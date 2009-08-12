Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине уменьшилось в 4 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 6 месяцев 2009 г. уменьшилось в 4 раза – до 2 млрд. 443,7 млн. долл. против 9 млрд. 836,6 млн. долл. в январе-июне 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-июнь 2009 г. экспорт товаров составлял 17 млрд. 330 млн. долл., импорт – 19 млрд. 773,7 млн. долл., что составляло сравнительно с январем-июнем 2008 г. 53,2% и 46,6%, соответственно.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (–5 млрд. 803 млн. долл.), фармацевтическая продукция (–811,2 млн. дол.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных (–729,6 млн. долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за январь-июнь 2008 г. – 0,77).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-июнем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,1% до 9,4%, механических машин – с 5,1% до 6,8%, изделий из черных металлов – с 5,1% до 5,5%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,9% до 4,9%, электрических машин – с 4,3% до 5,2%, семян и плодов масличных растений – с 0,2% до 1,9%, бумаги и картона – с 1,2% до 1,8%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 38% до 26,6%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,2% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,9% до 1,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 28% до 33,1%, фармацевтической продукции – с 2,5% до 4,4%, бумаги и картона – 1,8% до 2,5%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 0,6% - до 1,5% мяса и пищевых субпродуктов – с 0,4% до 1,5%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 4,7%, механических машин – с 11% до 8,6%, черных металлов – с 3,9% до 2,4%, руды, шлаков и золы – с 2,4% до 1,8%.

По данным Госкомстата, в июне 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 025,2 млн. долл., импорт – 3 млрд. 198,4 млн. долл., что в сравнении с июнем 2008 года составляет 43,9% и 40,4% соответственно. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам июня текущего года составило 173,2 млн. долл. (в июне 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 030,6 млн. долл.).

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2009 года уменьшилось в 9 раз – до 419,7 млн. долл. против 3 млрд. 789,2 млн. долл. в январе-марте 2008 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 442,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 022,4 млн. против, соответственно, 5 млрд. 027,9 млн. долларов и 1 млрд. 238,7 долларов в первом квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.