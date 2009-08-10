Главное на 10 августа (вечер)

Фондовый рынок

За прошлую неделю, с 3 по 10 августа, объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении (по сумме основного долга) увеличился на 18 млрд. 611,59 млн. грн. – до 69 млрд. 955,51 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, Нацбанк уменьшил объем ОВГЗ в своем портфеле – с 33 млрд. 003,78 млн. грн. до 33 млрд. 003,23 млн. грн.

Объем ОВГЗ в собственности банков с 3 по 10 августа вырос с 13 млрд. 915,69 млн. грн. до 18 млрд. 532,67 грн., других держателей – с 4 млрд. 259,79 млн. грн. до 18 млрд. 254,95 млн. грн., нерезидентов – не изменился и составлял 164,66 млн. грн.

Сегодня началась официальная подписка на облигации Приднепровской, Донецкой, Юго-Западной, Львовской, Одесской, Южной железных дорог общей номинальной стоимостью 1 млрд. грн.

Об этом говорится в проспекте эмиссии облигаций, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в проспекте эмиссии, объем выпуска облигаций серии А Приднепровской железной дороги составляет 220 млн. грн., Донецкой железной дороги (серия В) – 150 млн. грн., Юго-Западной железной дороги (серия В) – 200 млн. грн., Львовской железной дороги (серия А) – 80 млн. грн., Одесской железной дороги (серия А) – 250 млн. грн., Южной железной дороги (серия А) – 100 млн. грн.

Подписку планируется окончить 9 августа 2010 года, начало погашения запланировано на 25 августа 2011 года, окончание – на 31 августа 2011 года, номинал одной облигации составляет 1000 грн.

Андеррайтером всех выпусков облигаций выступает «Экспресс-банк» (Киев).

Все необходимые работы по экологической экспертизе для приватизации госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) выполнены. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества, комментируя слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости наличия экологической экспертизы при продаже ОПЗ.

«Экологическая экспертиза проведена, ее результаты на сегодня абсолютно легитимны», - отметили в ФГИУ.

Как сообщили ряд СМИ в пятницу, 7 августа, во время своего визита в Одесскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов приостановить приватизацию ОПЗ в случае неготовности данного предприятия к продаже, в частности отсутствия экологической экспертизы.

Финансы

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о выделении АКИБ «УкрСиббанк» на условиях субординированного кредита.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕБРР в Украине.

При этом в представительстве отметили, что говорить о размере кредита, а также сроках предоставления средств можно будет только после подписания соответствующего соглашения.

С 3 августа в ОАО «Родовид Банк» было выдано депозитов на сумму 380 млн. грн., в том числе депозиты на сумму 221 млн. грн. (58% от выданных) были переоформлены на новые сроки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

С 3 августа в ОАО «Родовид Банк» начали выдавать вклады клиентам.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена аннулировать лицензии страховой компании «Галактика».

Об этом сообщила в беседе с корреспондентом УНИАН член Госфинуслуг – директор департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений Галина ТРЕТЬЯКОВА.

Она напомнила, что Госфинуслуг приостановила лицензии СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции». «Будем подавать на аннулирование лицензии в ближайшее время», - сказала Г. ТРЕТЬЯКОВА.

Кроме того, она сообщила, что сегодня вводить временную администрацию в компании нецелесообразно, так как уже слишком поздно.

«Нет необходимости вводить временного администратора. Временный администратор вводится тогда, когда компания только становится неплатежеспособной, но есть возможность возврата ее в точку безубыточной работы, - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА. – Если мы не вводим временную администрацию, значит, уже поздно. Мы, к сожалению, начали работать с этими двумя субъектами (СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции» - УНИАН) слишком поздно».

Она также сообщила, что сегодня под надзор департамента временного администрирования могут попасть еще несколько страховых компаний.

«На сегодняшний день в департаменте временного администрирования кроме этих двух (СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции» - УНИАН) - и по ним решения о введении временной администрации не принимаем – я предложила перевести еще несколько компаний в наш департамент под наш надзор», - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА.

При этом она не уточнила, о каких именно компаниях идет речь.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0290/8,0615, к 12:00 цены выросли – 8,0620/8,0750. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0430/8,0750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк объявил о покупке и продаже долларов США по курсам - 7,7400/7,7700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2537/0,2548, к 12:00 цены поднялись - 0,2548/0,2552. К закрытию цены откатились к уровню 0,2543/0,2550. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6900 (+0,1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,4170/1,4215.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3910/11,4415, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4405/11,4615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,4175/11,4650.

НБУ установил на 11 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 771.0000 (на 10 августа – 770.3800)

100 EUR – 1094.9742 (на 10 августа – 1106.0346)

10 RUR – 2.4360 (на 10 августа – 2.4420)

Новости ТЭК

Запорожская АЭС признана экспертами МАГАТЭ объектом, соответствующим международным нормам безопасности.

Как сообщили УНИАН в информцентре ЗАЭС, эксперты миссии МАГАТЭ проверяли Запорожскую атомную станцию на протяжении 12 дней.

"Проверялись соответствие стандартам Агентства как проектной документации, так и оборудования станции. Вывод - ЗАЭС отвечает международным стандартам безопасности", - сообщили в информцентре.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июле 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1847,3 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июле 20090 года сократилось на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1864,0 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июле сократилось на 8,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1244,3 тыс. тонн.

Сельское хозяйство

Правительство планирует привлечь более миллиарда долларов кредитов из Канады, Японии и Южной Кореи для развития обслуживающих сельхозкооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Полтавской области сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сейчас мы работаем с Японией, Канадой и Южной Кореей, и общая сумма, которая будет, - это больше миллиарда долларов. Вы еще не все постановления видели, и там (предусмотрены меры - УНИАН) как раз для того, чтобы развивать все направления – и демонополизацию рынка молока, и демонополизацию услуг элеваторов, и в том числе много других вопросов, которые связаны с оснащением сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Там комплексная программа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена принять меры для ликвидации сезонных скачков цены на сахар и обеспечить розничную цену на сахар в течение всего года на уровне 4-4,5 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, к сожалению, на сегодняшний день существует две крайности: цена до 7 грн. за кг в период, когда народ занимается консервированием ягод и фруктов, и 3,20 - когда сезон консервации проходит. «Вот эти пики нужно сгладить, но их нужно сгладить вместе с производителями, как сахарной свеклы, так и сахара», - сказала премьер.

Она подчеркнула, что необходимо выработать разумную ценовую политику с учетом интересов конечных покупателей сахара, а также производителей. И такая политика, пообещала премьер, будет сформирована в ближайшее время.

Цену 7 грн. за килограмм сахара Ю.ТИМОШЕНКО считает спекулятивной, и подтверждение этому она нашла, общаясь сегодня с производителями сахарной свеклы. «Я думаю, что мы обязательно организуем встречу правительства с производителями сахара и теми предприятиями, которые выращивают сахарную свеклу, и обязательно сформируем общую политику, которой будем придерживаться в будущем. А цена, которая сегодня доходит до 7 грн. (за килограмм сахара – УНИАН), вы знаете, отойдет сразу, как только закончится консервация. То есть только закончится консервация, все возвращается на круги своя и будет 3,50 грн. Но лучше иметь немного усредненную цену по году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству аграрной политики совместно с Аграрным фондом проверить качество зерна, хранящегося на госэлеваторах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора, услышав от аграриев, что в некоторых случаях качество зерна на элеваторах не соответствует стандартам.

«Вот мы сейчас ратуем за то, чтобы у нас Аграрный фонд стал мощным монопольным экспортером, много на эту тему звучит мнений. Я поддерживаю то, что ему нужно дать право экспорта, но давайте доведем дело до конца хотя бы качественного хранения на наших государственных элеваторах. Это стыдно, мы сейчас нашли партнеров экспортеров, чтобы брать из Аграрного фонда зерно, а его или нет в наличии, или оно такого качества, что с ним пойти некуда – только портить имидж страны на внешних рынках», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим она дала протокольное поручение МинАП провести инвентаризацию всех запасов зерна на госэлеваторах.

«Там, где будет выявлено, что на каком-то государственном элеваторе чего-то нет или что-то не того качества, я просто приказываю вам заменять руководителя», - сказала премьер.

Юлия ТИМОШЕНКО также поручила Министерству экономики разработать концепцию создания лабораторий по проверке продуктов на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, по ее данным, в Украине имеется всего одна лаборатория, которая может проводить необходимые анализы.

«Я просила бы по ГМО четкое постановление: сколько нужно лабораторий, какая стоимость, за какой период можно их построить, с какими странами иметь дело, и план-график финансирования. Я думаю, что мы здесь пойдем путем предоставление государственных гарантий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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(УНИАН)