Главное на 15 августа

Политика

Поводом для обращения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО стала просьба украинской стороны отозвать нескольких российских дипломатов.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» (№ 30 (758) 15-21 августа).

По данным издания, «толчком к занятию официально-резкой позиции стал не КИРИЛЛ и не МЕДВЕДЕВ, а ПУТИН и официальное обращение Киева к Москве с просьбой «без шума и пыли», но оперативно завершить аккредитацию в Украине российских дипломатов».

По информации «Зеркала недели», список представителей российского дипломатического корпуса «не ограничивался уже названными в прессе фамилиями старшего советника Посольства РФ ЛЫСЕНКО и генконсула в Одессе ГРАЧЕВА».

Газета напоминает, что в своем ответе Д.МЕДВЕДЕВУ В.ЮЩЕНКО упомянул о том, что украинская сторона трижды официально доводила до сведения российских коллег информацию о неправомерных действиях высокопоставленных российских дипломатов. По данным издания, первые два раза общение происходило на уровне спецслужб - в СБУ приглашался официальный представитель ФСБ в Украине. После двух встреч, не давших результата - дипломатов Москва не отзывала - СБУ передала материалы на двух дипломатов из более широкого списка в украинский МИД, который и подготовил соответствующие ноты российскому внешнеполитическому ведомству.

Украинская сторона, по информации “Зеркала недели”, предоставила свидетельства: агентурной деятельности; разворачивания и финансирования антиукраинских проектов; обсуждение их реализации с народными депутатами; трансакции, подтверждающие перевод средств антиукраински настроенным организациям; попытки решения вопросов о закрытии ряда уголовных дел и давления на правоохранительные органы Украины. Факты, приводимые спецслужбами в качестве доказательств нарушения этими лицами, как минимум, дипломатической этики, - относились к их деятельности только в текущем, 2009 году.

Газета пишет, что, учтя «ошибку Грузии, избравшей шумовой метод избавления от слишком любопытных и деятельных российских дипломатов, официальный Киев посчитал оптимальным полюбовное решение вопроса, без громких заявлений о высылке, объявлений персон нон грата и т. д.».

Вместе с тем, российская сторона была четко проинформирована о желании Киева в кратчайшие сроки избавиться от присутствия указанных дипломатов путем прекращения их аккредитации самой Москвой. Именно этот факт, по мнению издания, вызвал крайне раздраженную реакцию премьера России Владимира ПУТИНА, продолжающего держать руку на пульсе деятельности близких ему спецслужб. «Заявление МЕДВЕДЕВА в эмоциональном плане - лишь эхо путинского раздражения», пишет “Зеркало недели”.

Советник по культуре Посольства России в Украине Андрей ГАСЮК считает на сегодняшний день нереальным открытие украинской школы в Москве

Об этом он сказал в комментарии газете «Зеркало недели» (№ 30 (758) 15-21 августа).

«Открыть украинскую школу в Москве пока что нереально – просто в классы не набирается достаточное количество детей», – сказал он.

Однако, по словам представителя посольства, в России есть 12 украинских школ – 9 в Башкортостане, по одной в Белгороде, Новом Уренгое и Нижневартовске, а в Уфе действует филиал Московского государственного открытого педагогического университета имени М.Шолохова.

«Следует отметить, что украинские эмигранты, уехавшие в США и Канаду, с большим трепетом относятся к своей национальной идентичности, – отметил А.ГАСЮК. – Я считаю, что в России царит основная, еще «советская» тенденция – ассимиляция. Так, во время переписи 1989 года в России жило 4,3 миллиона украинцев, а в 2002 году — уже 2,94 миллиона. Здесь просматривается тенденция русификации этнических украинцев».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал распоряжение о проведении 21 августа внеочередной сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня журналистам во время поездки в Тернопольскую область.

По словам председателя ВР, свою подпись под данным распоряжением он поставил вчера.

В.ЛИТВИН заметил, что в повестку дня включены два вопроса. Первый касается предложений Президента Украины к закону об изменениях в государственный бюджет относительно финансирования подготовки к Евро-2012.

Второй вопрос, добавил В.ЛИТВИН, касается предложений Президента относительно закона о внесении изменений в закон о президентских выборах. Вместе с тем, отметил В.ЛИТВИН, существует определенная коллизия, поскольку данный закон еще не заветирован Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Последний день, когда он должен поступить в Верховную Раду, - это 18 августа», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР заметил, что за три дня до проведения внеочередной сессии в газете «Голос України» будет опубликовано сообщение о проведении сессии.

В.ЛИТВИН напомнил, что на внеочередную сессию могут выноситься только те вопросы, которые предлагают инициаторы такой внеочередной сессии (фракция БЮТ – УНИАН).

Отвечая на вопрос о вероятности того, что во время внеочередной сессии будет рассмотрен вопрос об украинско-российских отношениях, председатель ВР сказал, что это будет нарушением Конституции.

«Регламентом можно пренебрегать, и это уже стало будничным явлением, но пренебрегать Конституцией, по моему мнению, это аморально», - сказал В.ЛИТВИН.

Сельское хозяйство

Департаментом службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины за последние 2 недели выявлено разворовывание бюджетных средств в сумме 10 млн. грн., выделенных Аграрному фонду Министерства агропромышленного комплекса Украины для стабилизации цен на сахар.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 августа в интервью журналистам в Виннице.

«В ходе только двух недель проверки МВД выявлены многочисленные факты нарушения законодательства, в частности, разворовывание бюджетных средств на 10 млн. грн., выделенных Аграрному фонду МинАПК для урегулирования цен на сахар», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО информировал, что в результате проверки установлено, что должностные лица частного предприятия «Овас-Сахар», которое находится в селе Бабин Гощанского района Ривненской области в сговоре с должностными лицами Ривненской облгосадминистрации с марта по апрель этого года реализовали без разрешения правительства сахар, который является объектом государственной ценовой регуляции в количестве 3 тыс. тонн, хранившийся на предприятии. Этот сахар, как отметил министр, был реализован через сеть фиктивных фирм для предприятий, которые обеспечивают питание военнослужащих Министерства обороны по цене 8 грн. за килограмм.

В результате этой махинации указанное предприятие получало беспроцентный кредит в виде оборотных наличных средств.

В последующем должностные лица планировали оттягивать проверки объектов залога путем составления поддельных актов, а фактическое наличие товара планировали пополнить из нового урожая.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, с целью сокрытия факта недостачи сахара сменили директора Ривненского отделения Аграрного фонда, который лишь фиксировал недопуск к проведению проверок на протяжении 3 месяцев.

Сейчас в отношении вышеперечисленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В контексте сказанного министр отметил, что сейчас МВД проверяет все предприятия, которые работают в сахарной отрасли, в том числе «сомнительные субъекты ведения хозяйства, которым сахар отпускался».

Новости ТЭК

Мировые цены на нефть резко снизились по итогам биржевых торгов в пятницу, 14 августа, сообщает AFP.

В Нью-Йорке баррель нефти марки WTI с условием поставки в сентябре подешевел на 3,01 доллара (4,3 процента) до отметки в 67,51 доллара. В Лондоне цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 1,07 доллара до 72,41 доллара за баррель.

Биржевые аналитики, пишет Лента.ру, связывают снижение цен на нефть с падением индекса потребительского доверия в США - в августе этот показатель составил 63,2 пункта против 66 пунктов месяцем ранее. Ранее прогнозировалось, что индекс потребительского доверия в США - стране, чья экономика потребляет большее всего энергоносителей в мире, - составит не менее 69 пунктов.

Транспорт и связь

Посольство Украины в Греческой Республике сообщило об аресте 20 июля с.г. в порту Пирей судна “Captain Valentin K.” (флаг Панамы, предприятие-оператор судна “Chester Shipping Ltd.”), на борту которого находятся 18 членов экипажа, все - граждане Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по данным дипучреждения, причиной ареста стали долги по зарплате экипажа и материально-техническому обеспечению и иск экипажа и кредиторов судовладельца.

13 августа с.г. состоялась встреча представителей посольства и судовладельца с экипажем на борту судна. В ходе встречи было выяснено, что нарушение нормального режима питания членов экипажа связано, в частности, с отказом, начиная с первой половины дня 13 августа с.г., всех членов экипажа, в том числе кока выполнять свои функциональные обязанности.

Посольством выяснено, что судно обеспеченно продуктами питания и водой на 1,5 месяца. В ближайшее время, будет решен вопрос пополнения на судне запасов горючего и введения в рацион моряков свежих овощей и фруктов.

По сообщению представителей компании, вопрос репатриации моряков будет решаться по получении в конце августа - в начале сентября с.г. разрешения суда на перебазирование судна с торгового рейда до промышленной зоны порта, что, в соответствии с действующими нормативами, предоставит право судовладельцу обеспечить возвращение всех членов экипажа на Родину. Дело продолжает находиться на контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Пояснение представителя судовладельца и предложенный им график разрешения трудового конфликта членов экипажа удовлетворило. Было достигнуто согласие моряков возобновить с 14 августа с.г. выполнения ими своих функциональных обязанностей.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Столичные новости

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали во время получения взятки начальника отдела согласования проектов землеустройства и подготовки градостроительных условий и ограничений застроек земельных участков Управления разрешительной документации и организационно-правовых вопросов КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник требовал и получил взятку за подготовку и утверждение предыдущего вывода проекта отвода земельного участка в одном из районов столицы.

В отношении подозреваемого Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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(УНИАН)