ДАЙДЖЕЙСТ СМИ на 12 августа 2009 года

Украинские СМИ Дело в материале «Доходы пляжного бизнеса уменьшились в 10 раз» рассказывает, что рентабельность операторов пляжного бизнеса упала в десять раз, но при этом все равно остается привлекательной.

http://delo.ua/biznes/rynki/dohody-pljazhnogo-biznesa-umenshilis-v-10-raz-128471/

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Дело в статье «Кабмин "увеличил" рост промпроизводства на 13% за 10 дней» рассказывает, что первый замминистра промполитики Виталий Немилостивый заявил, что рост промпроизводства в июле 2009 года по отношению к предыдущему месяцу составил 16%. При этом еще 10 дней назад, 1 августа, премьер-министр Юлия Тимошенко сообщала о 3,2% роста.

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/kabmin-uvelichil-rost-promproizvodstva-na-13-za-10-dnej-128478/

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Сегодня публикует статью «НБУ потребовал от банков перевозить валюту в броневиках», где сообщает, что банки Украины в течение пяти лет должны перейти к перевозке валютных ценностей исключительно в бронированных автомобилях.

http://www.segodnya.ua/news/14071414.html

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Российские СМИ Ведомости публикуют материал «Россияне несут деньги в банки», где рассказывает, что несмотря на девальвацию, за первое полугодие 2009 г. вклады граждан выросли на 10%.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/12/209358

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УНИАН