Главное на 17 августа (день)

Макроэкономика

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 18% против 20,3% в первом квартале т.г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«ВВП за ІІ квартал 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, в постоянных ценах 2007 года составил 82%» - сообщается на сайте Госкомстата.

Правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Бюджет, который мы будем подавать в сентябре на 2010 год, мы отталкиваемся от низкой базы 2009 года, потому что кризис действительно больно ударил, уже будем давать уверенных 3% роста внутреннего валового продукта», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр считает, что постоянное преодоление кризисных явлений в экономике происходит благодаря «титаническим усилиям» людей, которые работают в реальном секторе экономики. «Я рада, что мы стали с этими людьми одной командой», - добавила она.

«Страна тяжело, но уверенно и стабильно выходит из кризиса. И это заслуга не политиков, это заслуга, к сожалению, не высших должностных лиц государства. Это заслуга тех людей, которые работают в каждой отрасли – в аграрном секторе, в промышленности, в металлургической, химической отрасли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В Украине спад промышленного производства в июле 2009 года, по сравнению с июлем 2008 года, составил 26,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июле 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 30,4%.

В июле 2009 года против июня т.г. зафиксирован рост на уровне 4,9%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в июле т.г. против июля-2008 по отраслям составил: в добывающей промышленности – 13,5% (в июле к июню 2009 года – рост 6,5%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 21,3% (к июню – рост 0,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,7% (к июню – рост 16,4%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в июле т.г., по сравнению с июлем-2008, составило 31,4% (по сравнению с июнем-2009 – рост 3,4%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 8,7% (к июню – рост 3,3%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 20,8% (к июню – рост 5,5%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 22,9% (к июню – рост 5,9%), в производстве кожи, изделий из нее – 10,3% (к июню – рост 4,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в июле т.г. против июля-2008 составил 29,1% (к июню – спад 1,3%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 20,4% (к июню – рост 8,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 14,6% (к июню – рост 0,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 27,8% (к июню – спад 5,3%), в том числе в химическом производстве –31,1% (к июню – спад 10%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 18,4% (к июню – рост 8%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 38,4% (к июню – рост 5,9%).

В Госкомстате сообщили, что в июле т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий по сравнению с июлем 2008 года снижение производства составило 30,4% (к июню 2009 года – рост 15,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 52,9% (к июню – спад 2%), в частности, в производстве машин и оборудования – 44,9% (к июню – спад 0,4%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 33,8% (к июню – спад 20,2%), в производстве транспортного оборудования – 66% (к июню – рост 16,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 16,7% (к июню – рост 11,8%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом полугодии 2009 года уменьшилось в 15 раз – до 471,7 млн. долл. США против 7 млрд. 068,7 млн. долл. в январе-июне 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 2 млрд. 443,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 972 млн. против, соответственно, 9 млрд. 836,6 млн. долл. и 2 млрд. 767,9 долл. в первом полугодии 2008 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-июне 2009 года уменьшился до 22 млрд. 095,7 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 45 млрд. 379,9 млн. долл.), причем импорт товаров составил 19 млрд. 773,7 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 42 млрд. 424,2 млн. долл.), импорт услуг – 2 млрд. 322 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 2 млрд. 955,7 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии т.г. уменьшился до 21 млрд. 624 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 38 млрд. 311,2 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 17 млн. 330 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 32 млрд. 587,6 млн. долл.), экспорт услуг – 4 млрд. 294 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 5 млрд. 723,6 млн. долл.).

Финансы

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,26 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 16 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,33 грн./долл., по продаже – 8,35-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках уменьшился на 1% по сравнению с 16 августа и составляет сегодня 11,67 грн./евро, продажи – незначительно понизился, до 11,92 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,77 грн./евро, по продаже – в пределах 11,86-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного российского рубля в комбанках по сравнению с 16 августа понизился на 2,2% и составляет в среднем 0,2438 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% - до 0,2601 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,23-0,255 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,25 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл., курс покупки/продажи немного понизился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,28 грн./долл., по продаже – 8,35-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3%, по сравнению с 16 августа, и составляет 11,69 грн./евро, продажи – незначительно понизился - до 11,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,80 грн./евро, по продаже – в пределах 11,86-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 16 августа уменьшился на 2,9% и составляет в среднем 0,2429 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% - до 0,2613 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,23-0,251 грн./рубль, по продаже – 0,258-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,18/8,35 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,50/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,37 грн., евро – 11,60/11,97 грн., рубль – 0,25/0,263 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3050/8,4065 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2570/0,2587 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7320/11,7765 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4120/1,4122 долл./евро (пятница - 1,4271/1,4273 долл./евро).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,22 грн./евро.

Министерством внутренних дел Украины возбуждено уголовное дело по факту уничтожения финансовых документов в банке "Киев". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительству удалось поставить своего руководителя в этом банке лишь несколько дней назад. "И что интересно, когда проходило затягивание с назначением руководителя этого банка от правительства, в то время массово вывозились документы из банка. Эти документы уничтожались, и когда наша команда вошла с новым руководителем в банк «Киев», задержали людей, которые вывозили документы из банка, которые, по сути, разрушали всю бухгалтерию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что по этому факту возбуждено уголовное дело Министерством внутренних дел.

Она также сообщила, что в ходе проверки в банке "Киев" было обнаружено оружие. «В этом банке было обнаружено достаточное количество оружия, причем тяжелого оружия, и также не было объяснено, ни откуда это оружие взялось в этом банке, ни какую группировку этот банк представлял, что нужно хранить в этом банке целый арсенал», - сказала премьер.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала пожелание, чтобы в будущем Национальный банк «быстрее и динамичнее работал по подготовке банков к рекапитализации». По ее словам, "если бы вовремя были назначены руководители от правительства в эти банки, в частности в банк "Киев", то мы бы значительно быстрее провели оздоровление этого банка".

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в процессе рекапитализации банков правительство обнаруживает «большие пласты нарушений, которые происходили в банковской системе». Именно эти нарушения и привели, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, к возникновению проблем в банках.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена на этой неделе обратиться к Национальному банку Украины с просьбой снять мораторий на выдачу депозитных вкладов в банке «Киев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«На этой неделе я буду обращаться к Национальному банку с предложением снять мораторий на возвращение депозитов по банку «Киев» и начать возвращение депозитов людям, которые вложили свои деньги в банк «Киев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Новости ТЭК

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июле увеличили добычу природного газа на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 11,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июле добыча нефти в Украине сократилась на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,716 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июле сократилась на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 601 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 13,0% – до 447 млн. куб. м.

Ставка экспортной пошлины на российскую нефть Urals с 1 сентября составит 238,6 долл. США за тонну против 222 долл. в августе текущего года, что на 7,5% больше. Об этом сообщил замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости.

«Согласно мониторингу Минфина, с 15 июля по 14 августа включительно средняя цена на нефть сложилась в размере 69,14429 долл. за баррель, таким образом, предельная ставка пошлины может быть установлена на уровне 238,66466 долл. за тонну. Скорей всего, с 1 сентября ставка пошлины составит 238,6 долл. за тонну", - сказал он.

По словам А.САКОВИЧА, ставки экспортной пошлины на нефтепродукты в сентябре также несколько возрастут. На светлые нефтепродукты пошлина вырастет до 173,1 долл. за тонну с 161,9 долл. в августе, на темные нефтепродукты - до 93,2 долл. за тонну с 87,2 долл.

А.САКОВИЧ пояснил, что рост пошлины на нефть в сентябре будет не очень значительным (на 16,6 долл.), российские нефтяники за первые восемь месяцев года уже получили дополнительную прибыль за счет опережающего роста цен на нефть относительно увеличения ставки пошлины.

Мировые цены на нефть в августе колеблются на уровне 70 долл. за баррель. С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долл. за баррель, впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 долл. за тонну, однако с апреля она снова была снижена – до 110 долл. за тонну. В мае, июне, июле и августе пошлина опять повышалась.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило и налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 млрд. долл.

Информация для киевлян Ассоциация теплотехнических компаний (АТКУ) считает незаконным отключение «Киевэнерго» тепла и горячей воды в домах киевлян в связи с задолженностью по оплате предоставленных услуг.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, у «Киевэнерго» нет технической возможности сделать это на законных основаниях, так как отключить тепло и горячую воду они могут только целому дому, а для отдельных квартир такой возможности не предусмотрено.

«В борьбе с неплательщиками, отключая дом, тепловики нарушают права сознательных владельцев квартир, которые исправно платят по счетам. И любой из них может успешно доказать в суде незаконность таких действий и получить компенсацию за нанесенный ущерб, даже если он будет единственным владельцем квартиры оплачивающим тепло в многоквартирном доме», - сказал глава АТКУ.

При этом В. ЯКОВЕНКО подчеркнул, что у «Киевэнерго» нет и морального права для таких действий.

«Перед тем, как угрожать отключениями, тепловики должны как минимум сделать две вещи. Первое – обнародовать расчеты существующих тарифов, в том числе, и то, сколько жители столицы платят за потери тепла при его производстве и транспортировке. А второе – самостоятельно установить счетчики во всех квартирах и переоснастить системы для возможности локального отключения отдельных неплательщиков», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

Также он обратил внимание на некорректную позицию городских властей, которые в этом деле фактически «умыли руки», заявив о том, что для погашения долга перед «Киевэнерго» у КГГА денег нет.

«Ведь деньги, которые городские власти должны тепловикам – это деньги киевлян, которые они уже заплатили в виде налогов. И их хватило бы на то, чтобы сократить задолженность перед «Киевэнерго» более чем в два раза, а самим тепловикам рассчитаться перед энергопоставляющими организациями за полученное топливо и приобретение нового для следующего отопительного сезона», - подчеркнул глава АТКУ.