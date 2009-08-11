Главное на 11 августа (вечер)

Промышленность

Министерство промышленной политики отмечает, что промышленное производство в Украине в июле 2009 года увеличилось на 16% по сравнению с июнем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Предварительные данные свидетельствуют, что удалось остановить падение и наметилась положительная тенденция к росту… Мы потихоньку выходим из тяжелейшего кризиса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост промышленного производства на уровне 3,1%.

Объем производства валового внутреннего продукт (ВВП) Российской Федерации во втором квартале 2009 года упал на 10,9% к аналогичному периоду прошлого года, превысив прогнозы аналитиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Росстата.

Минэкономразвития оценивало падение ВВП РФ во втором квартале 2009 года на уровне 10,4% из-за продолжающегося падения инвестиционной активности, резкого сокращения запасов при сдержанных темпах сокращения конечного потребления.

Экономисты и аналитики, опрошенные Reuters в конце июля, прогнозировали, что ВВП России снизится в среднем на 10,4% во втором квартале и на 7,4% за весь 2009 год.

В то же время, в первом квартале 2009 года ВВП упал на 9,8 % к аналогичному периоду прошлого года. По прогнозу правительства, ВВП по итогам 2009 года снизится на 8,5% против роста на 5,6% в 2008 году.

Министр финансов РФ Алексей КУДРИН ожидает, что ВВП России восстановится на докризисном уровне только через 4-5 лет.

Финансовый рынок

Национальный банк Украины принял решение продлить в банке «Киев» мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 августа до 9 февраля 2010 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (номер за 11 августа).

«Правление Национального банка Украины продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО АКБ «Киев» - с 10 августа 2009 года до 9 февраля 2010 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Национальный банк Украины официально сообщил о продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов в "Укрпромбанке", банке «Надра», «Захидинкомбанке» и банке «Национальный кредит».

Национальный банк Украины намерен в сентябре ввести для субъектов рынка, которые осуществляют валюта-обменные операции граничную маржу на уровне 2% между наличным курсом покупки и продажи валюты.

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Данным документом, в частности, предусмотрена подготовка до конца августа т.г. предложений по введению ограничений на кредитование в иностранной валюте.

НБУ намерен содействовать удержанию инфляции в 2009 году на уровне не более 13% (декабрь к декабрю).

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Кроме того, в документе указывается, что Нацбанк намерен обеспечивать темпы роста монетарной базы в 2009 году в рамках показателей, утвержденных Основами денежно-кредитной политики на 2009 год (темп роста монетарной базы – 106% - УНИАН).

НБУ уже в августе текущего года намерен решить вопрос рекапитализации «Укрпромбанка» или передачи его обязательств в госбанк.

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Так в документе указывается, что Нацбанк должен «обеспечить защиту вкладчиков - физических лиц ООО «Украинский промышленный банк» путем его рекапитализации или передачи обязательств перед ними на общую сумму 6 млрд. 984,8 млн. грн. одному из государственных банков с передачей на соответствующую сумму активов и государственных ценных бумаг». Срок выполнения – август 2009 года.

Также НБУ намерен в ноябре т.г. содействовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0485/8,0770, к 11:00 цены выросли – 8,0780/8,1090. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1190/8,1570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк объявил о покупке и продаже долларов США по курсам 7,7500/7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2534/0,2543, к 11:00 цены поднялись до 0,2540/0,2550 и к 12:00 установились на уровне 0,2548/0,2560. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2548/58. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,26207 (+0,5697).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,4125/1,4185.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4030/11,4480, к 11:00 цены ушли вверх - 11,4405/11,4860. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5140/11,5710.

Новости ТЭК

Министерство экономики Украины предлагает ввести обязательную увязку стартовых цен на нефть, газовый конденсат, природный газ и уголь собственной добычи, реализуемые на коммерческих аукционах, с текущими котировками цен на указанные энергоносители на мировых торговых площадках.

Об этом сказано в обнародованном на официальном веб-сайте Минэкономики проекте постановления Кабинета министров, разработанном Минэкономики, которым планируется внести соответствующие изменения в «Положение об организации и проведении аукционов по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля».

Согласно документу, предлагается, в частности, обязать продавца энергоносителя определять уровень стартовой цены с учетом текущего уровня мировых цен на соответствующее сырье, который не должен превышать их более чем на 5%. При этом текущий уровень цен определяется на базе среднего значения котировок на соответствующее сырье за последние десять дней, предшествующих аукциону.

Проект также предусматривает проведение в случае необходимости дополнительных аукционов, на которых могут реализовываться ресурсы, не востребованные на базовом аукционе.

Минэкономики также предлагает сократить обязательный норматив количества участников на один лот с тех до двух. При этом на аукционный комитет возлагаются функции мониторинга субъектов хоздеятельности на предмет несвязанности участников аукциона отношениями контроля.

Также проектом постановления предусматривается введение обязательной ежеквартальной аккредитации потенциальных покупателей энергоресурсов.

Кроме того, в документе предлагается снизить предельный порог изменения цены в ходе аукциона, после которого он должен быть приостановлен, с 15% до 10%.

Также Минэкономики предлагает сократить размер комиссионного вознаграждения бирж при торгах нефтью и газовым конденсатом с 0,5% до 0,1% от объема сделки при сохранении комиссионного сбора на уровне 0,5% для природного газа, сжиженного газа, а также угля.

Средняя по Украине розничная цена бензина А-95 преодолела «психологическую» отметку в 7 грн. за литр. С 7 по 11 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,1-3,6% (в среднем на 3,3%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 7 по 11 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 3,4% - с 6,10 грн./литр до 6,31 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 3,2% - с 6,53 грн./литр до 6,74 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 3,1% - с 6,89 грн./литр до 7,10 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 3,6% - с 5,57 грн./литр до 5,77 грн./литр

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник снизила прогноз спроса на нефть, добываемую ее участниками, в 2010 году в связи с ожидаемым ростом поставок из стран вне ОПЕК и незначительными темпами восстановления мировой экономики.

Такие данные приводятся в августовском обзоре организации, передает Reuters.

Картель предполагает, что в будущем году спрос на добытую в странах ОПЕК нефть снизится на 480 тыс. барр. в сутки – до 27,97 млн. барр. в сутки. Ранее ОПЕК предсказывала спад в 380 тыс. барр. в сутки.

Поставки из стран, не входящих в ОПЕК, вырастут на 430 тыс. барр. в сутки, прогнозирует организация. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 330 тыс. барр. в сутки.

ОПЕК не изменила прогноз объемов мирового потребления нефти в 2009-2010 годах, предполагающий сокращение на 1,65 млн. барр. в сутки в этом году и рост на 500 тыс. барр. в сутки - в будущем году.

Дисциплина среди участников ОПЕК в июле ослабла: члены картеля соблюдают квоты на 68%, по сравнению с 70% в июне.

Выполнение функций представительства НАК «Нафтогаз Украины» в Беларуси будет передано представительству ДК «Укртрансгаз», которое будет открыто в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”, соответствующее решение принято правлением компании.

В июле 2009 года Министерство иностранных дел Беларуси предоставило ДК “Укртрансгаз” разрешение на открытие и деятельность представительства на территории республики.

Работники ДК «Укртрансгаз» на постоянной основе находятся на пограничных газоизмерительных станциях (ГИС) в городах Кобрин и Мозырь (Республика Беларусь) с 2004 года с целью обеспечения принятия-сдачи объемов и качества природного газа, который поставляется в соответствии с Контрактом об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 года, заключенного 24 июня 2002 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

В то же время, в двусторонней правовой базе произошли изменения, следствием которых стало ограничение срока пребывания иностранных граждан на территории двух стран до 90 дней на полгода, что значительно осложнило выполнение служебных обязанностей работниками ДК «Укртрансгаз» на белорусских ГИС. В то же время отмеченное ограничение не распространяется на лица, которые работают в представительствах иностранных компаний, зарегистрированных на территории Беларуси.

Приватизация

Фонд государственного имущества (ФГИ) планируетв декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в утвержденном приказом Фонда государственного имущества № 1272 от 11 августа 2009 года помесячном пообъектном плане приватизации на III – IV кварталы этого года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 17 июля 2009 г. передал управление корпоративными правами ОАО “Укртелеком” Министерству транспорта и связи. Ранее «Укртелеком», как объект, готовящийся к приватизации, находился в управлении Фонда государственного имущества.

ФГИУ планирует в этом месяце выставить на продажу на фондовой бирже государственный пакет ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 0,1% уставного фонда.

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ № 1272 от 11 августа 2009 года помесячном пообъектном плане-графике выставления на продажу в III–IV кварталах госпакетов акций.

Ранее планировалось, что госпакет «АрселорМиттал Кривой Рог» будет выставлен на продажу в июле этого года.

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(УНИАН)