В сентябре должно пройти заседание комиссии Украина-Россия

В начале сентября планируется провести совместное заседание украинско-российской межпарламентской комиссии для анализа ситуации, сложившейся в отношениях двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рабочей поездки в Тернопольскую область сообщил журналистам Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что обратился с письмом к руководителям обеих палат Федерального собрания Российской Федерации с предложением безотлагательно провести совместное заседание межпарламентской комиссии с участием руководителей парламентов.

«Это делается для того, чтобы спокойно и взвешенно рассмотреть те вопросы, которые для нас сегодня стали камнем преткновения в процессе сотрудничества между Украиной и Россией», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ, который также поддерживает эту инициативу.

«Где-то ориентировочно в начале сентября мы планируем провести такую встречу, только нужно определить место ее проведения», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР напомнил, что в эту межпарламентскую комиссию входят по 20 депутатов с каждой стороны. «Нужен спокойный, взвешенный разговор, понимая, что выяснение отношений и взаимные обвинения - это путь в никуда, а нам нужен практический результат», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, ситуация, которая возникла сегодня между Украиной и Россией, свидетельствует, что на высшем уровне отсутствует конструктивный диалог, и именно это приводит к возникновению таких ситуаций. «Если это не остановить, мы можем констатировать вскоре новую фазу взаимоотношений на уровне вражды, а этого допустить нельзя», - добавил он.

Кроме того, по словам Председателя ВР, он не хотел бы, чтобы эта ситуация привела к «разрыванию на части страны», что Президент Украины будет собирать сторонников, которые «настороженно относятся к России», а те, кто ориентируется на Россию, также будут объявлять общую мобилизацию.

«В данном случае можно сказать, что от происходящего в последнее время в определенной степени политически выигрывают Президент ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, но проигрывает в целом Украина», - сказал В.ЛИТВИН.

По убеждению Председателя ВР, нельзя допустить понижения статуса взаимоотношений между странами, поскольку отсутствие послов (в частности, отсрочка приезда посла России в Украину – УНИАН) свидетельствует о том, что Украина как государство в глазах глобальных игроков начинает терять свой статус.