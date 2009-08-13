Представитель России прогнозирует сокращение торговли с Украиной

Торговый представитель России в Украине Сергей ИВАНОВ прогнозирует в 2009 году уменьшение почти в два раза объема внешней торговли РФ с Украиной по сравнению с 2008 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с руководством Харьковской облгосадминистрации.

По словам С.ИВАНОВА, сворачивание торговли наблюдается во всех отраслях. "Нам похвастаться нечем. С начала года товарооборот между странами падает", - сказал он.

Как считает торговый представитель, уменьшение объемов взаимной торговли межу РФ и Украиной обусловлено мировым финансовым кризисом. Он указал, что на торговле в большой степени сказалось и ухудшение политических отношений между двумя странами.

Справка УНИАН. Торговое представительство России в Украине создано в соответствии с Соглашением между правительством России и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 г. С.ИВАНОВ была назначен торговым представителем РФ в Украине в октябре 2008 года.

По итогам 2008 года объемы внешней торговли товарами и услугами Украины с РФ составили 39,885 млрд. долл. и увеличились, по сравнению с 2007 годом, на 18,7%.