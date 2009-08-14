Главное на 14 августа (вечер)

Финансовый рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3630/8,4065, к 12:00 сузился спрэд – 8,3830/8,3990. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,3250/8,3400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:40 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,2200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2637/54, к 12:00 цены поднялись до 0,2655/64. К закрытию цены снизились до 0,2642/52. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5500 (-0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,4250/1,4305. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,9380/11,9845, к 12:00 цены повысились до 11,9740/11,9910. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 11,8885/11,9170.

Осенью Национальный банк Украины пополнит свои золотовалютные резервы средствами Международного валютного фонда в размере, эквивалентном около 2 млрд. долларов США (более 1 млрд. СДР).

Как заявил в комментарии УНИАН исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, такая возможность у НБУ появится после 28 августа в результате решения Совета директоров МВФ о распределении специальных прав заимствования (СДР) для пополнения валютных резервов государств-членов МВФ в общем объеме, эквивалентном 640 млн. долл.

«Скоро (28 августа – УНИАН) ожидается распределение 250 миллиардов долларов, ранее было принято решение о распределении 390 миллиардов, таким образом Нацбанк получит в свои золотовалютные резервы более 1 миллиарда СДР, что будет эквивалентно около 2 миллиардов долларов. Фактически Нацбанку автоматически будут перечислены эти средства в СДР. Однако перевести их в валюту и воспользоваться можно будет через некоторое время – после того, как МВФ разработает специальный инструмент для этого. Думаю, что Фонду понадобиться некоторое время, поскольку последний раз такую операцию Фонд проводил в девяностых годах», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что Нацбанк, при утверждении механизма, в любой момент сможет обменять СДР на ту валюту, которая ему понадобится. Причем, отметил И.УМАНСКИЙ, процент за эти средства, которые предоставляются в бессрочное пользование, будет достаточно небольшой. «Ресурс этот бессрочный. Мы этим ресурсом пользуемся и платим лишь небольшую процентную ставку. Если нам это не надо, то мы можем свернуть обратно и закрыть режим платности ресурса», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Рейтинговое агентство «Standard&Poor`s» пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Ивано-Франковска на «Позитивный».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского горисполкома.

Сообщается, что пересмотр прогноза вызван прогрессивными изменениями в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах Украины, в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита.

Кредитный рейтинг города по международной шкале определен на уровне «ССС+», рейтинг по национальной шкале - «uaBB».

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 250 млрд. долл. США, для обеспечения ликвидности в глобальной экономической системе путем пополнения валютных резервов государств-членов Фонда.

Об этом сообщается в пресс-релиза МВФ.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета 7 августа.

Часть общего распределения, эквивалентная почти 100 млрд. долл. США, будет предоставлена странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе страны с низкими доходами получат более 18 млрд. долл. США.

Общее распределение СДР будет произведено 28 августа 2009 года государствам- членам МВФ, являющимся участниками Департамента специальных прав заимствования (в настоящее время это все 186 государств-членов), пропорционально их существующим квотам в Фонде, которые в целом основаны на их относительном размере в мировой экономике.

В рамках этого распределения каждая участвующая страна получит СДР на сумму, эквивалентную приблизительно 74 процентам ее квоты, и совокупный объем распределений государствам-членам Фонда может достичь суммы, эквивалентной примерно 283 млрд. долл. США, по сравнению с примерно 33 млрд. долл. США (21,4 млрд. СДР) в настоящее время.

В качестве отдельного шага вступила в силу Четвертая поправка к Статьям соглашения МВФ, предусматривающая специальное разовое распределение СДР. Это специальное распределение государствам-членам МВФ будет произведено 9 сентября 2009 года, через 30 дней после даты вступления в силу Четвертой поправки, и повысит отношения кумулятивных распределений u1057 СДР государствам-членам к их квотам на основе общего контрольного коэффициента, как предусмотрено в поправке.

НБУ установил на 17 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 776.7300 (на 14 августа – 774.9000)

100 EUR – 1110.2579 (на 14 августа – 1107.5646)

10 RUR – 2.4485 (на 14 августа – 2.4106)

Новости ТЭК

«Нафтогаз Украины» поручил ГК «Укртрансгаз» и ОАО «Киевгаз» прекратить газоснабжение объектов «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Киевгаза”.

Как отмечается в поручении НАК «Нафтогаз Украины» от 13.08.2009 года, долг АК «Киевэнерго» за потребленный газ превышает 600 млн. грн. Поэтому, начиная с четверга – 13 августа, ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению исходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.

ОАО «Киевгаз» сообщает, что в связи с последующим снижением исходного давления ГРС киевского кольца потребители, имеющие достаточное количество выделенного объема газа, могут его недополучить.

Как уточнила УНИАН представитель пресс-службы “Киевэнерго”, в настоящее время подача газа осуществляется на технологическом минимуме.

Отмечается, что ОАО «Киевгаз» принимает все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в газовых сетях столицы. А также обеспечивает в полном объеме транспортировку природного газа потребителям, которым поставщики выделили достаточное количество голубого топлива.

НАК «Нафтогаз Украины» в августе текущего года намерен импортировать 3,2 млрд. кубометров природного газа.

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

(Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/19041).

По его словам, указанный объем будет равен объему июльского импорта энергоресурса. «Объем импорта газа в августе должен составить приблизительно 3,2 млрд. кубометров - на уровне июльского", - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что, по данным НАКа, на сегодняшний день в подземных хранилищах уже накоплено более 22 млрд. кубометров газа.

«Находимся абсолютно в графике, и процесс закачки никаких опасений не вызывает», - отметил представитель Президента.

С 7 по 14 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 6,6-7,9% (в среднем на 7,2%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 7 по 14 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 - увеличились на 7,1% - с 6,10 грн./литр до 6,53 грн./литр

Бензин А-92 - увеличились на 6,6% - с 6,53 грн./литр до 6,96 грн./литр

Бензин А-95 - увеличились на 7,0% - с 6,89 грн./литр до 7,37 грн./литр

Дизельное топливо - увеличились на 7,9% - с 5,57 грн./литр до 6,01 грн./литр.

Сельское хозяйство

Россия будет тормозить бесконтрольный импорт сельхозпродукции и продовольственных товаров из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ во время пребывания в Харькове.

По его словам, учитывая действующее соглашение о свободной торговле между Россией и Украиной, в РФ может поступать сельхозпродукция и товары ее переработки (сахар, мясо, молочных изделия) из Украины, которые перед тем были завезены в нашу страну из других стран Европы и мира, после того как Украина вступила в ВТО и открыла свои границы.

«Они теперь сюда поступают валом, бесконтрольно. Вы таким образом губите собственное производство, которое не выдерживает конкуренции с более дешевым импортом», - отметил торгпред.

С.ИВАНОВ заявил, что Россия будет бороться с возможностью попадания такого товара на свою территорию, так как она контролирует качество и количество импорта.

«Мы не дадим завалить свои перерабатывающие предприятия. Другие страны так же поступают», - добавил он.

Правительство Украины на сегодняшний день сформировало делегацию для проведения переговоров по организации закупки 50 тыс. тонн сахара в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В состав делегации, отметил собеседник агентства, вошли представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей.

Переговоры планируется начать уже на следующей недели.

«Переговоры планируется начать уже во вторник», - отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что закупка сахара может быть организована как через Госкомрезерв, так и напрямую между участниками рынка. «Все зависит от того, как удастся договориться», - отметил источник.

Строительство

В Украине за январь-июнь т.г. ввод в эксплуатацию жилья снизился на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,3 млн. кв.м.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата, на сокращение объемов жилищного строительства существенно повлияло уменьшение (в 2,4 раза) объемов введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками жилья, доля которого в общих объемах составляла 43,2%.

Подавляющее большинство (77,6%) жилья введено в эксплуатацию в городской местности. По сравнению с 1-м полугодием 2008 г., объемы ввода жилья в городской местности снизились на 39,3%, в сельской местности - на 55,6%.

За 1-е полугодие т.г. объемы введенного в Украине жилья уменьшились в 24 регионах страны. В то же время, увеличились объемы жилищного строительства в г. Севастополе, Черкасской области и Автономной Республике Крым.

В Госкомстате отметили, что треть общего объема жилья построена в трех регионах Украины: Киеве, Киевской и Львовской областях.

По данным ведомства, за счет средств Государственного бюджета в 1-м полугодии 2009 г. построено 15,9 тыс. кв.м общей площади жилья, что 69,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Доля жилья, построенного за госсредства, в январе-июне т.г. составила 0,7% общегосударственного объема (в январе-июне 2008 г. - 1,3%).

В 1-м полугодии т.г. в Украине введено в эксплуатацию 21,2 тыс. квартир, из них в городской местности – 17,7 тыс., в сельской местности – 3,5 тыс. квартир.

Средний размер квартиры, введенной в первом полугодии т.г., составил 104,9 кв.м, при этом в сельской местности – 143,5 кв.м, в городской местности – 97,3 кв.м общей площади. Среди построенных квартир преобладают двух- и трехкомнатные квартиры – соответственно 32,1% и 25,0% от общего количества.

В Украине с сегодняшнего дня начал работу Местный организационный комитет Евро-2012 (МОК), который будет отвечать за организацию турнира в соответствии с требованиями УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель МОК в Украине, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, до этого дня подготовка чемпионата проходила в одном русле и главный акцент закономерно делался не на организационных вопросах, а на строительстве и обустройстве инфраструктуры – стадионов, тренировочных баз, аэропортов, гостиниц, дорог и тому подобное. Теперь процесс будет разделен - подготовку всей необходимой инфраструктуры и в дальнейшем будут осуществлять правительство и местные органы власти, а организационной частью проекта займется Местный оргкомитет.

“МОК не строит стадионы, не строит аэропорты, не прокладывает дороги. Мы следим за тем, чтобы все объекты, предусмотренные Евро-2012, отвечали стандартам УЕФА и на них была обеспечена соответствующая эксплуатационная деятельность”, - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что оргкомитет не распоряжается средствами и ресурсами, выделенными на подготовку турнира, не проводит никаких тендеров, а несет ответственность за готовность объектов с точки зрения их соответствия требованиям УЕФА.

Подобный МОК, сообщил М.ЛУБКИВСКИЙ, создан и в Польше, где директором турнира назначен известный футбольный специалист Адам ОЛЬКОВИЧ. Общее руководство этими местными структурами осуществляет Организационный комитет Евро-2012 УЕФА во главе с директором турнира Мартином КАЛЛЕНОМ.

Относительно количества сотрудников, которые будут работать в украинском МОК, то в этом году их будет 28-30 человек, в следующем – 52, в 2011 году – до 96 и на январь 2012 года – 228 сотрудников. Всего же, отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, в оргкомитете Евро-2012 будет около 550 специалистов по Украине и Польше, которые будут разделены на паритетных принципах между двумя странами – приблизительно по 230 человек.

Финансирование местных оргкомитетов как в Украине, так и в Польше осуществляется УЕФА. Никакие бюджетные средства на финансирование не предусмотрены.

М.ЛУБКИВСКИЙ также отметил, что в рамках подготовки к Евро-2012 в Украине реализуется 57 проектов, из которых 40 относятся к сфере ответственности УЕФА, и 17 – Украины. Именно этими проектами и будет заниматься Местный оргкомитет.

В компетенции МОК находятся аэропорты, информационное обеспечение, общественный транспорт, логистика, карты и планы, обеспечение безопасности, размещение гостей и участников, организация церемоний, юридическое сопровождение внутри страны и ряд других. По всем этим направлениям комитет должен организовать взаимодействие и создать максимально комфортные и безопасные условия как для команд-участниц, так и для всех категорий гостей турнира.

Касаясь состояния подготовки к Евро-2012, М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что сегодня, за три года до чемпионата, Украина вошла в активную фазу подготовки и уже созданы базовые предпосылки для своевременного и качественного завершения всех необходимых работ.

В результате, убежден он, наше государство получит модернизированную инфраструктуру (дороги, аэропорты, железные дороги), новые рабочие места и здоровую нацию, поскольку именно футбольный праздник станет для граждан мощным стимулом к здоровому образу жизни.

Специальная комиссия Государственного комитета Украины по земельным ресурсам выявила нарушения в организации работы Главного управления Госкомзема в Севастополе при оформлении права пользования земельными участками, которые арендует Россия для обеспечения деятельности Черноморского флота.

Об этом сообщил член комиссии Алексей КИСЕЛЕВ газете «Новый Севастополь».

По его словам, основной доклад будет сделан в Киеве в конце августа. Что касается предварительных результатов, то «выявлены нарушения в организации работы ГУ Госкомзема в Севастополе при оформлении права пользования земельными участками, которые арендует Россия для обеспечения деятельности Черноморского флота, а также права собственности на другие участки, расположенные на побережье Черного моря».

Специальная комиссия работает под руководством заместителя председателя Госкомзема Дмитрия ЗАВТУРА, в ее состав входят работники аппарата СНБО, Рескомзема Крыма и Севастопольской городской государственной администрации.

По информации газеты, проверка инициирована Севастопольской городской госадминистрацией и направлена на разоблачение преступных схем отчуждения земель коммунальной собственности и фактов злоупотреблений при оформлении выделенных участков в Севастополе.

Политика

21 августа в Верховной Раде планируется провести внеочередную сессию.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, проведение внеочередной сессии инициирует фракция .

Основанием для проведения внеочередной сессии является необходимость преодоления вето Президента Украины на ряд документов. В частности, это касается закона о финансирования Евро-2012.

Кроме того, в Верховной Раде не исключают, что Президент Виктор ЮЩЕНКО заветирует изменения к закону о выборах главы государства.

По словам собеседника агентства, председатель ВР Владимир ЛИТВИН соответствующий закон, принятый 24 июля, подписал 1 августа, но направил Президенту 3 августа, и поэтому вето на настоящий документ ожидается до 18 августа.

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