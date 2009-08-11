Главное на 11 августа (день)

Хроника дня

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Финансы

Минфин 10 августа разместил ОВГЗ на сумму 118,9 млн. грн. Министерство финансов Украины вчера, 10 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 118 млн. 857,3 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 935,8 тыс. грн. с доходностью на уровне 23% годовых и погашением 17 февраля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 342,5 тыс. грн. с уровнем доходности 28% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 101 млн. 579 тыс. грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.

Нацбанк 12 августа проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 12 августа проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 14 августа – по продаже евро.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на его сайте.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. или 10 тыс. евро. При этом не использованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. или 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. или 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

К участию в аукционе не допускаются заявки по покупке иностранной валюты с целью выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, погашения задолженности по овердрафтам и погашения задолженности по договорам кредитных линий, включая проценты и другие расходы, связанные с обслуживанием этой задолженности. Последнее ограничение не относится к договорам об открытии необновляемой кредитной линии в случае, если последний транш по ней предоставлен до 15 октября 2008 г., сказано в сообщении НБУ.

Банки обязаны привлечь от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается.

Общество

На Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка

В Киеве к новому 2009/2010 учебному году с целью обеспечения школьников товарами школьного ассортимента состоятся школьные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Так, согласно документу, во всех районах Киева будут проведены школьные ярмарки по продаже товаров школьного ассортимента в период с 5 августа по 5 сентября. А 15-16 августа на улице Крещатик состоится общегородская школьная ярмарка по продаже товаров для школьников, в связи с чем с 09.00 до 17.00 15 августа на Крещатике будет перекрыто движение автомобильного транспорта.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., что на 0,3% дороже, по сравнению с 10 августа, продают – по 8,14 грн./долл., на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,11 грн./долл., по продаже – 8,10-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного увеличился, по сравнению с 10 августа, и составляет сегодня 11,37/11,60 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 10 августа, повысился на 0,3% и составляет в среднем 0,2395 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2560 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,07 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем вчера, продажи – 8,15 грн./долл., на 0,4% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,03-8,11 грн./долл., по продаже – 8,12-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 10 августа, и составляет 11,40/11,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,48 грн./евро, по продаже – в пределах 11,54-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 августа, повысился на 1% и составляет в среднем 0,2380 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился, до 0,2576 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,265 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 11 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,71, к евро – 10,949742, к российскому рублю – 0,2436.