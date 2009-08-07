Главное на 7 августа (вечер)

Новости ТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service снизило с "Caa1" до "Caa2" корпоративный рейтинг в иностранной валюте и рейтинги дефолта и долга НАК «Нафтогаз Украины», а также поставило их на пересмотр для возможного последующего снижения.

Об этом сказано в сообщении Moody`s, переданном УНИАН.

«Рейтинговое действие отражает опасения агентства, поскольку недавние заявления представителей правительства, что «Нафтогазу» следует быстро вступить в переговоры с иностранными кредиторами относительно пересмотра долга перед погашением еврооблигаций на 500 млн. долларов, которое приходится на 30 сентября, подтверждают необходимость классифицировать возможную внеочередную поддержку правительства по предотвращению дефолта ниже средней категории», - сказано в сообщении.

Организация поставок нефти из Ирака в Украину для переработки входит в сферу национальных интересов нашей страны в стратегическом плане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом заявил сегодня министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в ходе встречи с временным поверенным в делах Республики Ирак в Украине Халидом Джасимом ШАМЕРИ.

Также, по словам Б.ДАНИЛИШИНА, Украина заинтересована в получении более широкого доступа к иракским энергоносителям в части разработки их месторождений, в участии в строительстве газо- и нефтепроводов и других объектов отрасли.

Стороны отметили достаточно высокий уровень торгово-экономического сотрудничества, а также то, что структура и объемы украинского экспорта в Ирак значительно расширились по сравнению с прошлым годом. Добавились такие позиции, как прокат плоский, ячмень, гречиха при одновременном увеличении поставок по другим позициям.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что Украина придает важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Ираком и будет в дальнейшем его углублять.

Участники встречи договорились усилить сотрудничество в отрасли сельского хозяйства, в энергетической и гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны согласились, что перспективным направлением двустороннего сотрудничества является привлечение украинских предприятий к проектам восстановления и развития послевоенного Ирака (возведение промышленных и гражданских объектов, транспортной и коммунальной инфраструктуры).

Х. ШАМЕРИ выразил заинтересованность в учебе студентов из Ирака в украинских высших учебных заведениях.

Временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине пригласил Б.ДАНИЛИШИНА посетить Ирак с дружеским визитом.

С 31 июля по 7 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 4,0-4,7% (в среднем на 4,3%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 31 июля по 7 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 4,3% - с 5,85 грн./литр до 6,10 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 4,0% - с 6,28 грн./литр до 6,53 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 4,2% - с 6,61 грн./литр до 6,89 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 4,7% - с 5,32 грн./литр до 5,57 грн./литр.

Финансовый рынок

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «Сведбанк», в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению одновременно агентство отозвало все рейтинги банка. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Fitch провело следующие рейтинговые действия в отношении банка: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз «Негативный», рейтинг отозван; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Негативный», рейтинг отозван; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B», рейтинг отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4», рейтинг отозван; индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E», рейтинг отозван; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(ukr)», прогноз «Стабильный», рейтинг отозван.

Fitch также подтвердило рейтинги ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») и ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк»), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, РДЭ "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка" обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банки находятся в государственной собственности, и их роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ на уровне «B». «Негативный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков отражает прогноз по суверенному долгосрочному РДЭ. В случае понижения суверенных рейтингов Украины вероятно понижение рейтингов "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Подтверждение индивидуального рейтинга "Укрэксимбанка" на уровне «D» отражает существенную способность банка абсорбировать убытки, по-прежнему управляемые уровни обесценения кредитов, приемлемую позицию ликвидности, относительно стабильное клиентское фондирование и сильную корпоративную клиентскую базу, которая сконцентрирована на компаниях, ведущих деятельность в сфере внешней торговли и во многих случаях имеющих доступ к доходам в иностранной валюте.

Также сообщается, что давление на индивидуальный рейтинг "Укрэксимбанка" в сторону понижения может последовать в случае существенного ухудшения качества активов банка, заметного увеличения кредитования, директивного со стороны государства, или резкого осложнения позиции ликвидности.

Подтверждение индивидуального рейтинга "Ощадбанка" на уровне «E» отражает сохранение неопределенности по поводу крупного кредита государственной компании "Нафтогаз Украины" («CC»/Rating Watch «Негативный») и зависимость от финансовой поддержки со стороны государства по такому кредитованию. Также индивидуальный рейтинг учитывает негативные тенденции по качеству активов, высокие уровни концентрации по заемщикам в остальной части кредитного портфеля и слабое корпоративное управление, о чем свидетельствует кредитование "Нафтогаза", директивное со стороны государства.

Согласно рейтинговой методологии Fitch, риски банков как самостоятельных финансовых организаций отражаются в их индивидуальных рейтингах, а перспективы получения внешней поддержки отражены в рейтингах поддержки. Вместе эти рейтинги обуславливают долгосрочные и краткосрочные РДЭ.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 985 тыс. швейцарских франков по курсу 7,35 грн./франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие следующие банки: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк», АО «Укрэксимбанк» и ПАО «Универсал Банк».

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции: к закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,0020/8,0335 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей швейцарских франков на аукционе с ценой отсечения 7,35 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2536/0,2548 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2546/0,2556 грн./рубль, а к 12:00 ушли вниз – 0,2532/0,2541 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2534/0,2543 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,5775 рублей за доллар (+0,3573).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4363/1,4365 долл./евро, а к 15:30 выросли – 1,4412/1,4414 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5010/11,5585 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх - 11,5540/11,5940 грн./евро, а к 12:00 снизились до 11,5150/11,5570 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 11,5260/11,5750 грн./евро.

НБУ установил на 10 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.3800 (на 7 августа – 769.8000)

100 EUR – 1106.0346 (на 7 августа – 1106.2026)

10 RUR – 2.4420 (на 7 августа – 2.4688)

Строительство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца года правительство через Государственное ипотечное учреждения закупит для очередников-льготников более 10 тыс. квартир у строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня перед вручением ордеров на новые квартиры сотрудникам МВД в Боярке.

«Действительно, 10 тыс. квартир мы отдадим льготникам по всем направлениям и сферам, и покажем высокий класс - как в кризис можно показывать результаты значительно лучше, чем были в спокойные, докризисные времена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что в ГИУ для этих целей есть 2 млрд. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО сегодня лично вручила сотрудникам МВД 50 ордеров на квартиры в доме по адресу: ул. Белгородская, 19а. Премьер-министр отметила, что через Государственное ипотечное учреждение в этом 180-квартирном доме было выкуплено 75 квартир, 50 из которых были переданы сотрудникам МВД.

Ю.ТИМОШЕНКО лично ознакомилась с состоянием квартир, которые получили сотрудники МВД в Боярке.

Стоимость выкупаемых правительством через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 17 объектов для предоставления квартир очередникам-льготникам составляет 147 млн. 85,119 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

Согласно Перечню объектов незавершенного жилищного строительства для приобретения жилья Государственным ипотечным учреждением гражданам, имеющим в соответствии с законодательством право на его получение, который имеется в распоряжении УНИАН, будут выкуплены 17 объектов жилой площадью 41, 2 тыс. кв. м на 632 квартиры. В частности, в Чернигове: 12 квартир (собственник ООО «Промбудэкология») стоимостью 3,2 тыс./кв.м, 107 квартир (ЗАО «Финансовая компания «Княгиня Ярославна») стоимостью 4,2 тыс./кв.м, в Черниговской области: в Бобровице 85 квартир (ООО «Житло-Буд») стоимостью 2,95 тыс. грн./кв.м, в Бахмаче 30 квартир (ГП «УкрСиверБуд») стоимостью 3,4 тыс./кв.м, в Харьковской области: в г. Лозовая 44 квартиры (ООО «База строительной комплектации») стоимостью 3,6 тыс. грн./кв.м, в Харькове: 67 квартир (ОАО «Трест Жилбуд-1») стоимостью 4 тыс. грн./кв.м, в Тернопольской области: 5 квартир в г. Борщов (ООО «Борщивагробудсервис») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, 15 квартир в г. Борщов (ООО СК «Подилля-Трансбуд») стоимостью 4 тыс. грн./кв.м, в Ровенской области: 57 квартир в с. Зоря (ЧП «РКС») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Полтавской области: 37 квартир в пгт Новые Санжары (ООО «Вектор-Сервис») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Кировоградской области: 17 квартир в г. Александрия (ООО «Производственно-коммерческая фирма «Шанс») стоимостью 3,6 тыс. грн./кв.м, 29 квартир в г. Александрия (ГУВВ МВД Украины) стоимостью 3,6 тыс. грн./кв.м, в Ивано-Франковской области: 38 квартир в г. Болехов (ЧП "Сташков Богдан") стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Запорожье: 12 квартир (ООО «Логика») стоимостью 4 тыс. грн./кв.м, в Житомирской области: 11 квартир в с. Полесское (ООО «Краина-Буд») стоимостью 3,65 тыс. грн./кв.м, в Житомирской области: 20 квартир в г. Овруч (ООО «Будресурс-Экономия») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Днепропетровске: 46 квартир (ЗАО «Днипроинвестбуд») стоимостью 3,2 тыс. грн./кв.м.

Министерство регионального развития и строительства намерено вынести на следующее заседание Кабинета министров 12 августа около 30 недостроенных объектов, предназначенных для выкупа Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) с целью предоставления квартир для очередников-льготников, на сумму около 400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Думаю, что будет около 30 (объектов - УНИАН) миллионов на 400 (гривен)», - сказал он.

При этом замминистра добавил, что сегодня на расчетном счете ГИУ находится 1 млрд. грн.

Д. ИСАЕНКО отметил, что на сегодня сформирован пакет от застройщиков, который включает порядка 15 объектов. В частности, в Ивано-Франковске предлагают 37 коттеджей квартирного типа, «Жилстрой-1» предлагает пять домов в Харькове площадью порядка 15 тыс. кв. м по цене 4-4,2 тыс. за 1 кв. м, компания «Прогресс» в Одессе - 30 тыс. кв. м жилья по 4,2 тыс. за 1 кв. м, рассматривают возможность выкупа домов в Севастополе. При этом от киевских компания предложений пока не поступало.

По данным замминистра, на следующее заседание Кабмина планируется вынести заявки всех застройщиков, которые изъявят желание продать жилье очередникам-льготникам. Он добавил, что в понедельник в министерстве состоится встреча с представителями строительных компаний, предлагающих жилье для очередников.

Д. ИСАЕНКО пояснил, что выкуп жилья будет происходить по упрощенной процедуре, которая не предусматривает проведение тендеров. «Просто заключается договор о паевом участии в строительстве жилья, и ГИУ перечисляет деньги», - уточнил он.

По словам первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия БЕРКУТЫ, в первую очередь объекты для выкупа будут отбираться из прошедших конкурсы с элементами аукциона и по объектам, где должны были состояться повторные конкурсы, а также по заявкам от застройщиков, которые предложат жилье по цене в диапазоне 2,5-4,2 тыс. грн./кв.м

«Меньше, чем за 2,5 тыс. грн., даже если какие-то работы были выполнены, построить жилье с благоустройством невозможно… Реальная стоимость без отделки находится в диапазоне 3,2-3,5 тыс. грн.», - добавил он.

А.БЕРКУТА отметил, что речь идет о строительстве 9-12-этажных домов, где нет расходов на внешние сети и других отягощений.

Первый замминистра уточнил, что при определении диапазона стоимости выкупаемого жилья министерство и правительство отталкивались от опосредованной стоимости строительства в Украине, которая на сегодня составляет 4 тыс. 290 грн.

"Это те затраты, которые несет застройщик по строительству жилья, плюс его рентабельность, которая в смете составляет около 4,5%, а вообще за счет экономии по другим статьям себестоимости она составляет около 10-12%", - пояснил А.БЕРКУТА.

Вместе с тем он отметил, что пока банковское кредитование застройщиков для достройки жилья со степенью готовности более 70% проводиться не будет.

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