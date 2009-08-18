ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Ахметов укрепляет свою розничную сеть», в котором пишет о том, что розничная сеть «Украинский ритейл» (ТМ «Брусниця»), входящая в группу «СКМ» Рината Ахметова, намерена открыть свои магазины в помещениях, которые сейчас занимает торговая сеть Varus Express. Последняя включает 22 магазина в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Зам. гендиректора по связям с общественностью компании «Украинский ритейл» Светлана Лыскова сообщила изданию, что сейчас идут переговоры с собственниками помещений. При этом в компании уточняют, что «никаких слияний и поглощений не было». Речь идет о переуступке договоров аренды…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetov-ukrepljaet-svoju-roznichnuju-set-128667/

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Также «Дело» подает «Аналитический обзор: Почему цена на бензин А-95 в августе выросла до 7,50 грн. за литр», в котором пишет - достигнув дна в 35 долл. за баррель в начале года, цены на нефть плавно поползли вверх, а, начиная с апреля, перешли в решительное наступление. В начале июня была взята высота в 70 долл. за баррель. Откатившись впоследствии ниже 60 долл. за баррель, в начале августа семидесятидолларовый рубеж снова был взят, притом с существенным запасом — 74,5 долл. за баррель. В отличие от предыдущего скачка, августовский состоялся при отягощающих обстоятельствах — совпал с очередным этапом девальвации гривни. Учитывая на 90% состоящий из импорта топливный баланс Украины, этот фактор придал мощный импульс ценам. Выросла не только закупочная (оптовая) цена, увеличилась и налоговая составляющая, ведь акциз на нефтепродукты, облагаемый НДС, номинирован в евро (110 евро за тонну на бензины и 35 евро/тонна для дизельного топлива с серой 0,2%)…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-pochemu-cena-na-benzin-v-avguste-do-7-grn.-litr-128672/

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«Дело» в публикации «Банкиры помогут кредитным союзам» пишет - украинская «дочка» австрийской группы Volksbank International Фольсбанк начала реализацию проекта по поддержке ликвидности кредитных союзов Украины. «Пилотом» такого сотрудничества стал львовский союз «Анисия», которому Фольсбанк обещает выдать кредит под залог депозита уже до конца августа…

http://delo.ua/dengi/banki/bankiry-pomogut-kreditnym-sojuzam-128669/

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«Экономические известия» в материале «Масло вылилось в рекорд» пишут о том, что в истекающем 1 сентября маркетинговом году масличный рынок показал беспрецедентно высокие результаты. Рекордное производство обусловил высокий урожай, а лидерские показатели экспорта - благоприятная рыночная конъюнктура на внешних рынках. Однако уже следующий сезон - как и в случае с зерном - будет менее удачным…

http://www.eizvestia.com/state/full/4181652

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Издание «Экономические известия» в публикации «Прибавится акций открытых фондов» пишет о том, что многие крупнейшие публичные компании по управлению активами создадут открытые фонды акций. Некоторые из них используют и другие возможности, благодаря изменениям в Закон «Об институтах совместного инвестирования». В частности, сделать полностью облигационный фонд или хедж-фонд. О таких намерениях участники рынка заявили во время опроса издания…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4181650

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«Газета по-киевски» в публикации «Каховка, Каховка – коньяку поллитровка» пишет – мышиная возня, затеянная обиженным "красным директором", может привести к остановке одного из крупнейших в Украине заводов по производству коньяка. Гробя предприятие, директор прикрывается громкими заявлениями о защите интересов трудового коллектива…

http://mycityua.com/articles/country/2009/08/17/174011.html

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Издание «Сегодня» в публикации «За койку в киевской общаге готовьте 300 долларов» пишет – через две недели начнется учебный год. Издание решило проверить, готовы ли к нашествию студентов киевские общежития. И хотя процесс поселения еще не начался, проблемы с местами уже есть. Этим пользуются нечистые на руку работники общежитий, вымогая в зависимости от условий по 100 грн. ежемесячно или 100-300 долл. единоразово. Правда, в Министерстве образования уверяют, что места есть…

http://www.segodnya.ua/news/14072214.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Литва спасает свое молоко» пишет о том, что 20 августа в Москву приедет литовская делегация, которая попытается в сотрудничестве с российскими специалистами решить «молочную» проблему - разобраться в качестве молочной продукции из этой страны, сообщил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. С 17 августа Россия ввела ограничение на поставки молочной продукции четырех литовский молочных предприятий (заводы Rokiskio suris, Zemaitijos pienas, Pieno zvaigzdes и Varenos pienelis), в которой были обнаружены остаточные количества антибиотика тетрациклина…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/08/18/821069

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Также «Ведомости» в публикации «Одиннадцать друзей» пишет - сегодня Грузия официально перестанет быть членом СНГ. Эксперты полагают, что это символизирует конец концепции объединения постсоветского пространства…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/18/210135

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Издание «Известия» в публикации «МАКСимальные риски» пишет о том, что 18 августа в подмосковном Жуковском открывается аэрокосмическая выставка "МАКС-2009". Это одно из самых ярких и красочных событий лета собирает как профессионалов со всего мира авиации и космонавтики, так и простых любителей всякой летающей техники. В этом году открытие МАКСа омрачилось двумя трагедиями. В воскресенье во время тренировочного полета погиб командир пилотажной группы "Русские витязи" Игорь Ткаченко. Еще один пилот получил серьезную травму спины. Не появится в небе самолет Як-52 с абсолютной чемпионкой Европы, призером чемпионатов мира Светланой Федоренко. Ее легкомоторный самолет также в воскресенье упал в Калужской области. Спортсменка и курсант-стажер, сын летчика "Русских витязей" Дмитрия Хачковского Андрей погибли. Организаторы МАКСа уверяют: эти трагедии никак не скажутся на работе салона…

http://www.izvestia.ru/maks2009/article3131937/

(УНИАН)