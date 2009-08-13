Нужен единый механизм получения лицензий на экспорт

Министерство экономики Украины предлагает ввести единый механизм предоставления субъектами внешнеэкономической деятельности документов на получение лицензий на экспорт, порядок рассмотрения, оформления и выдачи лицензий на экспорт товаров при необходимости его лицензирования и квотирования.

Проект соответствующего приказа размещен на сайте Минэкономики.

В частности, согласно проекту документа, для получения лицензии субъекты внешнеэкономической деятельности должны будут предоставить: заявку на выдачу лицензии по форме, утвержденной приказом Минэкономики, письмо-обращение на оформления лицензии с гарантией уплаты государственного сбора за ее выдачу; копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную в установленном законодательством порядке; копию внешнеэкономического договора (контракта), все дополнения и спецификации к нему, заверенные в установленном законодательством порядке; экспертный вывод (оригинал) с определением страны происхождения и кода товара в соответствии с УКТВЭД (укр УКТЗЕД); оригинал согласования соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти (в случаях, определенных Кабинетом Министров Украины) и другие документы, в случаях, если они определены решением Кабинета министров.