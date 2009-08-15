Литвин выступает за расследование инцидента с участием Ратушняка

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за объективное расследование инцидента с участием мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

Об этом он заявил сегодня во время поездки в Тернопольскую область журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Председатель ВР отметил, что он вернулся в Киев только в четверг, однако тщательным образом ознакомился с данной ситуацией при помощи публикаций в СМИ. «Мое отношение и моя оценка к произошедшему, - принципиальная и объективная», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, относительно инициатив, раздающихся о необходимости проведения внеочередных выборов мэра Ужгорода, нужно понимать, что «от инициативы до ее реализации существует расстояние, и для этого нужно иметь необходимое количество голосов».

Как сказал Председатель ВР, в данном вопросе должно быть меньше эмоций и больше объективности.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, что он имеет в виду под принципиальной и объективной позицией, В.ЛИТВИН сказал: «Я имею в виду то же, что и Вы: объективно, принципиально и требовательно относиться к этому».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Фронта перемен», 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК напал на 21-летнюю активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Кроме того, мэр Ужгорода назвал лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», путающим выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля».

Прокуратура Закарпатской области возбудила ряд уголовных дел в отношении С.РАТУШНЯКА.

Так, по состоянию на 13 августа против него возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (хулиганство), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).