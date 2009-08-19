Ющенко сегодня откроет Сорочинскую ярмарку

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии Национальной Сорочинской ярмарки.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, глава государства осмотрит церковь-музей Николая Гоголя и пообщается с участниками ярмарки.

В 12.00 Президента примет участие в церемонии торжественного открытия Сорочинской ярмарки. Выступление главы государства в начале церемонии в прямом эфире будут транслировать НТКУ, “5-й канал”, НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В 14.45 НТКУ, “5-й канал”, НРКУ и Всемирная служба «УТР» будут транслировать встречу В.ЮЩЕНКО с представителями средств массовой информации.