Главное на 10 августа (день)

Хроника дня

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Финансы

S&P повысил рейтинги «Альфа-Банка» до «ССС+/С»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента ЗАО «Альфа-Банк» с «SD/SD» («выборочный дефолт») до «ССС+/С». Прогноз по рейтингам — «Негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, рейтинг по национальной шкале был повышен с «SD» до «uaB».

Повышение рейтингов обусловлено тем, что 5 августа 2009 г. банк завершил обмен трех выпусков своих еврооблигаций, который рейтинговое агентство классифицировало как «дистрессовый» (distressed exchange offer). Общая стоимость этих выпусков равна приблизительно 1,0 млрд. долл., что составляет около трети обязательств «Альфа-Банка». Банк продолжает исполнять имеющиеся у него долговые обязательства, в том числе по реструктуризированным еврооблигациям.

В частности, S&P отмечает, что объем внешних обязательств «Альфа-Банка» со сроками погашения, наступающими до конца 2009 г., уменьшился примерно на 400 млн. долл. Теперь банк обязан выплатить менее 90 млн. долл. по внешним долговым обязательствам до конца 2009 г. и менее 120 млн. долл. — в течение 2010 г., что не превышает 10% его активов. Однако денежные авансовые платежи в размере почти 225 млн. долл., произведенные в рамках сделки реструктуризации, оказали давление на краткосрочные ликвидные средства банка.

Также сообщается, что уровень рейтингов отражает ухудшающееся качество активов и уязвимую позицию ликвидности АБУ на фоне нынешней сложной ситуации в экономике Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: CCC+/Позитивный/C, в национальной валюте: B-/ Позитивный/C, по национальной шкале: uaBBB/--/--), а также значительную концентрацию кредитного портфеля и депозитной базы этого банка. Из положительных моментов S&P отмечает хорошую позицию банка на внутреннем рынке, умеренную отраслевую концентрацию его ссудных операций и поддержку со стороны акционеров.

«Прогноз «Негативный» отражает растущую обеспокоенность по поводу влияния ухудшающейся ситуации в экономике Украины и связанного с этим падения курса национальной валюты, а также по поводу высокой уязвимости качества активов, ресурсной базы и ликвидности АБУ».

VERNA поставила оборудование Cisco в «Альфа-Банк»

Компания VERNA выполнила поставку оборудования Cisco IronPort для многоуровневой защиты почтовой системы ЗАО «Альфа-Банк» от спама и Интернет-угроз. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании VERNA.

Программно-аппаратный комплекс на базе Cisco IronPort, внедренный ИТ-службой банка, увеличивает производительность почтовой системы, «блокирует около 80% «плохой» почты», позволяет сократить трудозатраты на обработку входящей почты и эксплуатационные расходы на 75%.

По данным руководителя направления «Сети и Телекоммуникации» компании VERNA Дмитрия КУКУШКИНА, решение на базе Cisco IronPort позволяет блокировать спам и другие электронные угрозы на этапе установления сетевого соединения, при этом внутренние серверы электронной почты и каналы передачи данных освобождаются от дополнительной нагрузки.

Ранее компания VERNA выполнила ряд проектов по созданию и развитию корпоративной сети ЗАО «Альфа-Банк». Сеть предоставляет услуги по передаче голоса, видео и данных в рамках единой мультисервисной платформы на основе оборудования Cisco Systems. В настоящее время компания VERNA осуществляет сервисную поддержку установленного оборудования, производит дальнейшее развитие сети, предоставляет консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования и оптимизации сетевой инфраструктуры.

АПК

В Украине намолочено более 33 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 7 августа 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено более 33 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади более 11,6 млн. га, или 89% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 28,3 ц/га.

В частности, на указанную дату было намолочено около 20 млн. тонн пшеницы с площади 6,3 млн. га, что составляет 92% от плана при средней урожайности 31,6 ц/га.

Согласно оперативным данным, аграрии также собрали 11,6 млн. тонн ячменя с площади более 4,6 млн. га (91% от прогноза), 510 тыс. тонн гороха с 271 тыс. га (95% от прогноза).

Продолжается уборка ржи. К указанной дате намолочено 613 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,4 ц/га.

Аграрии к 7 августа также собрали более 1,77 млн. тонн рапса с 993 тыс. га при средней урожайности 17,9 ц/га.

Строительство

Стоимость земли под Киевом начала дорожать

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 9 августа т.г. выросла на 0,26% (61 долл.) - до 3 739 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе на 0,84% (52 долл.) – до 6208 долл./сотка, Броварском – на 0,18% (5 долл.) – до 2882 долл./сотка, Макаровском – на 0,22% (4 долл.) – до 1741 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,28% (4 долл.) – до 1326 долл./сотка, Барышевском – на 0,66% (7 долл.) - до 1034 долл./сотка и Васильковском районе – на 0,14% (3 долл.) – до 2418 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли наблюдалось в Переяслав-Хмельницком районе – на 0,68% (7 долл.) - до 985 долл./сотка, Иванковском – на 0,50% (5 долл.) – до 997 долл./сотка, Бориспольском – на 0,31% (12 долл.) – до 3863 долл./сотка, Бородянском – на 0,30% (5 долл.) – до 1760 долл./сотка, Обуховском – на 0,12% (5 долл.) – до 4513 долл./сотка, Вышгородском – на 0,19% (5 долл.) – до 2858 долл./сотка, Фастовском – на 0,06% (1 долл.) – до 1104 долл./сотка.

В то же время стабилизация стоимости земельных участков наблюдалась в Белоцерковском районе – на уровне 1083 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле т.г. выросла на 1,66% (61 долл.) - до 3 729 долл. за сотку; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн./долл., продают – по 8,09 грн./долл. (курс немного понизился по сравнению с 9 августа). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,05 грн./долл., по продаже – 8,07-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках уменьшился на 1,1% по сравнению с 9 августа, и составляет сегодня 11,33 грн./евро, продажи – незначительно уменьшился, до 11,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,49-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 августа, снизился на 3,3% и составляет в среднем 0,2379 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2558 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,275 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,01 грн./долл., продажи – 8,09 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,04 грн./долл., по продаже – 8,07-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3% по сравнению с 9 августа, и составляет 11,35 грн./евро, продажи – незначительно понизился, до 11,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,49-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 9 августа, снизился на 4,1% и составляет в среднем 0,2348 грн./рубль, курс продажи – повысился на 1,3%, до 0,2583 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,275 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,7038, к евро – 11,060346, к российскому рублю – 0,2442.