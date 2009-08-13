АНОНС на 13 августа 2009 г.

10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция "Лаборатории Касперского", посвященная выходу новых версий Kaspersky Internet Security 2010 и Антивирус Касперского 2010, для защиты персональных компьютеров. В работе примут участие: Олег Гудилин, руководитель отдела стратегического маркетинга в регионе EEMEA (г.Москва); Андрей Слободяник, руководитель представительства в Украине, Беларуси, Молдове. Будут освещены вопросы: состояние украинского рынка программных продуктов информационной безопасности; обзор новых технологий защиты компьютеров, впервые включенных в антивирусные продукты; репутационный онлайн-сервис Kaspersky Security Network - защита от новых угроз уже через несколько секунд после обнаружения, а также другие возможности для повышения защищенности пользователей Интернет; особенности рекламной и маркетинговой кампании, которая сопровождает вывод новых продуктов во всем мире (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 495-26-05; oleg.davydov@ua.kaspersky.com.

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Пресс-конференция на тему: «Энергетическая безопасность Украины в условиях финансово-экономического кризиса». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик..

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Состоится пресс-конференция ПуАТ «СЕБ Банк» и ЗАО «СЕБ Лайф Юкрейн» на тему: «Новый продукт накопительного страхования жизни в отделениях СЕБ Банка».

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Пресс-конференция на тему: "Трагический конфликт в Китаево - имущественный спор или криминальное преступление?". Участники: адвокат пострадавших Александр Данилюк, гражданин, лишившийся своего жилья после его незаконного захвата представителями Китаевского монастыря Александр Калашников и др.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Пиво – не вода! Украинцы вымрут, если продолжат лакать пиво литрами!». Участники: народный депутат Украины Дмитрий Ветвицкий (фракция БЮТ), главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, член координационного совета Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина» Артем Ступаков, а также участницы дуэта «VГубы» Анна Алишер и Алёна Лифинцева. Участники пресс-конференции призывают народных депутатов поддержать внесённый Николаем Томенко, Наталией Королевской, Евгением Сусловым и принятый в первом чтении 5 марта 2009 г. проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков). Телефоны: 228-55-33, 8 (068) 251-71-70. E-mail: forumspaskiev@mail.ru Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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