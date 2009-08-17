МИД: решение Медведева вредит отношениям Украины и России

Решение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА об отсрочке приезда в Украину нового посла Российской Федерации Михаила ЗУРАБОВА серьезно вредит двусторонним отношениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Я глубоко убежден, что решение Президента об отсрочке приезда ЗУРАБОВА серьезно вредит нашим двусторонним отношениям, политике России», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что такое решение в МИД Украины «восприняли с сожалением».

Он также считает, что руководство РФ будет продолжать «работу» на электоральном поле Украины, поскольку тема двусторонних отношений «вброшена», она будет сознательно поддерживаться в той или другой форме. «Это будет тест на сознание украинского общества», - считает дипломат.

Отвечая на вопрос, как можно расценивать тот факт, что Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ подписал указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом России в Украине 5 августа, а агреман Украина подписала 6 августа, Ю.КОСТЕНКО отметил, что ему сложно сказать, почему так произошло.

«Я передавал ноту 6 числа, мы искали советника-посланника ЛОСКУТОВА 5-го, но 5-го из Западной Украины улетал Патриарх, он его сопровождал, и потому было договорено передать ноту 6 августа», - сказал Ю.КОСТЕНКО, отметив, что на ноте стояла дата 5 августа. «Почему так случилось, мне сложно сказать, это уже пусть они проведут оценку-разборку», - сказал он.

Отвечая на упреки, что Украина медлила с выдачей М.ЗУРАБОВУ агремана, Ю.КОСТЕНКО сказал, что МИД РФ выдавал агреман послу Украины в России Константину ГРИЩЕНКО 40 дней.

«Мы затянули по техническим причинам на несколько дней – там суббота-воскресенье попадала, не было ЛОСКУТОВА на месте, и мы фактически выдержали то, что было с ГРИЩЕНКО, хотя мы так не ставили вопрос», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил предоставление агремана на нового Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА.

Назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине было одобрено профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации РФ в конце июня. Уже 26 июня Россия направила в Украину официальный запрос о получении агремана для М.ЗУРАБОВА.

По негласным дипломатическим правилам, кандидатура посла в том или другом государстве согласовывается не более 36 дней, причем в большинстве случаев дипломат получает агреман уже через 1-2 недели. Однако, по неизвестным причинам, процедура одобрения Киевом кандидатуры М.ЗУРАБОВА затянулась.

11 августа Д.МЕДВЕДЕВ в своем послании Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО написал, что "в условиях антироссийского курса украинского руководства мной принято решение отложить приезд в Украину нашего нового посла. Конкретные сроки будут определены позже с учетом реального развития российско-украинских отношений".

13 августа Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ подписал указ о назначении М.ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Украине.

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, который работал послом РФ в Украине с 2001 года, 11 июня был освобожден от должности и назначен советником Президента России.