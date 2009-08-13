ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 августа 2009 года

Украинские СМИ

Дело в материале «За три дня доллар вырос более чем на 20 копеек: СП, НБУ и Кабмин не могут найти крайних» рассказывает, что курс доллара к гривне вырос за три дня более чем на 20 копеек. Украинские власти не могут прийти к общему решению относительно причин ослабления национальной валюты.

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/za-tri-dollar-vyros-bolee-chem-na-20-kopeek-nbu-i-kabmin-mogut-najti-krajnih-128521/

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Дело в статье «Украина теряет на затягивании введения 3G связи» рассказывает, что затягивание распределения лицензий на связь 3G может дорого обойтись не только государству, но и операторам.

http://delo.ua/tehnologii/mobilnaya-svyaz/ukraina-terjaet-na-zatjagivanii-3g-svjazi-128511/

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«Коммерсантъ-Украины» рассказывает в статье «Бумаги остались в долгу», что банки стали отказываться от досрочного погашения облигаций. Рекапитализированные государством Родовид Банк и Укргазбанк отказались вернуть инвесторам 550 млн грн, воспользовавшись запретом Нацбанка на досрочное погашение облигаций убыточными банками. Проигнорировать выплату долга по оферте до конца года и таким образом отсрочить возврат 2,7 млрд грн могут еще 11 банков. Держатели облигаций возмущены действиями Нацбанка и намерены оспаривать их в судебном порядке.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1220314

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«Украинская правда» сообщает, что «НБУ вважає, що українці платять за хаос». Падіння курсу гривні обумовлено політичною, соціальною та психологічною нестабільністю в українському суспільстві.

http://www.epravda.com.ua/news/4a83ab12d26e7/

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Российские СМИ «Известия» сообщают, «Что помешало союзническому "танго втроем"?» В ВТО пойдем другим путем.

http://www.izvestia.ru/economic/article3131740/

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Ведомости пишут «Куда катится страна: Четыре сценария». Сценарий «долгий кризис и ручное управление экономикой» — наиболее вероятный и самый болезненный для общества.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/13/209540

УНИАН