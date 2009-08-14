Ющенко обновил совет по вопросам иностранных инвестиций

Президент Украины Виктор Ющенко обновил состав Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине с иностранной стороны. Об этом говорится в Указе главы государства N613 от 14 августа 2009 года.

Согласно документу, в состав Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине с иностранной стороны введены: Манфред Грундке - исполнительный директор компании "Кнауф Гипс КГ" (Германия); Отто Лозе - руководитель подразделения Центральной и Восточной Европы концерна "Дикергофф" (Германия); Петер Лешер - президент концерна "Сименс АГ" (Германия); Лакшми Нивас Миттал - глава Совета директоров компании "Арселор Миттал" (Герцогство Люксембург); Жан дю Плесе - глава Совета директоров Группы "Бритиш-Американ Тобакко" (Великобритания); Клаус Пробст - глава Совета управляющих компании "Леони" (Германия); Йорген Буль Расмуссен - президент и исполнительный директор группы "Карлсберг А/С" (Дания); Михал Соловов - владелец компании "Церсанит С.А." (Кипр); Герберт Степич - исполнительный директор банка "Райффайзен Интернациональ Холдинг АГ" (Австрия); Шандор Чан - глава правления, президент "ОТП Банка" (Венгерская Республика).