АНОНС НА 18 августа 2009 года

Состоится пресс-конференция председателя Госкомпредпринимательства Александры Кужель на тему: «Предприятие «Південь» должно работать на благо государства», по поводу ситуации, сложившейся вокруг Государственного предприятия Министерства обороны Украины «Південь» относительно замены органа управления..

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Торжественное открытие V Киевской международной книжной выставки-ярмарки. Планируется, что в церемонии примет участие премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Состоится вручение дипломов лауреатам премии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества. Выставка продлится до 21 августа..

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Брифинг первого заместителя председателя Госкомтелерадио Украины А.Мураховского.

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Вручение дипломов лауреатам премии им. Ивана Франко в сфере информационной деятельности и победителям Национального конкурса «Лучшая книга Украины»..

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Прес-конференція на тему: «Європа фінансує євроазійський нафтовий коридор: ставки зроблено на Україну?» До участі запрошені Богдан Соколовський – уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки; Михайло Гончар – керівник енергетичних програм Центру «НОМОС»..

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Состоится пресс-конференция на тему "Макроэкономика первого полугодия: плюсы и минусы". Участники: руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер..

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Состоится торжественное открытие общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна» и V Всеукраинского конкурса-выставки «Лучший отечественный товар 2009 года».

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция с участием народного депутата Украины, министра экономики оппозиционного правительства, кандидата экономических наук Ирины Акимовой на тему: "Реальное состояние экономики в Украине: рисков все больше" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится заседание "круглого стола" на тему: «Развитие сельских общин - основа будущего развития Украины». Организатор - МОО "Украинская Община". Участники: Игорь Шевченко - председатель МОО «Украинская Община» и др..

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Министерство транспорта и связи Украины проведет первую прямую телефонную линию по проблемным вопросам функционирования отрасли.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Украинское ЖКХ к отопительному сезону готово?». Участники: Александр Попов - министр ЖКХ в оппозиционном правительстве; Дмитрий Русин - спикер Ассоциации теплотехнических компаний Украины; Александр Тодийчук - руководитель Киевского международного энергетического клуба «Q-club» и др..

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