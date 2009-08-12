Главное на 12 августа (день)

Финансы

Украинские банки в январе-июле текущего года получили убыток в размере 13 млрд. грн., тогда как за семь месяцев 2008 года прибыль банков составила 6,2 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, за семь месяцев 2009 года доходы банков составили 84,2 млрд. грн., в т. ч. процентные – 72,2 млрд. грн. (85,8% от общих доходов), комиссионные – 9 млрд. грн. (10,7%).

Расходы банков по итогам января-июля составили 97,2 млрд. грн., в т. ч. процентные – 39,8 млрд. грн. (41% от общих расходов), отчисления в резервы – 35,9 млрд. грн. (36,9%), комиссионные расходы – 1,6 млрд. грн. (1,6%).

Собственный капитал банков с начала года вырос на 4 млрд. грн. и на 1 августа составлял 125,4 млрд. грн. или 14,4% банковских пассивов.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 82,3%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,4%, эмиссионные разницы – 5%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 13,6%, результаты прошлых лет – 0,5%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,1%, результаты текущего года – «минус» 10,4%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 8,5%.

Обязательства банков с начала года сократились на 62 млрд. грн. – до 743,8 млрд. грн.

Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 14,1 млрд. грн. и на 1 августа т.г. составили 199,1 млрд. грн., или 26,8% от общего объема обязательств.

Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 18,9 млрд. грн. и на 1 августа составили 116,7 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 150,6 млрд. грн., или 75,6% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 48,5 млрд. грн. или 24,4%.

По состоянию на 1 августа 2009 года активы банков составляли 869,2 млрд. грн., общие активы – 951,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 78,4%.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,12 грн./долл., что на 0,3% дороже по сравнению с 11 августа, продают – по 8,20 грн./долл., на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,03-8,17 грн./долл., по продаже – 8,16-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках увеличился на 0,3% по сравнению с 11 августа и составляет сегодня 11,44 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,66 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,55 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 августа почти не изменился и составляет в среднем 0,2392/0,2561 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,248-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,13 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,22 грн./долл., на 0,5% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,17 грн./долл., по продаже – 8,19-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился по сравнению с 11 августа и составляет 11,47/11,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,55 грн./евро, по продаже – в пределах 11,60-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 11 августа почти не изменился и составляет в среднем 0,2376/0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,20 грн., евро – 11,20/11,60 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,03/8,18 грн., евро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,242/0,252 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,1835/8,2105, к 12:00 цены выросли – 8,2240/8,2470 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2490/0,2500, к 12:00 цены поднялись - 0,2512/0,2522. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 32,6725 (+0,4118).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4093/1,4095, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5430/11,5810, к 12:00 цены ушли вверх - 11,6035/11,6355.

Новости ТЭК

Правительство Украины планирует завершить строительство всех недостроенных локальных газопроводов в населенных пунктах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы тщательно изучили ситуацию и выяснили, что на сегодняшний день приблизительно на 700 млн. грн. недостроенные газопроводы – локальные сети, которые профинансированы частично населением сел и поселков, частично государством, частично газотранспортными организациями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в строительство этих газовых сетей уже вложено много средств, и поэтому их нужно достроить. Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что достройка этих локальных газопроводов фактически будет являться очередной антикризисной программой правительства.

Вместе с этим, премьер отметила, что стратегией государства остается переход от использования газа к углю, электроэнергии и другим возобновляемым источникам энергии.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 11 августа 2009 г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 72,46 (-1,04) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 69,45 (-1,15) долл./барр., сообщает РБК.

Напомним, что по итогам торгов 10 августа 2009 г. цены на нефть на ведущих нефтяных торговых площадках понизились. При этом официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 73,50 (-0,09) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 70,60 (-0,33) долл./барр.

Казахстан увеличит экспортную пошлину на светлые нефтепродукты до 67,29 с 59,87 доллара за тонну, говорится в постановлении правительства, опубликованном в среду в официальных СМИ республики, сообщает РИА Новости..

Постановление вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования.

"Министерству иностранных дел Казахстана в двухнедельный срок уведомить Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством республики Казахстан мерах по регулированию внешнеторговой деятельности", - говорится в документе.

Казахстан повысил экспортные пошлины на нефтепродукты на фоне неожиданно возникшего в ряде южных регионов страны дефицита высокооктанового бензина.

Строительство

Квартиры для передачи льготным категориям граждан через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) будут выделяться только тем очередникам, которые встали на очередь для получения жилья до 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров для того, чтобы избежать злоупотреблений при формировании очередей для выделения квартир.

«Чтобы туда не включали новых пришельцев», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабмина в ходе обсуждения этого вопроса.

Кроме того, она поручила ГИУ максимально упростить процедуру по выкупу квартир.

«Упрощайте все до минимума, чтобы путь от принятия решения правительством до получения денег строителями был короткий и достаточно эффективный. И если нам нужно применить разные формы гарантий – кто может банковские поручительства, кто может сделать страховку, - сделайте инвариантную систему, чтобы она не была непосильной для строителей, иначе содержания в этой программе нет, иначе мы просто тратим время зря. Надо сделать так, чтобы доступ к этим деньгам был простой и понятный», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Обращаясь к представителям строительных компаний, присутствующим на заседании Кабмина, премьер попросила их моментально реагировать на факты попыток взяточничества со стороны чиновников в ходе выполнения программы по обеспечению жильем льготников.

«Если я услышу, что где-то какой-то чиновник от этого получил хоть какую-то копейку в качестве взятки… Уважаемые друзья, я к вам в долю не иду. Я обращаюсь ко всем строителям, которые присутствуют сейчас: не имеет значения - местная власть, государственная власть, я прошу напрямую: есть телефон Петра Николаевича (Петр КРУПКО, министр Кабинета Министров – УНИАН), есть телефон Михаила ЛЕВИНСКОГО (руководитель Секретариата КМУ – УНИАН)… Если у вас кто-то копейку будет вымогать, я должна об этом знать первой, потому что это будет уже как мародерство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По состоянию на сегодняшний день Министерство регионального развития и строительства отобрало для выкупа Государственным ипотечным учреждением с целью предоставления квартир для очередников-льготников 61 объект со степенью готовности выше 70% на 2170 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в пресс-службе, 44 объекта будут вынесены на сегодняшнее заседание Кабмина, а 17 объектов были утверждены Кабмином 5 августа.

11 августа в Минрегионстрое под председательством первого заместителя министра Анатолия БЕРКУТЫ состоялось совещание по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в котором приняли участие руководители структурных подразделений министерства, представители Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, областных госадминистраций и руководителей органов местного самоуправления.

Во время совещания было разъяснено положение распоряжения Кабинета Министров Украины № 929 «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» и постановления Кабинета Министров Украины № 832 «Вопросы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий».

В частности, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны будут пересмотреть квартирные очереди, вычленить из них первоочередников и составить списки граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

При этом дома, участвующие в программе, должны быть введены в эксплуатацию и заселены до 25 декабря т.г. А квартиры должны быть сданы с внутренней отделкой и сантехникой.

Транспорт-связь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что украинский спутник связи может быть запущен в сентябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании Кабинета Министров.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшний день Украина совместно с Канадой уже отработала программу производства и запуска спутника связи.

«Я хочу сообщить, что вместе с Национальным космическим агентством, с господином ЗИНЧЕНКО со всей командой, которая представлена КБ «Южное», ПО «Южмаш», «Хартрон», «Арсенал», другие ключевые заводы - знаковые флагманы украинской науки и техники сегодня вместе с правительством и вместе с экспортным агентством Канады отработали программу производства и запуска на орбиту собственного спутника связи. Это будет первый национальный украинский спутник», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что система финансового обеспечения производства и запуска спутника на сегодняшний день уже определена, а также готовы производственные мощности.

«Я думаю, что в ближайшее время мы развернем серьезную работу, которая даст нам возможность запустить наш украинский спутник… 1 сентября 2011 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, уточнив дату запуска у председателя НКАУ Александра ЗИНЧЕНКО.

«Я думаю, что с политикой в Украине все закончится хорошо, и мы сможем к сентябрю 2011 года довести этот проект до логического завершения", - подчеркнула премьер.

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за июль 2009 года, и пользователей, которые просматривали страницы в этом же и в прошлом месяце) в июле 2009 года снизился на 0,9% по сравнению с июнем 2009 года и составил 11,121 млн. чел. (в июне – 11,220 млн.).

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за июль 2009 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернета в июле 2009 года продемонстрировала, что в основном украинские пользователи Интернета живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в июле 2009 года пришлось более 89% украинских пользователей Интернета.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в июле 2009 года пришлось 58,89% от всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют: Одесса (6,85%), Днепропетровск (5,32%), Донецк (5,02%), Харьков (4,79%), Львов (3,12%), Крым (2,81%), Запорожье (2,34%). Суммарная доля этих регионов составила в июле 2009 года 30,25%.

На остальные регионы Украины пришлось 10,28%.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в Украине в июле 2009 года стали города Луцк (0,11% пользователей), Черновцы (0,22%) и Житомир (0,25%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в июле 2009 года, составило более 3,795 млрд. минут, что на 0,71% меньше, чем в июне 2009 года.

(УНИАН)