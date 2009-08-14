Кабмин принял отставку Вовка

С должности заместителя главы Гостаможслужбы

Кабинет министров Украины принял отставку Василия ВОВКА с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины. Соответствующее распоряжение Кабмина №949 от 12 августа принято на заседании правительства и размещено на правительственном портале. В.ВОВК, согласно документу, считается уволенным с занимаемой должности с 29 июля 2009 г.

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