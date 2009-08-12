Главное на 12 августа (вечер)

Финансовый рынок

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 6 месяцев 2009 г. уменьшилось в 4 раза – до 2 млрд. 443,7 млн. долл. против 9 млрд. 836,6 млн. долл. в январе-июне 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-июнь 2009 г. экспорт товаров составлял 17 млрд. 330 млн. долл., импорт – 19 млрд. 773,7 млн. долл., что составляло сравнительно с январем-июнем 2008 г. 53,2% и 46,6%, соответственно.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (–5 млрд. 803 млн. долл.), фармацевтическая продукция (–811,2 млн. дол.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных (–729,6 млн. долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за январь-июнь 2008 г. – 0,77).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-июнем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,1% до 9,4%, механических машин – с 5,1% до 6,8%, изделий из черных металлов – с 5,1% до 5,5%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,9% до 4,9%, электрических машин – с 4,3% до 5,2%, семян и плодов масличных растений – с 0,2% до 1,9%, бумаги и картона – с 1,2% до 1,8%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 38% до 26,6%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,2% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,9% до 1,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 28% до 33,1%, фармацевтической продукции – с 2,5% до 4,4%, бумаги и картона – 1,8% до 2,5%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 0,6% - до 1,5% мяса и пищевых субпродуктов – с 0,4% до 1,5%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 4,7%, механических машин – с 11% до 8,6%, черных металлов – с 3,9% до 2,4%, руды, шлаков и золы – с 2,4% до 1,8%.

По данным Госкомстата, в июне 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 025,2 млн. долл., импорт – 3 млрд. 198,4 млн. долл., что в сравнении с июнем 2008 года составляет 43,9% и 40,4% соответственно. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам июня текущего года составило 173,2 млн. долл. (в июне 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 030,6 млн. долл.).

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины уменьшил ставку по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами на 0,5 п.п. – до 15,5%, и без обеспечения (бланковые) на 1 п.п. – до 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«Мы приняли решение о том, что в условиях, когда угроза инфляции ниже, чем угроза спада (экономики – УНИАН), то нам надо идти на постепенное снижение не только учетной, но и других процентных ставок», - прокомментировал представитель НБУ.

Эти ставки такие, которые не помогают противодействовать инфляции, и такие, которые помогают удешевить кредитование, отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

«Родовид Банк» допустил дефолт по своим облигациям серий «В» и «С». Об этом сказано в обзоре инвестиционной компании Concorde Capital (Киев), переданном агентству УНИАН.

Объемы выпусков составляют по 125 млн. грн каждой серии, оферта – 3 августа. Банк ссылается на постановление Национального банка Украины №421, которое запрещает убыточным банкам осуществлять досрочное погашение своих облигаций, и предлагает держателям отказаться от оферты.

Погашение облигаций серий «В» и «С» предусмотрено 6 августа 2010 г. и 6 ноября 2010 г., соответственно, новая ставка купона – 15,75%.

Хотя суммарный объем серий «В» и «С» составляет 250 млн. грн., на рынке их осталось на сумму не более 90 млн. грн., остальная часть была выкуплена банком со вторичного рынка. «Учитывая то, что в процессе рекапитализации банк получает 2,8 млрд. грн. за 99,93% своих акций, мы считаем, что выкуп своих облигаций на сумму 90 млн. грн. не является для банка затруднительным», - сказано в обзоре инвесткомпании. Отмечается, что в случае недостижения компромисса с банком у инвесторов есть все шансы взыскать задолженность в судебном порядке.

Вкладчики проблемных банков планируют провести акции протеста против действий Национального банка Украины, который продолжил в некоторых банках мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в конце августа-сентябре текущего года.

Об этом сообщил представитель Объединенного независимого комитета вкладчиков-заемщиков Сергей ГУРЖОВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день ни одна политическая сила, а также правительство и правоохранительные органы не могут защитить вкладчиков банков от потери денег.

Кроме того, как считает С.ГУРЖОВ, информация о рефинансировании банков Национальным банком остается закрытой для населения, в частности, для вкладчиков. Поэтому в ходе акций протестов ее участники будут требовать от регулятора раскрыть подробные данные о средствах, направленных на рефинансирование банков и последующее использование этих денег.

Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании принял решение об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) на 650 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 39,542 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 57 банков.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1835/8,2105, к 12:00 цены выросли до 8,2240/8,2470. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,2415/8,2645 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:45 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2490/0,2500, к 12:00 цены поднялись - 0,2512/22. К закрытию цены достигли максимума - 0,2521/31. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5550 (+0,2943).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4093/95, а к 15:15 выросли до 1,4166/68. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5430/11,5810, к 12:00 цены ушли вверх - 11,6035/11,6355. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня - 11,6575/11,6950.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» на следующей неделе намерена начать переговоры с кредиторами по реструктуризации долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал сегодня в комментарии журналистам.

Он отметил, что одним из вариантов может стать выпуск НАК «Нафтогаз Украины» новых долговых обязательств, предусматривающих выплаты долга в более поздний период.

Украина в январе-июне т.г. сократила импорт природного газа на 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 4 млрд. 155,231 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-июне т.г. в общем объеме импорта составил 21,0%.

Экспорт природного газа в январе-июне т.г. увеличился на 45,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 200,3 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-июне т.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 57,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 60,428 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в первом полугодии составил 5,4%.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины планирует 19 сентября выставить на торги на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) государственный пакет ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 0,1% уставного фонда.

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества «Ведомости приватизации» (от 12 августа.)

Номинальная стоимость выставляемого на продажу пакета ОАО составляет 3 млн. 859,5 тыс. грн.

Ни у Президента, ни у Секретариата Президента нет никаких претензий и замечаний по поводу приватизации Одесского припортового завода, которая запланирована на конец сентября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сегодня сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«У нас нет претензий. Если все будет проходить прозрачно и в соответствии с законодательно установленной процедурой, пусть продают… Даст Бог, продадим», - сказал А.ШЛАПАК.

Вместе с этим, комментируя информацию о том, что некоторые общественные организации заявляют о необходимости проведения экологического аудита перед приватизацией ОПЗ, А.ШЛАПАК отметил, что эти требования фактически не имеют под собой оснований.

«Есть замечания, особенно экологические, но они сводятся к тому, что завод на сегодняшний день экологически сложный. Только почему-то считается, что пока он в руках государства – он будет безопасным, а когда перейдет в частные руки – обязательно возникнут проблемы. Мы так не считаем, и поэтому состояние предприятия сегодня удовлетворительное, и я считаю, что он может быть довольно успешным объектом для приватизации», - сказал А.ШЛАПАК.

Секретариат Президента Украины поддерживает приватизацию облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Другой вопрос, будет ли сейчас на них спрос серьезный, и за какую цену мы сможем их продать. Вот тут есть достаточно серьезная проблема», - отметил он.

А.ШЛАПАК опасается, что может случиться, что «все известные игроки», договорившись, распределят между собой облэнерго.

Строительство

Кабинет министров Украины сегодня опубликовал распоряжение №929-р «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» от 5 августа т.г.

Распоряжение опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства регионального развития и строительства о приобретении Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир на общую сумму 147 млн. 085,119 тыс. грн. в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилищного строительства со сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. при наличии соответствующей банковской гарантии для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

Кабмин поручил ГИУ передать квартиры главным распорядителям бюджетных средств по распределению Министерства труда, согласованному с Министерством семьи, молодежи и спорта и Министерством финансов.

При этом главным распорядителям бюджетных средств совместно с Минфином во время уточнения показателей Государственного бюджета на 2009 год и составления проектов государственного бюджета на следующие годы необходимо предусмотреть средства для компенсации ГИУ расходов, связанных с приобретением квартир, и средства для приобретения и строительства жилья для отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

Правительство выкупит 1685 недостроенных квартир у 40 строительных компаний за счет средств государственного ипотечного учреждения в размере 445 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сегодня, во время обсуждения, мы внесли еще пять компаний, и в целом по сегодняшнему решению правительства квартиры будут выкуплены у 40 строительных компаний», - сказал первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

По его словам, в соответствии с сегодняшним решением Кабинета министров, будут выкуплены 1685 квартир общей площадью 113 тыс. кв. метров.

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