Главное на 18 августа (вечер)

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО недоволен политикой Национального банка Украины по рефинансированию банков.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ. Основными темами встречи стали ситуация на валютном рынке и первоочередные меры, необходимые для стабилизации гривни; а также состояние рефинансирования и рекапитализации банков.

Глава государства выразил твердое убеждение в том, что объективных оснований для падения курса национальной валюты нет.

«Сегодня нет факторов, которые могут негативно влиять на стабильность курса гривни, кроме одного - неуправляемого дефицита бюджета. Но это вопрос очень легко исправляется - участием Национального банка или неучастием, поддержкой слабой или жесткой бюджетной политики Украины. Все должно быть подчинено одному - стабильность национальных денег», - предупредил Президент.

Комментируя поведение НБУ в этом вопросе, Президент выразил обеспокоенность тем, что НБУ является единственным покупателем облигаций внутреннего государственного займа, на что израсходовал 36 млрд. грн. «Эта позиция является серьезной опасностью относительно дестабилизации гривни», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он предложил совместно наработать тактические шаги Национального банка относительно финансирования местного и государственного бюджетов, а также обсудить ряд мер для возобновления доверия населения к гривне. «Ваша задача - это стабильные деньги. Это единственная миссия Национального банка. Факторы, которые классически влияют на стабильность гривни, в Украине отсутствуют. Есть одна проблема - дефицит бюджета», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил недовольство политикой рефинансирования банковской системы, которую проводит НБУ. Негативным примером, подтверждающим ее непрозрачность, является рефинансирование группы банков, которые были обоснованно обвинены в спекулятивных операциях с целью завышения курса.

Президент напомнил, что с представителями этих банков состоялась встреча под его председательством, во время которой им была четко доведена необходимость соблюдать государственные интересы в финансовой сфере. «Мы должны проводить ясную политику: банк, который не работает на национальный интерес, не является партнером центрального банка», - убежден Президент.

Он также выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся вокруг вопроса рекапитализации банков и платежностью банковской системы. «12 месяцев кризиса - а украинская банковская система не рекапитализирована. Ни одна страна в мире, в Европе так не отнеслась к рекапитализации банковской системы, к ее национализации, как Украина», - констатировал Президент.

Отдельно он отметил то, что НБУ должен отстоять свое исключительное право давать профессиональные публичные комментарии тенденций на валютном рынке, что должно минимизировать спекуляции вокруг этих вопросов в информационном пространстве.

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в ситуацию, которая сложилась на украинском фондовом рынке в результате невыполнения рядом эмитентов своих обязательств перед эмитентами по корпоративным облигациям.

Об этом говорится в письме УАИБ, направленном на имя Президента Украины, текстом которого располагает агентство УНИАН.

В частности, УАИБ просит Президента Украины лично вмешаться в ситуацию и поручить Генеральной прокуратуре Украины провести проверку эмитентов корпоративных облигаций по фактам невыполнения ими своих финансовых обязательств перед кредиторами и возможных сознательных мошеннических действий, которые имеют целью избежать любой ответственности должника перед кредиторами. По данным УАИБ, на начало августа текущего года 26 отечественных эмитентов допустили технический дефолт.

Как отмечается в письме, ухудшение экономического положения украинских предприятий привело к увеличению количества дефолтов по облигациям, «размеры которых продолжают расти и могут повлечь катастрофические последствия для всего фондового рынка Украины». «Ухудшает ситуацию и постановление Национального банка Украины от 22 августа 2009 года №421, позволяющее банкам, получившим убыток, не возвращать средства по своим облигациям», - отмечается в письме.

С целью выработки комплекса мероприятий для вывода финансового сектора из кризисной ситуации, УАИБ предлагает также провести совещание в СНБО с представителями соответствующих министерств и ведомств, а также НБУ.

Председателем правления «Укргазбанка» стал Александр МОРОЗОВ. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

А.МОРОЗОВ на указанную должность назначен решением комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 12 августа 2009 года №430.

Как сообщалось, ранее А.МОРОЗОВ приказом временного администратора №293 от 17 июля 2009 года был назначен и. о. председателя правления АБ «Укргазбанк».

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать позиции: торги по доллару открылись котировками 8,3130/8,3445 грн./долл., к закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,3120/8,3220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:40 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,22 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2603/0,2618 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2603/0,2610 грн./рубль. К закрытию цены понизились - 0,2601/0,2608 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,88 рубля за доллар (-0,4850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,4070/1,4155 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7465/11,7830 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз - 11,7445/11,7620 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,7235/11,7375 грн./евро.

Строительство/ЖКХ

Сегодня, 18 августа, в 11:37 в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водогрейный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК «Киевэнерго».

Согласно сообщению, в настоящее время полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителям ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств) и 3810 потребителям ТЭЦ-6 ( 2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

Напомним, в понедельник, 17 августа, в 12:25 вследствие снижения давления газа автоматически выключился последний работающий энергоблок ТЭЦ-6.

На ТЭЦ-5 остался в работе один энергоблок, который работает с минимально возможной мощностью 65 МВт при установленной мощности ТЭЦ-5 700 МВт.

Продолжается принудительное снижение давления газа, что может привести к полной остановке ТЭЦ-5.

Что касается энергоснабжения, то остановка ТЭЦ-6 и работа на минимальной мощности ТЭЦ-5 приводит к ухудшению надежности электроснабжения потребителей Киева и Киевской области.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует киевлянам, оплачивающим жилищно-коммунальные услуги, которым отключили горячую воду, обращаться в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена ГАВРИЛЮК сегодня на пресс-конференции.

«Однозначно нужно обращаться в суд», - сказала она.

Е.ГАВРИЛЮК отметила, что министерство подготовило изменения в действующие правила предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода и типовой договор на предоставление услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода. Этими документами предлагается упрощенная система для оформления претензий, составления актов ненадлежащего качества услуг и создание более понятных и доступных условий для защиты потребителями жилищно-коммунальных услуг своих прав. Е.ГАВРИЛЮК уточнила, что эти документы планируется вынести на утверждение правительства на следующей неделе.

Замминистра добавила, что ситуация с горячей водой в Киеве не характерна для большинства городов страны, потому что там тарифы на ЖКУ являются более-менее экономически обоснованными.

«В Киеве ситуация достаточно непонятна. Эта ситуация создается местной властью. Потому что сейчас решается вопрос, являются ли действующими эти тарифы. А фактически все потребители города являются заложниками сложившейся на сегодняшний день ситуации. В любом случае киевская городская власть должна была бы обратиться в суд, чтобы оспорить действия правительства. И в судебном порядке должны были решаться вопросы, являются тарифы обоснованными или нет. К сожалению, городская власть в суд не обращается и ситуация с каждым днем становится все хуже», - сказала Е.ГАВРИЛЮК.

Вместе с тем заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ считает, что ситуация с горячей водой в Киеве – это всеукраинская проблема, поскольку в глубинке «люди годами не получают горячую воду».

По его мнению, сложившаяся ситуация вызвана тем, что правительство в прошлом году подняло цены на энергоресурсы на 33%. «Автоматически это означает, что примерно на 30% повышаются тарифы. Это еще не реакция на инфляцию и на рост цен на энергоносители в городе Киеве в 2009 году. Эти тарифы – это реакция на прошлый год», - добавил он.

В свою очередь руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр ТОДИЙЧУК отметил, что лучше организовываться и коллективно обращаться в юридические инстанции для защиты своих прав.

«Такой беспредел - хочу включу, хочу выключу, или нет времени определить, кто платит или не платит в том или ином районе, городе. Мы должны чиновников от этого отучить», - сказал он.

При этом пресс-секретарь Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Дмитрий РУСИН считает, что киевляне могут обращаться в суд и даже добиться возмещения морального ущерба, но «перспективы их незначительны».

Он высказал мнение, что если количество отключенных от горячей воды домов в столице будет расти, это может спровоцировать массовые акции протеста.

Жилищный фонд Украины по состоянию на 1 августа т.г. подготовлен к отопительному сезону на 54% с выдачей паспортов готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена ГАВРИЛЮК сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, на 1 августа т.г. к отопительному сезону подготовлено 61% котельных, отремонтировано 523 котельных, заменено 554 котла, отремонтировано 295 км теплосетей, что составляет больше 50% от запланированного.

При этом к зиме подготовлено 2,5 тыс. школ, 8274 детских сада и 3135 больниц, что составляет более половины от запланированного.

Е.ГАВРИЛЮК также отметила, что началась модернизация теплоснабжающих предприятий.

Министерство регионального развития и строительства вынесет на завтрашнее заседание Кабинета министров Украины 37 недостроенных жилищных объектов на 1450 квартир для выкупа для льготников Государственным ипотечным учреждением на сумму 389 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, один из предложенных объектов находится в Киевской области (с. Тараща), из Киева предложений от застройщиков не поступало. Средняя стоимость жилья в объектах составляет 3900 грн./кв.м.

Приватизация

Назначенные на завтра, 19 августа, повторные аукционные торги по продаже 25%-ного государственного пакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) вновь не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Следующие торги по этому пакету планируется провести через неделю.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее сообщил журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.

С начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» по состоянию на сегодняшний день в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 11 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Фонд государственного имущества объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) 15 июля т.г. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Сельское хозяйство

Беларусь и Украина планируют в среду, 19 августа, провести консультации об организации поставок белорусского сахара в Украину.

Об этом УНИАН сообщил источник в Совете министров Беларуси.

«Во время консультаций в Минске планируется обсудить объем поставок и цену. Эти параметры будут заложены в основу возможного контракта», - сказал собеседник агентства.

По его словам, консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину с белорусской стороны будет сопровождать Министерство экономики Беларуси. «Контракт будет заключаться не между частными компаниями. Речь идет о государственной поставке», - подчеркнул собеседник агентства.

(УНИАН)