз.

5. Сейчас наиболее активные торги среди всех необычных лотов ведутся за лот «Совесть». И хотя уже сделано 10 ставок, но цена этого лота сейчас не привышает 11 грн.

Ольга Гера (для УНИАН)