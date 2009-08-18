Главное на 18 августа (день)

Хроника дня

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Финансы

Госфинмониторинг получил 40 запросов от иностранных финразведок

Государственный комитет финансового мониторинга Украины за июль текущего года получил 40 информационных писем от подразделений финансовой разведки других стран по поводу подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

В то же время в течение июля в Госфинмониторинг поступило 11 запросов от финансовых разведок мира. Наиболее активный обмен информацией осуществлялся с подразделениями финансовых разведок США, Германии, Латвии, Литвы и России.

По словам председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО, информация ПФР является важным элементом при формировании обобщенных материалов, и в ряде случаев является основным подтверждением подозрения в отмывании средств.

По его словам, Госфинмониторинг постоянно принимает ряд мер, с целью усиления взаимодействия с подразделениями финансовых разведок других стран в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов. В частности, с целью налаживания более эффективного взаимодействия и обсуждения совместных мероприятий, в начале сентября Госфинмониторинг планирует проведение рабочего совещания с представителями финансовых разведок Канады и Дании.

Минфин разместил ОВГЗ на сумму 99 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 17 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 99 млн. 415,2 тыс. грн.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 9 млн. 11,5 тыс. грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 17 февраля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 131,1 тыс. грн. с уровнем доходности 25,5% годовых и погашением 14 июля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 82 млн. 272,6 тыс. грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 11 апреля 2012 г.

ТЭК

Кабмин намерен вводить в облгазах временные администрации

Кабинет Министров Украины предлагает разрешить введение временных администраций в газоснабжающих компаниях (обл- и горгазы) в случае, если они не выполняют свои обязательства, касающиеся основной деятельности.

Об этом говорится в законопроекте №5049, зарегистрированном в Верховной Раде 13 августа т.г.

Согласно проекту закона, временная администрация вводится в таких случаях: если размер основных фондов предприятия уменьшился на 50% в течение последних шести месяцев; если облгаз на протяжении последних трех месяцев не выполняет 50% и более своих просроченных обязательств по договорам купли-продажи природного газа; если проведен арест или вступил в законную силу обвинительный приговор относительно преступных действий руководителей предприятия.

Временную администрацию предлагается вводить также в случаях наличия публичного конфликта в руководстве предприятия, наличия ходатайства облгаза о назначении временной администрации, принятия органом лицензирования (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики) в соответствии со своей компетенцией решения об аннулировании лицензии, создания предпосылок для возникновения техногенной катастрофы или факта такой катастрофы по представлению специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти.

Временная администрация вводится Кабмином по представлению уполномоченного органа. Срок действия администрации не может превышать шести месяцев со дня ее назначения.

В исключительных случаях Кабмин по представлению уполномоченного органа может продлевать действие временной администрации на срок до шести месяцев. Общий срок действия временной администрации не может превышать один год.

Финансирование временной администрации осуществляется за счет газоснабжающей компании. Временным администратором не может быть лицо, являющееся кредитором облгаза, связанным с облгазом лицом или его акционером.

Цена бензина А-95 до конца останется на уровне 7,5-7,7 грн./л

Цены на высокооктановый бензин марки А-95 на украинских автозаправочных станциях (АЗС) до конца августа останутся на уровне в 7,5-7,7 грн./литр.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН.

По его словам, среди ключевых факторов, сдерживающих дальнейший рост цен, –незаинтересованность владельцев АЗС в их повышении, поскольку удорожание топлива приведет к падению объемов продаж.

При этом С.КУЮН добавил, что высокие цены диктуют необходимость наращивания кредитов для операционной деятельности, что в условиях текущих банковских ставок и множества рисков может серьезно усложнить деятельность розничных сетей.

По его мнению, основным фактором роста цен на нефтепродукты на украинском рынке сегодня является нестабильность курса гривни.

«Вопрос не только в абсолютном значении курса, но и в неуверенности, которую рождают непредсказуемые колебания валютного рынка», – добавил эксперт.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,29 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс покупки/продажи почти не изменился по сравнению с 17 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,36 грн./долл., по продаже – 8,34-8,42 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 17 августа и составляет сегодня 11,66/11,91 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,81 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 17 августа также незначительно понизился и составляет в среднем 0,2424/0,2596 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,257 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,275 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,29 грн./долл., продажи – 8,37 грн./долл., курс покупки/продажи незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,18-8,33 грн./долл., по продаже – 8,345-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева без изменений со вчерашнего дня – 11,68/11,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,78 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 17 августа уменьшился на 0,5% и составляет в среднем 0,2389 грн./рубль, продажи – незначительно понизился - до 0,2605 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,253 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,275 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8055, к евро – 10,9839, к российскому рублю – 0,24175.