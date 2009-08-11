АНОНС на 11 августа 2009 года

Министерство регионального развития и строительства Украины и Ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» проведут «круглый стол» на тему: «Производство и применение пенополистирола в современном строительстве» при участии предприятий - производителей пинополистирольных изделий, научно-исследовательских и проектных институтов, строительных организаций, на котором будут обсуждаться вопросы развития отечественного производства пинополистирольних изделий и их применения в современном строительстве.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечное кредитование или государственные закупки недостроенного жилья: альтернатива или конструктивное сочетание?».

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Заступник міністра промислової політики України Віктор Падалко проведе брифінг з представниками ЗМІ..

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На портале ЛИГА.net Интернет-конференция мэра Киева, председателя КГГА и Киеврады Леонида Черновецкого.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Генеральный план Киева: каким будет новое лицо столицы?».

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