АНОНС на 14 августа 2009 г.

В Пресс-центре Кабинета Министров состоится пресс-конференция 1-го заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия Беркуты на тему: „Антикризисная программа Правительства в строительной отрасли”..

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Состоится пресс-конференция на тему: "Почему гривня сдает свои позиции?". Участники: Виктор Лисицкий - экс-правительственный секретарь Кабинета Министров; Эрик Найман - финансовый эксперт.

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Состоится брифинг на тему: «Влияние действий НБУ на макроэкономическую ситуацию в Украине». Также в программе брифинга: анализ данных по динамике депозитов и кредитов в банковской системе Украины за июль месяц.

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей будет проводить проверку деятельности рынка города (по жалобам) совместно со средствами массовой информации.

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