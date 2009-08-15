Крымские татары готовят пикет в Симферополе

Информационный пикет, посвященный общеевропейскому Дню памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней, запланирован на 23 августа в Симферополе.

Как сообщил УНИАН организатор акции – Меджлис крымских татар, пикет пройдет на центральной площади города.

Меджлис полностью разделяет положения резолюции Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «Поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке».

В принятом этим летом в Вильнюсе документе отмечается, что «в XX веке европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушения прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества», - заявили в пресс-службе Меджлиса.

Помимо Меджлиса, организаторами акции в Крыму являются национально-демократические политические объединения граждан.