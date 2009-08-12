АНОНС на 12 августа 2009 г.

Состоится пресс-конференция «Рынок корпоративных облигаций: дефолты или махинации?». Участники - генеральный директор УАИБ А.Рыбальченко, член ГКЦБФР И.Нестеренко, член Совета УАИБ – председатель Экспертной комиссии по правовым вопросам И.Когут..

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины..

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Рекапитализация отечественных банков: глобальное мошенничество?". Лишь два из сотни банков, получивших помощь от МВФ, украли полмиллиарда гривен. Информация относительно других якобы «тайная». Честные вкладчики при этом так и не получили своих депозитов: мошенникам достались деньги рабочих и предпринимателей. Политики и власть вместе с правоохранительными органами считают, что лучше не отвлекаться от предвыборной гонки и пытаются не перерывать личные коррупционные связи. На пресс-конференции будут предоставлены документальные подтверждения непрозрачного процесса рекапитализации отечественных банков с наведением соответствующих сумм и имен причастных лиц (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Экономические показатели Украины за І полугодие. Оптимизма стало больше?». Участники: Вадим Пищейко - первый заместитель главы Государственного комитета статистики Украины; Владимир Лановой - президент Центра рыночных реформ; Борис Кушнир - независимый экономический эксперт; Представители Секретариата..

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У середу, 12 серпня, о 15.00 відбудеться зустріч із журналістами керівника групи радників голови Нацбанку Валерія Литвицького, під час якої він прокоментує оголошене вчора рішення Нацбанку про зниження відсоткової ставки рефінансування банків та поінформує про поточну фінансову ситуацію в країні.