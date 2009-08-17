Спад промпроизводства составил 26,7%

В Украине спад промышленного производства в июле 2009 года, по сравнению с июлем 2008 года, составил 26,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июле 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 30,4%.

В июле 2009 года против июня т.г. зафиксирован рост на уровне 4,9%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в июле т.г. против июля-2008 по отраслям составил: в добывающей промышленности – 13,5% (в июле к июню 2009 года – рост 6,5%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 21,3% (к июню – рост 0,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,7% (к июню – рост 16,4%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в июле т.г., по сравнению с июлем-2008, составило 31,4% (по сравнению с июнем-2009 – рост 3,4%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 8,7% (к июню – рост 3,3%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 20,8% (к июню – рост 5,5%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 22,9% (к июню – рост 5,9%), в производстве кожи, изделий из нее – 10,3% (к июню – рост 4,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в июле т.г. против июля-2008 составил 29,1% (к июню – спад 1,3%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 20,4% (к июню – рост 8,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 14,6% (к июню – рост 0,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 27,8% (к июню – спад 5,3%), в том числе в химическом производстве –31,1% (к июню – спад 10%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 18,4% (к июню – рост 8%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 38,4% (к июню – рост 5,9%).

В Госкомстате сообщили, что в июле т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий по сравнению с июлем 2008 года снижение производства составило 30,4% (к июню 2009 года – рост 15,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 52,9% (к июню – спад 2%), в частности, в производстве машин и оборудования – 44,9% (к июню – спад 0,4%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 33,8% (к июню – спад 20,2%), в производстве транспортного оборудования – 66% (к июню – рост 16,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 16,7% (к июню – рост 11,8%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.