Главное на 17 августа (вечер)

Финансы

В первом полугодии 2009 года иностранные инвесторы направили в экономику Украины 2 млрд. 699,7 млн. долл. прямых инвестиций, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, составил 2 млрд. 358,6 млн. долл., что на 65,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 861 млн. долл., операции с недвижимостью, арендой, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 454,9 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 141,5 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 582 млн. долл., в том числе перерабатывающей – на 522,6 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность – на 207,8 млн. долл. и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 106,1 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2009 года составил 37 млрд. 965,7 млн. долл., что на 6,6% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одного человека составляет 823,9 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 июля 2009 года составила 6 млрд. 149,7 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 июля 2009 года составил 44 млрд. 115,4 млн. долл.

В первом полугодии 2009 года из Украины в экономики других стран мира направлено 25,9 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов.

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 июля 2009 года составил 6 млрд. 226,8 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 июля 2009 года составила 123,4 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 350,2 млн. долл.

Министерство финансов Украины готовит проект Государственного бюджета на 2010 год для подачи его в Верховную Раду до 15 сентября.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УНАНСКИЙ.

Он также сообщил, что Минфин и Министерство экономики согласовали прогнозный уровень инфляции на 2010 год в размере 9,7%, рост ВВП - 3%.

«Это согласованные позиции по относительным цифрам, но есть вопросы по номинальным цифрам», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что «бюджетный процесс идет четко по графику».

Что же касается межбюджетных отношений, то, по мнению и.о. министра финансов, этот вопрос должен решаться в политической плоскости. «Чем быстрее мы это решение примем, тем легче нам будет его правильно оформить», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Национальный банк Украины 19 августа текущего года проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 21 августа – по продаже швейцарских франков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на сайте регулятора.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. США или 10 тыс. швейцарских франков. При этом не использованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. или 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. или 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

К участию в аукционе не допускаются заявки по покупке иностранной валюты с целью выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, погашения задолженности по овердрафтам и погашения задолженности по договорам кредитных линий, включая проценты и другие расходы, связанные с обслуживанием этой задолженности. Последнее ограничение не относится к договорам об открытии необновляемой кредитной линии в случае, если последний транш по ней предоставлен до 15 октября 2008 г., сказано в сообщении НБУ.

Банки обязаны привлечь от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается.

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о снижении курса гривни к доллару США с начала августа на 0,64% (до 7,9055 грн./долл.) на межбанке и на 1,64% (до 8,1381 грн./долл.) - на наличном рынке.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Сложившуюся ситуации в Нацбанке объясняют тем, что спрос на иностранную валюту за указанный период превышал ее предложение.

Изменился также и официальный курс гривни к основным валютам: к доллару США он снизился на 0,66% (до 7,7490 грн./долл.), к евро - на 2,38% (до 11,0756 грн./евро). Относительно российского рубля официальный курс гривни повысился на 0,56% - до 2,4106 грн./10 рублей.

По данным Нацбанка, с начала текущего месяца состоялись четыре валютных аукциона по удовлетворению потребностей физических лиц для погашения задолженности по банковским валютным кредитам. На аукционах было продано 73,6 млн. дол. США, около 1 млн. швейцарских франков и 278 тыс. евро.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту начали понижаться: к закрытию торгов ценовые уровни снизились с 8,3050/8,3470 грн./долл. до 8,3265/8,3385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины объявил о покупке и продаже долларов США по курсу 7,76/7,90 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2570/0,2587 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2684/0,2692 грн./рубль. К закрытию котировки снизились – на 0,2676/0,2683 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 32,3650 рублей за доллар (+0,8150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4120/1,4122 долл./евро, а к 15:15 упали до 1,4066/1,4068 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7320/11,7765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,7705/11,7890 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне понизились до 11,7145/11,7335 грн./евро.

НБУ установил на 18 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 780.5500 (на 17 августа – 776.7300)

100 EUR – 1098.3900 (на 17 августа – 1110.2579)

10 RUR – 2.4175 (на 17 августа – 2.4485)

Промышленность

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июле 2009 года уменьшился на 20,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 123 млрд. 815,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июля т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой – на 25,2% - до 2 млрд. 347,1 млн. грн., Днепропетровской – на 25,9% - до 10 млрд. 812,1 млн. грн., Волынской – на 24% - до 2 млрд. 078,9 млн. грн. и Донецкой областях – на 26,1% - до 10 млрд. 810,3 млн. грн.

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июле текущего года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 24,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,281 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что в июле, по сравнению с июнем т.г., производство азотных удобрений сократилось на 17,3%, а с июлем 2008 года – на 39,5%.

В январе-июле выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился на 39,8% – до 4,862 млн. тонн, по сравнению с январем-июлем 2008 года, однако уменьшился, по сравнению с июнем т.г., на 2,3%.

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле сократилось на 84,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42,6 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-июле сократилось на 91,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 564 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 83,2% – до 1370 штук.

Новости ТЭК

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-июле текущего года сократилось на 15,3%, или 17 млрд. 594,3 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 97 млрд. 475,6 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в июле выработка электроэнергии сократилась на 12,3%, или 1,898 млрд. кВт/ч, по сравнению с июлем 2008 года – до 13,508 млрд. кВт/ч.

За семь месяцев текущего года тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 21,4%, или 10 млрд. 464,5 млн. кВт/ч, – до 38,4 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 11,8%, или 6 млрд. 351 млн. кВт/ч, – до 47 млрд. 499,3 млн. кВт/ч, блок-станции – на 17%, или 849,2 млн. кВт/ч, – до 4 млрд. 144,4 млн. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-июле т.г. увеличили выработку электроэнергии на 1%, или 73,3 млн. кВт/ч, – до 7 млрд. 431,4 млн. кВт/ч.

ОАО «Укртранснафта» объявило открытый тендер на закупку 200 тыс. тонн сырой нефти.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике госзакупок» №33 (369) от 17 августа 2009 года.

В сообщении отмечается, что местом поставки нефти на условиях DDU являются резервуары нефтепорта «Одесса». Срок поставки – ІІІ-IV кварталы 2009 года. Конечный срок подачи предложений – 7 сентября 2009 года.

Компания не уточняет, для каких целей закупается данный объем нефти.

Сегодня, 17 августа, из-за прекращения газоснабжения со стороны ДК «Газ Украины» произошла аварийная остановка второго энергоблока ТЭЦ-6 АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам заместителя технического директора АК «Киевэнерго» Юрия ГЛАДЫШЕВА, в 10:15 диспетчер «Киевтрансгаза» сообщил о начале принудительного снижения давления газа на ТЭЦ-6, и уже в 12:25 система защиты на ТЭЦ-6 отключила энергоблок №2.

Как отмечает пресс-служба компании, остановка газоснабжения ТЭЦ-6 и отключение последнего блока, который находился в работе, привели к значительному снижению надежности энергоснабжения потребителей Киева и Киевской области, поскольку ТЭЦ-6 прекратила генерацию электроэнергии.

По данным «Киевэнерго», из-за прекращения газоснабжения полностью прекращено горячее водоснабжение потребителям Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского и Подольского районов Киева. Без горячего водоснабжения остаются 3810 потребителей (2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

По данным пресс-службы, в настоящее время долг «Киевэнерго» за потребленный газ перед ДК «Газ Украины» составляет 596 млн. грн. При этом с начала года компания почти не прирастила задолженность перед газопоставщиками, несмотря на большие объемы использования топлива для производства тепловой энергии потребителям. В то же время уровень задолженности потребителей за тепловую энергию по состоянию на 14 августа 2009 года составляет 814,041 млн. грн., из них долг жилищных организаций – 754,793 млн. грн. Долг потребителей за использованную электрическую энергию составляет 617,255 млн. грн. Наибольшим должником компании является ОАО «Киевводоканал» – 286,345 млн. грн.

Долг Киевской городской государственной администрации перед АК "Киевэнерго" по компенсации разницы тарифов на производство тепловой энергии на 1 июля 2009 года составлял 1,2 млрд. грн.

Социальная политика

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 августа 2009 года составило 606,9 тыс. человек, что на 32,6% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 августа 2009 года составил 2,2% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 августа получали помощь по безработице, составило 483,4 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 27,68 грн. – до 632,1 грн.

В июле количество безработных сократилось на 0,2% или на 51,6 тыс. человек.

В Украине на 10 рабочих мест претендуют 86 человек. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество незанятых украинцев, которые пребывали на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 33% - до 622,1 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 августа потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 72,3 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).

Политика

Секретариат Президента допускает срыв выборов в случае преодоления вето на изменения в закон о выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что в настоящий момент еще не издано решение о наложении вето Президента на изменения в избирательный закон, однако отметил, что со стороны Президента есть очень много замечаний к этому документу.

Заместитель главы Секретариата Президента сообщил, что Президент готовит предложения к этому законодательному акту и их будет довольно много.

По словам И.ПОПОВА, «сегодня или завтра вы их увидите» и народные депутаты будут иметь время, чтобы с ними ознакомиться до проведения внеочередной сессии парламента, которая запланирована на пятницу.

И.ПОПОВ сказал, что в идеальном варианте профильный парламентский комитет должен был бы рассмотреть предложения Президента к избирательному закону и в пятницу внести их на рассмотрение ВР, а народные депутаты, в свою очередь, должны были бы их поддержать.

Однако И.ПОПОВ прогнозирует, что в действительности ни одно из предложений Президента поддержано не будет и силами союзников из фракций БЮТ и Партии регионов президентское вето будет преодолено. И.ПОПОВ отметил, что в случае преодоления вето на указанный закон нас ожидает чрезвычайно грязная избирательная кампания с избиением агитаторов, войнами в судах и с другими непредсказуемыми ситуациями. По его словам, одной из самых больших проблем будущей кампании в таком случае будут списки избирателей. Заместитель главы Секретариата Президента объяснил, что, скорее всего, реестр избирателей не удастся подготовить своевременно и президентские выборы будут проводиться, как и раньше, на основе списков избирателей. Он сказал, что в таком случае списки будут очень плохого качества, непосредственно в день выборов будут десятки или сотни тысяч фамилий добавляться в эти списки, и обжаловать такие действия будет практически невозможно. По словам И.ПОПОВА, в результате этих действий после объявления результатов выборов возможны международные скандалы и акции протеста. В таком случае, заявил он, легитимность новоизбранного Президента будет чрезвычайно сомнительной.

И.ПОПОВ также сказал, что, учитывая подобные сценарии, было бы лучше, если бы выборы Президента проводились на основе старого избирательного закона, а не с теми изменениями, которые сейчас вносят народные депутаты. По его словам, главной целью таких изменений является стремление представителей БЮТ и Партии регионов устранить своих политических конкурентов и провести эти выборы практически «на двоих».

Грузия завтра официально выйдет из состава СНГ.

Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Давид ДЖАЛАГАНИЯ, сообщает грузинское агентство «GHN».

При этом, по словам замминистра, после выхода Грузии из СНГ, все договора, подписанные в рамках СНГ, останутся в силе. Д.ДЖАЛАГАНИЯ отметил, что официально Грузия из состава СНГ выйдет завтра, 18 августа, однако добрососедские отношения, которые Грузию связывают со странами СНГ, будут продолжены.

«Завтра, 18 августа, завершатся все формальные процедуры и Грузия официально выйдет из состава СНГ. Согласно 69-й венской конвенции, Грузия будет участвовать во всех соглашениях, которые подписаны в рамках СНГ. Руководство Грузии также готово, продолжить добрососедские отношения, которые Грузию связывают со странами СНГ», - отметил замминистра.

(УНИАН)