Россия намерена активизировать сотрудничество с Украиной

Россия предполагает активизировать межрегиональное сотрудничество с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ на встрече с руководством Харьковской области.

«Информируем ваши регионы о наших возможностях и наоборот», - добавил он.

По словам С.ИВАНОВА, сотрудничать с Украиной хотят уже не только близлежащие, но и более отдаленные регионы России. В частности, о таком желании заявили Санкт-Петербург, Самарская и Пермская области и Карелия.

С.ИВАНОВ отметил, что для увеличения торгового обмена с Самарской областью на 4 сентября запланирован визит туда посла Украины в России Константина ГРИЩЕНКО. Как ожидается, речь на переговорах будет идти, в том числе и сотрудничестве двух стран в авиастроении. В связи с этим торгпред предложил Харьковской области сформировать свою бизнес-делегацию к этому визиту из числа руководителей предприятий, работающих в сфере авиастроения. С.ИВАНОВ также подчеркнул, что в этой отрасли возможно активное сотрудничество также авиазаводов Харькова и Воронежа по изготовлению самолета АН-148.

Говоря о других регионах России, торгпред сказал, что украинцам стоит поучиться у Липецкой области опыту в привлечении иностранных инвестиций.

С.ИВАНОВ сообщил, что по итогам визита в Харьков, где он посетил авиационный, тракторный заводы, ГП «Электротяжмаш», он будет давать рекомендации российским инвесторам о том, стоит ли им приходить в этот регион.

Справка УНИАН. В Украине работают 6 торговых представительств субъектов Российской Федерации: Татарстана, Дагестана, Бурятии, Саха (Якутии), Ямало-Ненецкого АО, г. Москвы.

В общем объеме товарооборота России с Украиной за 2008 г. доля г. Москва составила 22,7%, Белгородской области – 12,1%, Тюменской – 9,4%, Ростовской – 7,7%, Московской – 4,8%, Самарской – 3,3%, г. Санкт-Петербурга – 3,2%, Нижегородской области – 3%, Кемеровской – 2,8%, Челябинской – 2,6%.

За 2008 г. по сравнению с 2007 г. значительно вырос товарооборот (в среднем в 1,5-2 раза) между Украиной и такими российскими городами и регионами, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Это произошло, прежде всего, за счет увеличения поставок в Украину минеральных продуктов и топливно-энергетических товаров; а Белгородской и Челябинской областями – за счет увеличения импорта украинской продукции пищевой и химической промышленности, а также металлов и изделий из них и увеличения экспортных поставок в Украину руды и шлаков.

В то же время почти в 4 раза снизился товарооборот с Татарстаном за счет существенного сокращения поставок в Украину нефти и нефтепродуктов в связи с событиями вокруг ЗАО «Укртатнафта».