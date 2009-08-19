Ющенко сегодня откроет Сорочинскую ярмарку
09:20, 19 августа 2009Разное
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Выступление будет транслироваться
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии Национальной Сорочинской ярмарки.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, глава государства осмотрит церковь-музей Николая Гоголя и пообщается с участниками ярмарки.
В 12.00 Президента примет участие в церемонии торжественного открытия Сорочинской ярмарки. Выступление главы государства в начале церемонии в прямом эфире будут транслировать НТКУ, “5-й канал”, НРКУ и Всемирная служба «УТР».
В 14.45 НТКУ, “5-й канал”, НРКУ и Всемирная служба «УТР» будут транслировать встречу В.ЮЩЕНКО с представителями средств массовой информации.
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