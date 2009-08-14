Кабмин принял отставку Вовка
12:03, 14 августа 2009Разное
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С должности заместителя главы Гостаможслужбы
Кабинет министров Украины принял отставку Василия ВОВКА с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.
Соответствующее распоряжение Кабмина №949 от 12 августа принято на заседании правительства и размещено на правительственном портале.
В.ВОВК, согласно документу, считается уволенным с занимаемой должности с 29 июля 2009 г.
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