“Фокстрот” отрицает обвинения в недобросовестной конкуренции

ЧП “САВ-МК” (Николаев), реализующий бытовую технику и электронику в сети под торговой маркой «FoxMart», отрицает заключение Антимонопольного комитета о недобросовестной конкуренции и считает, что компания своими действиями не нарушает действующего законодательства Украины, а именно закон “О защите от недобросовестной конкуренции”.

Об этом сказано в письме руководства ЧМ “САВ-МК” главе Николаевского областного территориального отделения АМК, переданного УНИАН пресс-службой компании “Фокстрот. Техника для дома”.

Согласно документу, в соответствии с условиями акции компании, указанными в рекламных материалах, «… FoxMart возвращает 150% разницы тем, кто найдет дешевле».

В компании пояснили, что под возвращением 150% разницы понимается именно возможность при желании покупателя получить наличные средства в размере 150% разницы от стоимости товаров в случае, если покупатель найдет цену ниже той, по которой был приобретен товар в магазине «FoxMart». Процедура возвращения средств, подробно прописана на сайте FoxMart http://www.foxmart.com.ua/Actions.aspx?DocumentLinkID=5, заключается в том, что при желании покупателя получить 150% разницы, магазин и покупатель расторгают договор купли-продажи и после этого заключают новый договор купли-продажи этого товара по более низкой цене.

После процедуры расторжения договора и приобретения товара по новым ценам, покупатель фактически получает («FoxMart возвращает”) денежные средства, составляющие 150% разницы от стоимости товара, по которой он был куплен и стоимости этого же товара в другом магазине. Тут же и расписано толкование понятия «магазин», из которого понятно, что покупки в ларьках, на базарных выкладках, складах, в Интернет-магазинах не будут приниматься к рассмотрению.

В компании подчеркивают, что процедура возврата разницы происходит в несколько сложном порядке, поскольку другого варианта выдать денежные средства из кассы предприятия невозможно, согласно действующему законодательству Украины.

Кроме того, компания утверждает, что в рекламных материалах с условиями акции, а именно в газетах, на бордах и т.д., указано, что более детальные правила акции и условия её проведения можно узнать у продавцов гипермаркетов FoxMart, по телефону «горячей линии» 8 -800-500-40-40, или на сайте www.foxtrot.com.ua.

“Поскольку условия акции, изложенные в рекламних материалах, полностью совпадают с фактическим ходом событий при проведении акции, то заключение о неправомочности действий ЧП “САВ-МК”, а именно совершение правонарушения, предусмотренного ст.. 15-1 ЗУ “О защите от недобросовестной конкуренции” является ошибочным”, - говорится в письме.

Компания просит Николаевское областное территориальное отделение АМК закрыть производство по делу на основании отсутствия факта совершения правонарушения.

В соответствии со ст.. 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», распространением информации, которая вводит в заблуждение, является сообщение субъектом ведения хозяйства, непосредственно или через другое лицо, одному, нескольким лицам или неопределенному кругу лиц, в том числе в рекламе, неполных, неточных, неправдивых сведений, в частности в результате избранного способа их изложения, умалчивания отдельных фактов или нечеткости формулировок, которые повлияли или могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения (заказ) или реализации (продажи, поставки, выполнения, предоставления) товаров, работ, услуг этого субъекта ведения хозяйства.

В компании добавили, что из-за ограниченности площадей рекламного носителя все рекламные макеты любых предприятий должны содержать сноску о том, где можно ознакомиться с полной информацией о проводимой акции.

Напомним, Николаевское областное отделение АМКУ оштрафовало ЧП «САВ-МК» на 15 тыс. грн за недобросовестную конкуренцию.

АМК сообщило, что предприятие, осуществляя торговлю бытовой техникой и электроникой в сети под торговой маркой «FoxMart» распространяло рекламную информацию следующего содержания: «Вернем деньги, если найдешь дешевле», «Найди дешевле – получи 150% разницы». АМК считает, что такая информация является неполной и неточной, поскольку по условиям акции возвращение денег должно происходить путем возвращения приобретенного товара, а «найти дешевле» покупатель должен был у существенно ограниченного круга продавцов, о чем на рекламных плакатах не сообщалось.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» основана в 1994 году, занимается розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 1 августа 2009 года компания насчитывает 266 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 199 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 34 гипермаркета, стоковые центры «Техношара» - 13, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 1. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове.