Госинвестиции: инвестиции сокращаются, чиновники плодятся

Самоотставка главы Госинвестиций Виктора Ивченко не стала исключением в череде скандальных уходов с должности чиновников высокого ранга, запущенных в начале года заявлением тогдашнего министра финансов Виктора Пинзеника. Инвестиции и инновации принято связывать с перспективами развития экономики, вне зависимости от того, кто является их реципиентом – отдельное предприятие или целое государство. Для Украины это особенно актуально. Правда, сегодня инвестиционные перспективы государства выглядят все более туманно и дело даже не в кризисе, отпугнувшем инвесторов. Вернее, дело в кризисе, но не в финансовом, который весь мир сегодня винит в производственных неудачах. Проблема традиционно украинская, она – в непрекращающемся кризисе выяснения отношений во власти.

Реквием по Госагентству по инвестициям и инновациям

До недавнего времени судьбой инвестиций у нас занималось Государственное агентство по инвестициям и инновациям, возглавляемое Виктором Ивченко с 2005 года. В августе с.г. он подал в отставку и ушел в отпуск, оставив подробно мотивированное и достаточно скандальное заявление на имя премьер-министра Тимошенко о своем уходе и его причинах. И не то, чтобы отставка главы ведомства поставила жирную точку в деятельности агентства – ведь незаменимых, как известно, нет. Но все же теперь в последних строках о судьбе агентства может стоять жирное троеточие, а то и вопросительный знак – в сегодняшней ситуации инвестиционные перспективы государства с известным отношением к ним становятся все менее перспективными. Скандал, связанный с уходом с должности руководителя инициатора создания Госинвестиций заставляет еще раз задуматься о делах в этой сфере.

В заявлении на имя премьер-министра глава Госинвестиций подчеркнул, что подает в отставку из-за «принципиального несогласия «с деструктивными действиями должностных лиц Секретариата Кабинета министров», однако в официальном документе не назвал конкретные фамилии чиновников, мешающих работе его организации.

В своем уходе В.Ивченко без обиняков обвинил правительство. Несмотря на то, что Виктор Ивченко сейчас находится в отпуске, по просьбе УНИАН на этой неделе он прокомментировал мотивы своей отставки. И хотя комментировал он достаточно эмоционально и недостаточно кратко, мы приводим его слова по возможности полно.

«Меня вынудили написать заявление об отставке конкретные действия Правительства Ю.Тимошенко, направленные против интересов страны.Именно такими я считаю принятые Кабмином решения об отмене ранее утвержденной Концепции госпрограммы модернизации рынков капитала, Госпрограммы развития Национальной депозитарной системы, о передаче Госинвестиций "Гостиного двора", с которого начиналось создание Национального финансового центра Украины».

По мнению экс-главы Госинвестиций, консолидация биржевой системы, создание централизованной депозитарной системы и системы госрегулирования рынков капитала были единственной реальной возможностью создать фундамент для решения серьезнейших проблем, стоящих перед украинской экономикой.

«Однако, правительство упомянутые системные меры по улучшению инвестиционного климата подменило популистскими решениями о создании новых инвестиционных агентств, центров, окон, которые только способствуют росту коррупции и множат хаос в этой сфере», - объяснил свою позицию В.Ивченко.

«Я надеялся, что Ю.В. действительно озабочена проблемами украинской экономики и что ради блага страны она готова пожертвовать коммерческими интересами своего ближайшего окружения, в частности, советника по финансовым рынкам и операциям А.Гинзбурга и 1 замминистра Кабмина Г.Берадзе, которые любят заработывать очень много и очень быстро. Увы, я ошибся. Это стало очевидно, когда на одном из недавних заседаний правительства Ю.В. оценила деятельность Госинвестиций абсолютно негативно.

Между тем, в работе Госагентства, в которую не стала вникать премьер-министр, есть острая необходимость! Ведь Украина действительно стоит на грани экономической катастрофы и спасти ее смогут только предложенные нами меры. Те самые, приостановленные Кабмином Ю.Тимошенко меры по модернизации рынков капитала. В сочетании с мерами по радикальной перестройке украинской экономики на основе организации крупномасштабных производств инновационной продукции в рамках национальных инновационных кластеров. Эти меры были разработаны Госинвестиций и уже одобрены президиумом Национальной академии наук Украины. На мой взгляд, в нынешних условиях популизм смертельно опасен для хилой украинской экономики», - акцентировал в своем комментарии В.Ивченко, подчеркнув, что основная причина его ухода с занимаемой должности – в непонимании со стороны правительства сложнейшей экономической ситуации, в которой оказалось государство.

«Сегодняшняя ситуация держится на том, что отсутствие реальных реформ выгодно многим влиятельным представителям украинской политической и экономической элиты, которые уже научились быстро и много зарабатывать на неорганизованном инсайдерском рынке, за счет приватизации государственного имущества и прихватизации чужих вкладов. При этом они еще плохо понимают как можно заработать в условиях честной конкуренции за счет повышения эфективности производства. Именно этому их должно научить правительство, создавая цивилизованные институты рынка и стумулируя повышение эфективности производства.

К моему глубокому сожалению, правительство Ю.В. действует по-иному! Вместо осуществления необходимых реформ оно очень энергично латает дыры в экономике и принимает многочисленные решения, которые иначе, как популизмом назвать нельзя! Предвыборные мотивы действий Ю.В. мне понятны, но торможение реформ - прямой путь к национальной катастрофе! И мириться с этим не имеет права ни один из тех, кто заботится о будущем своих детей и внуков и видит их живущими в Украине! В таких условиях выполнить миссию агентства, которое я возглавлял, не представляется возможным. Никаких других причин моей отставки нет», - резюмировал он.

Кадрами по инвестициям или почему «ушли» Ивченко

Ушел Ивченко сам или его «ушли» и по какой причине? Версии называются разные. Как известно, первым камнем лавины, обрушившей карьеру председателя Госинвестиций, стало создание «Единого офиса» по сопровождению инвестиционных проектов при комитете Александры Кужель, поддержанное правительством на одном из недавних заседаний. При обсуждении источника финансирования и дополнительной численности и появилась инициатива воспользоваться соответствующими ресурсами Госинвестиций в очередной раз. Против такого решения выступили некоторые члены правительства, но Юлия Владимировна была непреклонна. Именно тогда, по словам В.Ивченко, она резко негативно охарактеризовала деятельность Госинвестиций, что и побудило его написать заявление об отставке.

Учитывая то, что полгода назад за счет сокращения численности Госинвестиций уже было создано Нацагентство по иностранным инвестициям и развитию – тогда было сокращено 50 человек из 180 – дальнейшее сокращение действительно очень похоже на шаг к ликвидации Госинвестиций. Да и задание проработать именно эту возможность премьер дала на этом же заседании…

Правда, вскоре, после появления заявления об отставке В.Ивченко, вместо ожидавшегося решения о ликвидации Кабмин принимает решение о назначении новым руководителем Госинвестиций Сергея Власенко. Такая последовательность событий производит определенное впечатление, что проблема не столько в работе Госинвестиций, сколько в человеке, который руководил этой работой.

Что касается инициативы Кужель создать «Единый офис» по сопровождению инвестиционных проектов при своем комитете, то вкратце суть идеи можно пояснить, например, так: Госинвестиций генерирует идеи или, конкретней, находит тех, кто их генерирует, помогает оформить мысль в проект и готовит к реализации. А «Единый офис» как максимально приближенная к власти структура после одобрения предложения на уровне Кабмина помогает инвестору оформить всю необходимую документацию и благословляет проект в жизнь. Логично, если бы не несколько «но»: во-первых, почему агентству, созданному не без ведома властей, не доверили содействие на государственном уровне оформлению проектов – на то же оно и агентство? Зачем создавать посредника? Выходит, людям Ивченко не доверяют столь почетную миссию. Или под руководством более прытких специалистов инвесторам будет проще найти общий язык с чиновничьей армией?

А.Кужель поспешила заверить, что функции офиса и агентства априори не пересекаются. «Когда начали рассматривать этот вопрос (на одном из недавних заседаний КМУ – Ред.), и.о. министра финансов (Игорь Уманский - Ред.) почему-то вдруг начал говорить о том, что у нас много агентств. Вот есть такое агенство, такое – я даже не знаю, сколько их у нас есть и кто там начальник. Я только знала господина Ивченко. Возник вопрос «при Кужель что-то создается, а вот есть уже такое и такое». Я ему объясняю: «То, что есть, занимается поиском инвесторов, помогает им составить инвест-проект. Мы совершенно другим будем заниматься – отпускать проекты в свободное плавание, те проекты, которые прошли через утверждение КМУ, как Евро-20212 или в рамках программы, которую проводит премьер по энергосбережению, чтобы согласование по этим проектам проходило так же опертивно, как это делается для предпринимателей через единый офис на местах. Потому что здесь идти нужно через центральные органы власти», - пояснила она.

Во-вторых, зачем при этом будущему единому офису переманивать у агентства кадры? Неужели рынок труда настолько обеднел, что пришлось решиться на столь неблагодарное дело? А.Кужель настаивает, что у Госинвестиций забрали незадействованных в деятельности агентства людей, потому обижаться не на что. В то же время собеседник УНИАН в структуре Ивченко, пожелавший не называть свое имя, указывает, что если под единый офис, которого еще даже не существует в природе, в Госинвестиций уже собрали армию сотрудников, это свидетельствует о том, что делалось это исключительно против экс-руководителя ведомства. «Если комитет (Госкомпредпринимательства - Ред.), возглавляемый таким уважаемым человеком хочет чего-то достичь и формулирует эту мысль, значит, за этим что-то должно стоять – как минимум, концепция, положение, то есть люди должны четко знать, для чего они это делают. Однако ни концепции, ни положения, ни того, что будут делать привлеченные кадры, и кто конкретно им нужен, на сегодняшний день нет. Они только сейчас делают обоснования для Минэкономики по своей инициативе. Уже гуляет шутка, которая родилась в этой связи: коллектив Кужель наперед рожает то, что мы вынашиваем. Родить родили, а теперь они занимаются вынашиванием ребенка, поскольку даже не понимают, что они будут с ним делать. Это и наталкивает на мысль, что такими действиями хотели максимум добить Ивченко и компанию, поскольку под таким углом зрения картина становится понятна», - отметил источник в Госинвестиций.

В то же время А.Кужель сообщила, что в ее ведомстве сейчас оперативно готовят положение об офисе и в скором времени подадут его на утверждение в КМУ. «Мы рассчитывает за месяц раскрутиться. По каждому министерству будет закреплен сотрудник единого офиса, который берет пакет документов и будет его огласовывать – не предприниматель, а наш специалист», - добавила она.

Ивченко подвели родственные связи?

Есть, правда, и другие версии происходящего. В кругах экспертов по инвестициям размножение госструктур, ведающих привлечением капитала в экономику, объясняют переделом сфер влияния в канун знаковых выборов, результат которых пока спрогнозировать сложно. Интересно, правда, что высказываться открыто по этому поводу эксперты, все как один, отказались. Поговаривают еще и о том, что глава Госинвестиций поплатился должностью за то, что В.Ульянченко и Ю.Тимошенко не поняли друг друга при раскладывании пасьянса «Вакараш-Козырев» и, не поделив место губернатора Киевской области, по просту «наломали дров».

Однако, есть также мнение, что искать причину столь глубоко, в принципе, не стоит, поскольку иногда за отставкой таки может стоять непригодность кандидатуры. Политконсультант, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отметил, что уйти В.Ивченко вынудил кризис: «С одной стороны, Ивченко – муж Ульянченко (Веры Ульянченко, бывшего губернатора Киевской области, ныне - Главы Секретариата Президента - Ред.), потому можно было бы объяснить причину его отставки политической подоплекой. Однако вряд ли Тимошенко этим руководствовалась. Она – прагматик, что наводит на мысль о том, что Ивченко – не самый лучший исполнитель. Более того, можно сказать, в этом он похож на Пинзеника. Ведь Пинзеник тоже, пока был жирный бюджет, богатые поступления, активно работал, демонстрировал инициативу. А с наступлением кризиса, когда начались проблемы, чтобы не упасть лицом в грязь, подал в отставку. Так и Ивченко – он просто не захотел в кризис работать».

В темном омуте больше инвестиции…

В сложившейся ситуации тем более интересной становится судьба самой инвестиционно-инновационной сферы экономики. И чем дальше, тем эта перспектива становится все более сомнительной. «Рожая» неэффективных регуляторов одного за другим, власти тем самым расписываются в неспособности определить политику в этой сфере и поддержать задекларированный курс на инновации. «С завидным постоянством примерно каждые 2 года власти «рожают» новое ведомство, призванное навести порядок в инвестициях, а потом оно либо так и остается существовать на бумаге, либо «вылезает боком» со своими инициативами, либо поглощается новой структурой. Здесь порядок уже давно необходимо было навести, однако для начала само государство должно определиться с политикой в сфере инвестиций. А потом уже под это создавать структуру», - считает В.Небоженко.

Аналитики неумолимы в прогнозах – раньше середины 2010 года ждать возобновления инвестирования в Украину не приходится. И дело, действительно, не в финансовом кризисе, а во властном беспорядке, в котором инвестиционная рыбка, как в омуте, ловится хорошо, да вот только не в общественный, а в приватный котелок…

Интересно также, будет ли хватать ресрусов, полномочий, людей и т.п. новому главе Госинвестиций, Сергею Власенко, которого на текущей неделе Кабмин назначил и.о. Председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

Лилия Набока (УНИАН)