Грузия вышла из состава СНГ

Грузия с 18 августа официально лишилась статуса государства-участника СНГ, сообщает Дело.

Как сообщили в исполнительном комитете СНГ, "согласно процедуре выхода из СНГ, с 18 августа Грузия больше не является страной Содружества; грузинский флаг будет удален из исполкома СНГ в рабочем порядке; никаких мероприятий с участием грузинской стороны не планируется".

Вместе с тем представитель исполкома подчеркнул, что после официального выхода из СНГ Грузия продолжит участвовать примерно в 70 договорах Содружества. "Эксперты пришли к решению, что Грузия продолжит участвовать в договорах с открытым субъектным составом, то есть в тех, в которых и ранее могли участвовать государства, не являющиеся членами СНГ", - сообщил он.

По словам представителя исполкома СНГ, после 18 августа Грузия больше не будет участвовать в договорах с ограниченным субъектным составом, в которых могут участвовать только страны Содружества. Также с выходом Грузии из СНГ для нее прекратится действие всех решений в рамках Содружества, достигнутых на советах глав государств, правительств, министров иностранных дел и экономическом совете СНГ.

Со своей стороны, замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалогония сообщил, что Тбилиси 18 августа полностью завершает все юридические процедуры по выходу из СНГ.

"Вместе с тем Грузия по-прежнему остается участницей ряда многосторонних соглашений, в том числе и со странами СНГ, в частности, соглашений по безвизовому перемещению граждан, свободной торговле, сотрудничеству в вопросах правопорядка и других, всего до 75 соглашений", - сказал Джалагония.

При этом он отметил, что грузинское правительство готово со странами СНГ оформить двусторонние соглашения по сотрудничеству на основе принципов уважения территориальной целостности друг друга и взаимных интересов.

В свою очередь, руководитель департамента внешней торговли и экономических отношений Минэкономразвития Грузии Давид Алексидзе заявил, что практически все многосторонние договоры по экономическим взаимоотношениям, заключенные Грузией в рамках СНГ, переведены в двусторонние соглашения.

По его словам, все договоренности о свободной торговле со странами СНГ остаются в силе и будут действовать в прежнем режиме.

При этом глава департамента отметил, что почти со всеми странами СНГ уже действуют и двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения и поощрении инвестиций.

После военных действий в августе прошлого года грузинское руководство приняло решение о выходе из СНГ, и согласно уставу Организации оформление всех юридических процедур длится 12 месяцев.

Грузия являлась членом СНГ с марта 1994 года и участвовала в 113 многосторонних договорах. Согласно Венской конвенции от 1969 года, Грузия после выхода из СНГ остается участницей тех 75 договоров в рамках СНГ, для которых членство в Содружестве не обязательно.