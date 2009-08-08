Главное на 8 августа

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Финансы

«Ощадбанк» рассматривает возможность принятия на обслуживание более 1 млн. счетов вкладчиков «Укрпромбанка» Правление «Ощадбанка» рассматривает возможные варианты по принятию на обслуживание депозитов вкладчиков «Укрпромбанка».

Об этом сообщил председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№29 (757) 8-14 августа 2009 года).

«В настоящий момент мы проводим консультации с Министерством финансов, Национальным банком и временной администрацией «Укрпромбанка». Речь идет о переводе более одного миллиона счетов, принадлежащих приблизительно 450 тыс. физических лиц-вкладчиков», - уточнил он.

При этом А.ГУЛЕЙ заверил, что «Ощадбанку» по силам решение и более масштабных задач, поэтому при условии четкой правовой регламентации этого процесса технически «Ощадбанк» готов выступить в роли агента правительства и осуществить подобную операцию.

Однако для этого необходимо соблюдение двух принципиальных моментов, подчеркнул он. Так, при переводе денежных средств вкладчиков «Укрпромбанка» политическим силам не следует непрофессионально комментировать сам процесс, создавая ненужный ажиотаж среди вкладчиков как «Укрпромбанка», так и госбанка.

«Также всем надо понимать, что этот процесс не будет длиться одну или две недели, он займет от двух месяцев до полугода», - подчеркнул глава правления «Ощадбанка».

«Второе, чего нельзя сейчас допустить, - это ухудшения финансового положения госбанка. Поэтому для нас крайне важен сейчас вопрос качества и ликвидности активов, которые могут быть переданы госбанку в обеспечение выплат по принимаемым обязательствам перед вкладчиками «Укрпромбанка», - заявил А.ГУЛЕЙ.

При этом он спрогнозировал, что окончательное решение в отношении дальнейшей судьбы вкладов в «Укрпромбанке» будет принято в начале следующей недели.

Как сообщалось, постановлением №447 от 5 августа Нацбанк продлил действие моратория на удовлетворение требований кредиторов в «Укрпромбанке» до 21 января 2010 года. До этой даты банк получил право возвращать средства только в пределах установленных временной администрацией и согласованных с НБУ лимитов.

Янукович: кредиты МВФ используются на текущие нужды Кабмина

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что кредиты Международного валютного фонда используются на текущие потребности правительства, а не для решения фундаментальных проблем, и превращаются для украинской экономики в подобие сильнодействующего наркотика.

Об этом он сообщил в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» (№29 (757) 8-14 августа 2009 года).

«Кредиты МВФ - мера вынужденная, которая превращается для отечественной экономики в сильнодействующий наркотик», - уверен политик.

При этом, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, кредитные ресурсы используются украинским правительством крайне нерационально.

«Кредитные транши уходят, как вода в песок - на затыкание дыр, а не на решение фундаментальных проблем, прежде всего на защиту людей от последствий кризиса, повышение зарплат и пенсий в условиях катастрофического роста цен. На проведение структурных реформ и развитие реального сектора экономики, базовых отраслей промышленности», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также высказал недоумение по поводу путей и способов будущего погашения кредитных обязательств Украины.

«И главный вопрос: за счет чего мы будем погашать эти кредиты? Кабинет министров Тимошенко умеет тратить кредиты МВФ, но так и не научился планировать доходы и расходы», - заявил политик.

28 июля Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл.

ТЭК

Fitch: реструктуризация долгов "Нафтогаза" не является дефолтом

Вынужденная реструктуризация долгов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (рейтинг "СС" с "негативным" прогнозом) не является дефолтом, хотя этот факт может вызвать негативные настроения среди инвесторов внутри страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает Финанс.

"Платеж украинского правительства по суверенным евробондам на сумму 500 млн долл. 5 августа свидетельствует о том, что его способность и желание обслуживать государственный долг остается в силе, будучи поддержан финансовой помощью МВФ", - приводятся в сообщении слова директора аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эндрю Кохуна.

Кроме того, он добавил, что платежеспособность по украинским "суверенам" остается под давлением глубокого экономического и финансового кризиса, и, кроме того, неуверенности властей в способности выполнить предложенную МВФ программу в преддверии президентских выборов, назначенных на январь 2010 года.

30 июля Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CC". Агентство оставило рейтинги в списке Rating Watch, прогноз - "негативный".

Литвин: вето на закон о финансировании Евро-2012 будет преодолено

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует преодоление президентского вето на закон, которым предусматривается финансирование подготовки к Евро-2012 за счет доходов Национального банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая в Севастополе на вопрос журналистов, В.ЛИТВИН выразил мнение, что вето Президента будет преодолено, поскольку «две крупнейшие фракции имеют большой интерес к нему».

В то же время он отметил, что выделение средств НБУ в сумме 9,8 млрд. грн. «достаточно проблематично» и может привести к «всплеску инфляции».

При этом В.ЛИТВИН высказался против «продолжения практики, при которой особенно «чувствительные» законы» официально обнародует и публикует под своей подписью председатель Верховной Рады. «Я хотел бы, чтобы у нас каждый исполнял свои обязанности согласно Конституции и законам», - сказал он.

В.ЛИТВИН сообщил, что 1 августа он подписал и направил главе государства закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины. «Перед этим я его внимательно перечитал вместе с замечаниями Главного юридического управления парламента на восьми страницах, - сказал он. – Замечания существенны, некоторые очень тяжело не учитывать, но некоторые, к сожалению, не были учтены».

«Я говорил и еще раз говорю: рейдерские схемы нельзя набрасывать на закон о выборах Президента», - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, реакцию главы государства «нетрудно предусмотреть: он воспользуется правом вето в отношении этого документа».

«Не исключено, что мне и его придется подписывать», - сказал председатель Верховной Рады Украины. При этом В.ЛИТВИН не исключил, что в таком случае Президент Украины может обратиться в Конституционный Суд, который, по его мнению, по ряду позиций закона может выразить предупреждения.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ информировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012. Парламент принял закон 1 июля.