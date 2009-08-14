Главное на 14 августа (день)

Хроника дня

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Экономика

Украина самостоятельно будет определять свою политику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена временной паузой в развитии отношений между Украиной и Россией, но заверяет, что Украина и в дальнейшем исключительно самостоятельно будет определять свою внутреннюю и внешнюю политику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Несмотря на то, что внешняя политика является конституционной прерогативой Президента, не могу обойти молчанием последние события в украинско-российских отношениях. Учитывая их важность, меня не может не тревожить крайне высокий градус публичной полемики на эту тему”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам руководителя правительства, чувства ответственности за страну для всякого политика – хорошее средство сдерживать эмоции в любых, даже очень сложных ситуациях.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что как премьер-министр делала и делает все возможное для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией, в первую очередь в экономической сфере.

Так же, добавила она, будет делать и дальше на любой должности. “Отношения с Россией строила и буду строить как равный с равным, на основе национальных интересов, взаимной выгоды, уважения к суверенитету и территориальной целостности”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, отметила она, Украина самостоятельно, без внешнего вмешательства, будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику, в том числе и в гуманитарной сфере. “Мы самостоятельно будем изучать собственное прошлое, самостоятельно справимся со всем в настоящем, самостоятельно будем строить собственное будущее. Реализация Украиной своих суверенных прав, формирование современной политической нации не есть и не может рассматриваться как политика, направленная против кого-либо”, - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина всегда готова слышать и прислушиваться к мнению партнеров на Востоке и Западе, учитывать их интересы, но вмешательство в наши внутренние дела является недопустимым.

“Мне хотелось бы, чтобы украинские и российские дипломаты на всех уровнях проблемы, неминуемые во взаимоотношениях между любыми странами, выясняли не путем конфронтации и публичной полемики, а за столом переговоров. Считаю также недопустимой любую паузу в развитии сотрудничества между Украиной и Россией”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ющенко обновил совет по вопросам иностранных инвестиций

Президент Украины Виктор Ющенко обновил состав Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине с иностранной стороны. Об этом говорится в Указе главы государства N613 от 14 августа 2009 года.

Согласно документу, в состав Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине с иностранной стороны введены: Манфред Грундке - исполнительный директор компании "Кнауф Гипс КГ" (Германия); Отто Лозе - руководитель подразделения Центральной и Восточной Европы концерна "Дикергофф" (Германия); Петер Лешер - президент концерна "Сименс АГ" (Германия); Лакшми Нивас Миттал - глава Совета директоров компании "Арселор Миттал" (Герцогство Люксембург); Жан дю Плесе - глава Совета директоров Группы "Бритиш-Американ Тобакко" (Великобритания); Клаус Пробст - глава Совета управляющих компании "Леони" (Германия); Йорген Буль Расмуссен - президент и исполнительный директор группы "Карлсберг А/С" (Дания); Михал Соловов - владелец компании "Церсанит С.А." (Кипр); Герберт Степич - исполнительный директор банка "Райффайзен Интернациональ Холдинг АГ" (Австрия); Шандор Чан - глава правления, президент "ОТП Банка" (Венгерская Республика).

Россия намерена активизировать сотрудничество с Украиной

Россия предполагает активизировать межрегиональное сотрудничество с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ на встрече с руководством Харьковской области.

«Информируем ваши регионы о наших возможностях и наоборот», - добавил он.

По словам С.ИВАНОВА, сотрудничать с Украиной хотят уже не только близлежащие, но и более отдаленные регионы России. В частности, о таком желании заявили Санкт-Петербург, Самарская и Пермская области и Карелия.

С.ИВАНОВ отметил, что для увеличения торгового обмена с Самарской областью на 4 сентября запланирован визит туда посла Украины в России Константина ГРИЩЕНКО. Как ожидается, речь на переговорах будет идти, в том числе и сотрудничестве двух стран в авиастроении. В связи с этим торгпред предложил Харьковской области сформировать свою бизнес-делегацию к этому визиту из числа руководителей предприятий, работающих в сфере авиастроения. С.ИВАНОВ также подчеркнул, что в этой отрасли возможно активное сотрудничество также авиазаводов Харькова и Воронежа по изготовлению самолета АН-148.

Говоря о других регионах России, торгпред сказал, что украинцам стоит поучиться у Липецкой области опыту в привлечении иностранных инвестиций.

С.ИВАНОВ сообщил, что по итогам визита в Харьков, где он посетил авиационный, тракторный заводы, ГП «Электротяжмаш», он будет давать рекомендации российским инвесторам о том, стоит ли им приходить в этот регион.

Финансы

Всемирный банк может предоставить Украине кредит в размере 400 млн. долл. для реабилитации финсектора Делегации Украины и Всемирного банка завершили переговоры относительно первой ссуды на реабилитацию финансового сектора.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины, заем в размере 400 млн. долл. на 30 лет с пятилетним льготным периодом будет привлечен с целью урегулирования проблемных вопросов, связанных с финансовым оздоровлением банковской системы в условиях кризиса.

Согласно сообщению, заседание Совета директоров Всемирного банка по утверждению предоставления займа состоится 17 сентября 2009 года.

ТЭК

Украина сократила транзит газа на 37%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-июле 2009 года сократился на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-июле 2009 года сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-июле 2009 года сократилась на 6,7%, а газа – на 33,7%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,30 грн./долл., продают – по 8,41 грн./долл. Курс покупки/продажи немного увеличился по сравнению с 13 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,37 грн./долл., по продаже – 8,37-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках увеличился на 0,4% по сравнению с 13 августа и составляет сегодня 11,77 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 12,06 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,94 грн./евро, по продаже – в пределах 11,99-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 августа немного увеличился и составляет в среднем 0,2433 грн./рубль, продажи – на 1% - до 0,2599 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,259 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,30 грн./долл., продажи – 8,41 грн./долл., курс покупки/продажи немного увеличился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,35 грн./долл., по продаже – 8,39-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева немного повысился по сравнению с 13 августа и составляет 11,80 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 12,06 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,91 грн./евро, по продаже – в пределах 11,99-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 13 августа уменьшился на 0,5% и составляет в среднем 0,2391 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3% - до 0,2614 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,253 грн./рубль, по продаже – 0,256-0,27 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,749, к евро – 11,075646, к российскому рублю – 0,24106.