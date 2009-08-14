НБУ пополнит золотовалютные резервы двумя миллиардами долларов от МВФ
По словам и.о. министра финансов Игоря Уманского, такая возможность появится после 28 августа
Осенью Национальный банк Украины пополнит свои золотовалютные резервы средствами Международного валютного фонда в размере, эквивалентном около 2 млрд. долларов США (более 1 млрд. СДР).
Как заявил в комментарии УНИАН исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, такая возможность у НБУ появится после 28 августа в результате решения Совета директоров МВФ о распределении специальных прав заимствования (СДР) для пополнения валютных резервов государств-членов МВФ в общем объеме, эквивалентном 640 млн. долл.
«Скоро (28 августа – УНИАН) ожидается распределение 250 миллиардов долларов, ранее было принято решение о распределении 390 миллиардов, таким образом Нацбанк получит в свои золотовалютные резервы более 1 миллиарда СДР, что будет эквивалентно около 2 миллиардов долларов. Фактически Нацбанку автоматически будут перечислены эти средства в СДР. Однако перевести их в валюту и воспользоваться можно будет через некоторое время – после того, как МВФ разработает специальный инструмент для этого. Думаю, что Фонду понадобиться некоторое время, поскольку последний раз такую операцию Фонд проводил в девяностых годах», - сказал И.УМАНСКИЙ.
Он отметил, что Нацбанк, при утверждении механизма, в любой момент сможет обменять СДР на ту валюту, которая ему понадобится. Причем, отметил И.УМАНСКИЙ, процент за эти средства, которые предоставляются в бессрочное пользование, будет достаточно небольшой. «Ресурс этот бессрочный. Мы этим ресурсом пользуемся и платим лишь небольшую процентную ставку. Если нам это не надо, то мы можем свернуть обратно и закрыть режим платности ресурса», - отметил И.УМАНСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Международного валютного фонда 7 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 250 млрд. долл. США, для обеспечения ликвидности в глобальной экономической системе путем пополнения валютных резервов государств-членов Фонда.
Распределение планируется провести 28 августа.
*** СДР - специальные права заимствования, от англ. Special Drawing Rights.