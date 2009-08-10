ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 августа

Украинские СМИ

Дело в статье «Почему дорожает евро» размышляет: если весной курс доллара вырос до $1,25 за евро, то в течение последнего времени отмечена противоположная динамика: евро укрепился к доллару до $1,42 за евро. Почему же валюта еврозоны набирает силу?

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/pochemu-dorozhaet-evro-128392/

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“Коммерсантъ-Украина” публикует материал “Золотое сечение”. НКРЭ сделала еще один шаг в сторону демонополизации экспорта электроэнергии. В пятницу комиссия внесла изменение в правила проведения аукционов по продаже сечения для экспорта электроэнергии. Минимальная стартовая цена сечения снижена в 100 раз. А оператору энергосетей "Укрэнерго" предоставлено право самому утверждать итоги тендеров.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1218805

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“Коммерсантъ-Украина» в материале «От завода дождались отдачи» рассказывает о том, что владелец группы компаний "Эстар" Вадим Варшавский не смог погасить взятый в прошлом году в Альфа-банке кредит под покупку металлургических и смежных активов ISTIL Group. В связи с этим ему придется уступить банку Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Аналитики считают, что в условиях банкротства большинства заводов "Эстара" господину Варшавскому выгоднее отказаться от ДЭМЗ в пользу банка, чем искать стратегического покупателя.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1218804

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Газета «Сегодня» в статье «Пенсионеры хотят летать» сообщает, что завтра ровно месяц, как украинским пилотам легкомоторных самолетов разрешили подниматься в небо до 1500 метров без специальных заявок.

http://www.segodnya.ua/news/14070866.html

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«Зеркало недели» в публикации «Майданно-банковские технологии?» размышляет на тему: фактический старт предвыборной президентской гонки наконец-то дал ответ на так долго мучавший вопрос: «А как же государственные чиновники намерены использовать рекапитализируемые банки?» Увы, ответ неутешительный: таким финучреждениям суждено стать банальным инструментом предвыборной агитации.

http://www.zn.ua/2000/2040/66825/

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“Экономические известия” рассказывают (“Натура не первой свежести”), что правительство решило развить сомнительную практику возврата НДС экспортерам зерна запасами из Аграрного фонда. В группу счастливых участников полубартерной схемы планируют включить спиртовиков и экспортеров муки, рассчитываясь с ними рожью прошлых урожаев.

http://www.eizvestia.com/state/full/4181442

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Российские СМИ “Ведомости” сообщают: “Власть мешает «АвтоВАЗу». Возможно ли, что социальные проблемы Тольятти будут отделены от экономических проблем «АвтоВАЗа» и завод начнет выпускать не только качественные, но и недорогие машины.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/10/208961

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“Известия” в статье “Президент зачистит госкорпорации” размышляет, что толкнуло президента на такой шаг?

http://www.izvestia.ru/economic/article3131628/

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УНИАН