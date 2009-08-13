Главное на 13 августа (день)

Хроника дня

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Финансы

НБУ ожидает прекращения падения гривни

Фундаментальных причин для дальнейшего ослабления гривни, подобного тому, что наблюдается в последние дни, нет. Об этом заявил Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Национального банка Украины, пишет Дело.

По словам экономиста, курс гривни к доллару падает из-за перегретого потребительского спроса, а не вследствие дефицита предложения валюты.

Литвицкий отметил, что после резкого падения курса гривни в четвертом квартале прошлого года, в текущем году произошло небольшое укрепление национальной валюты. "Гривня сначала укрепилась на 40 копеек, а с 15 июля она ослабилась на 20 копеек", - заявил банкир. Этот процесс он назвал "эффектом коррекции "передевальвированной" гривни".

Именно поэтому Нацбанк в этом году более смело делал интервенции, подчеркнул Литвицкий. При этом Литвицкий отметил, что интервенции НБУ "ведет целомудренно и не допускает чрезмерных колебаний".

Стоит отметить, что с 5 августа Нацбанк снижает официальный курс гривни к доллару. На 13 августа НБУ установил официальный курс на уровне 773,94 грн за $100, 12 августа он был установлен на отметке 772,84 грн за $100.

Фонд гарантирования вкладов восстановил банк «Национальный кредит»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил АКБ «Национальный кредит» в статусе участника. Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном в газете «Голос Украины» (№149 за 12 августа).

Также сообщается, что АКБ «Одесса-банк» исключен из реестра участников Фонда в связи с ликвидацией банка.

Агро

В Украине намолочено более 35 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 12 августа 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 35,31 млн. тонн зерна.

Зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади более 12,4 млн. га, или 96% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 28,4 ц/га.

В частности, на указанную дату было намолочено около 21 млн. тонн пшеницы с площади 6,6 млн. га, что составляет 97% от плана, при средней урожайности 31,9 ц/га.

Аграрии также собрали почти 12,4 млн. тонн ячменя с площади более 4,9 млн. га (98% от прогноза), 520 тыс. тонн гороха с 272 тыс. га (98% от прогноза).

Продолжается уборка ржи. К указанной дате намолочено 862 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,7 ц/га.

Аграрии к 12 августа также собрали более 18 млн. тонн рапса с 1 млн. га при средней урожайности 18,1 ц/га.

Рынки

«Лаборатория Касперского» начинет продажу новых продуктов

«Лаборатория Касперского», ведущий производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, c 25 августа начнет продажи в Украине новых решений для защиты домашних пользователей от информационных угроз – Kaspersky Internet Security 2010 (KIS 2010) и Антивирус Касперского 2010.

Об этом сообщил руководитель представительства «Лаборатории Касперского» в Украине, Беларуси, Молдове Андрей СЛОБОДЯНИК.

По его данным, рекомендованные розничные цены на лицензию с возможностью установки решения на два ПК составят 345 грн. для Антивируса Касперского и 490 грн. для Kaspersky Internet Security.

Продление лицензии будет осуществляться со скидкой 40%. В этом случае стоимость Антивируса Касперского составит 206 грн., а Kaspersky Internet Security – 295 грн. Пользователи действующих лицензий версии 2009 переходят на версию 2010 бесплатно. Также возможен переход с Антивируса Касперского на решение Kaspersky Internet Security при покупке соответствующего продления.

По словам руководителя отдела стратегического маркетинга в регионе EEMEA (г. Москва) Олега ГУДИЛИНА, новая версия программ воплощает новую концепцию защиты – «Территория безопасности». В частности, в защищаемой системе осуществляется глобальный мониторинг вредоносной активности с целью полного предотвращения воздействия информационных угроз на компьютере пользователя. При этом основной акцент в решении Kaspersky Internet Security 2010 делается на предотвращение инфицирования системы, что является намного более эффективным способом защиты, чем исправление последствий заражения.

Как отметил О.ГУДИЛИН, лаборатория реализовала новую технологию в версии 2010 под названием Sandbox («песочница»). «Это некая безопасная виртуальная среда, в которой пользователь может запускать подозрительные программы и проходить по сомнительным ссылкам. При этом пользователь может совершенно не бояться того, что какие-то негативные вредоносные изменения коснутся его основной системы. Другая особенность «песочницы» - в ней можно запустить интернет-браузер, и дальше ходить по Интернету по каким угодно ссылкам, но после того, как сессия работы с Интернетом закончится, все следы вашего пребывания в нем полностью уничтожатся. То есть, это такой приватный серфинг, никто не узнает, что вы делали в системе», - объяснил он.

По словам О.ГУДИЛИНА, кроме того, в версии 2010 расширен и усовершенствован набор инструментов для защиты конфиденциальных данных, увеличена скорость установки и работы, учтена возможность игрового профиля и пр.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,24 грн./долл., продают – по 8,34 грн./долл. Курс покупки в среднем увеличился на 12 коп., или на 1%, по сравнению с 12 августа, продажи – на 14 коп., или на 0,9%. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,17-8,29 грн./долл., по продаже – 8,26-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках увеличился на 1,4% по сравнению с 12 августа и составляет сегодня 11,64 грн./евро, продажи – на 1,3%, до 11,88 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,765 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-12,01 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 августа увеличился на 1,4% и составляет в среднем 0,2415 грн./рубль, продажи – на 0,5% - до 0,2572 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,252 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,261 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,25 грн./долл., что на 1% дороже, чем вчера, продажи – 8,34 грн./долл., на 0,8% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,27 грн./долл., по продаже – 8,30-8,37 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,6% по сравнению с 12 августа и составляет 11,68 грн./евро, продажи – на 1,3% - до 11,88 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,78 грн./евро, по продаже – в пределах 11,82-11,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 12 августа повысился на 1,7% и составляет в среднем 0,2387 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3% - до 0,2580 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,254-0,265 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,7394, к евро – 10,96673, к российскому рублю – 0,23673.

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