ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 августа

Украинские СМИ Дело в статье «Москвичи переселяются в "экономное" жилье» рассказывает, что жители Москвы все чаще обращают внимание на квартиры эконом-класса. Продажи дешевого жилья в столице России выросли в два раза.

http://delo.ua/biznes/mirovoj-biznes/moskvichi-pereseljajutsja-v-ekonomnoe-128449/

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Дело в материале «НБУ посоветовал банкирам договариваться с должниками "по-хорошему" рассказывает, что Национальный банк Украины утвердил рекомендации относительно работы банков с заемщиками-физическими лицами, которые имеют задолженность по потребительским кредитам и попали в трудное финансовое положение

http://delo.ua/dengi/banki/nbu-posovetoval-bankiram-dogovarivatsja-s-dolzhnikami-128453/

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«Украинская правда» в статье «Металургія виходить з кризи?» сообщает, что производственные показатели в отечественной металлургии за июнь-июль свидетельствуют, что отрасль уже достигла дна падения. Более того, есть положительные сдвиги, которые дают основания говорить о начале восстановления рынков.

http://www.epravda.com.ua/publications/4a7fcc83f1f5d/

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“Экономические известия” публикует интервью Виктора Полозова “Из освоенных рынков покупательную способность не утратили Индия, Китай и Россия». Председатель правления компании «Алвиго» - единственного в Украине производителя катализаторов для химпрома - рассказал «i» о перспективах своего дела.

http://www.eizvestia.com/state/full/4181482

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“Коммерсантъ-Украина” сообщает в статье “Домашняя работа”, что клиентам застройщиков гарантировали получение жилья. С сентября застройщикам запрещено привлекать средства населения в фонды финансирования строительства, если риски несвоевременного введения жилья в эксплуатацию не будут застрахованы. Защита имущественных прав обойдется физическим лицам в 1% от стоимости жилья.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1219365

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“Коммерсантъ-Украина” в публикации “Важно защитить социальные статьи бюджета” рассказывает о требованиях МВФ к Украине. Предоставление Украине третьего транша кредита МВФ в размере $3,3 млрд сопровождалось пересмотром обязательств Кабинета министров перед фондом. От их выполнения зависит перечисление новых траншей.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1219386

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Российские СМИ “Ведомости” в статье “Госаппарат — препятствие выходу из кризиса” публикует размышления журналиста о том, что надо сделать, чтобы вывести Россию из кризиса. Модернизация – альтернатива вертикали...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/11/209124

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УНИАН