ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «На осень прогнозируют новую волну девальвации гривни», в котором пишет о том, что девальвационная волна остановилась, но осенью будут новые. Главная причина последнего скачка обменного курса - мощные девальвационные ожидания среди игроков рынка. Ожидания подкреплены железными аргументами: осенью резко вырастет спрос на иностранную валюту с точки зрения выполнения украинскими частными и государственными компаниями внешних обязательств, что не преминет сказаться на спросе на иностранную валюту. Таким образом, заработала модель самореализующихся ожиданий: участники рынка стали закупать валюту впрок, чтобы не пропустить девальвацию. А последовавший за этим рост спроса на иностранную валюту сделал свое дело: котировки гривни стали уверенно проседать…

http://delo.ua/biznes/kompanii/analiticheskij-obzor-valjutnyj-rynok-128731/

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Также «Дело» в материале «Лакшми Миттал будет конкурировать с Ахметовым в Италии» пишет - крупнейшее отечественное горно-металлургическое предприятие ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» планирует поставлять в Италию арматуру в прутках класса В450С диаметром 8-32 мм. Данный вид продукции используется в строительной отрасли. Сейчас основным поставщиком отечественной металлопродукции в Италию является корпорация «Метинвест Холдинг», принадлежащая Ринату Ахметову…

http://delo.ua/biznes/kompanii/lakshmi-mittal-budet-konkurirovat-s-ahmetovym-italii-128727/

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«Дело» в публикации «Укртелеком» меняет имидж» пишет - государственный монополист на рынке фиксированной связи, компания «Укртелеком» намерена провести рестайлинг. По информации издания, уже 1 сентября привычный многим абонентам логотип компании должен быть заменен новым…

http://delo.ua/biznes/ukraina/ukrtelekom-menjaet-imidzh-128729/

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«Экономические известия» в материале «Кабинетное бурение морских скважин» пишут о том, что Юлия Тимошенко получила возможность исправить просчеты в планах по освоению шельфов Черного и Азовского морей, допущенные премьером Павлом Лазаренко, который открыл ей дорогу в большой бизнес и большую политику. Правительство усиленно готовит документ, который предопределит судьбу нефтегазоносного шельфа…

http://www.eizvestia.com/state/full/4181681

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Издание «Экономические известия» в публикации «Авиация теряет лицо» пишет о том, что нелегкие времена заставляют авиаперевозчиков переформатировать свои парки и объединить усилия на воздушных линиях с партнерами. Зачастую это приводит к тому, что пассажир покупает билет, как кота в мешке, не зная, ни какая компания будет обслуживать рейс, ни какое воздушное судно поставят на маршрут…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4181685

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«Экономические известия» в материале «Францкевич уехал из «Киева» пишет о том, что Кабмин неожиданно сменил председателя правления недавно купленного банка «Киев». Вместо Игоря Францкевича, который был утвержден НБУ в середине июля, на этот пост назначили Юрия Маслова. Нигде не указывается причина, по которой была отвергнута кандидатура Францкевича. Это уже вторая кадровая неудача авторитетного финансиста. О будущем председателе правления банка известно, что он в свое время возглавлял одесские филиалы Укрсоцбанка и Первого украинского международного банка…

http://www.eizvestia.com/state/full/4181676

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«Газета по-киевски» в публикации «Гектар с гаком для экс-президента» пишет – Леонид Кравчук 2,5 года выбивал участки для своей семьи в Конча-Заспе. Все законно, но есть вопросы… В распоряжении издания оказались копии решений Киевсовета о выделении земельных участков людям, чьи имена совпадают с именами членов семьи первого президента независимой Украины…

http://mycityua.com/articles/city/2009/08/19/085306.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Родители судятся из-за закрытых школ» пишет – по данным Госкомстата, в Украине осталось 21 тысяча общеобразовательных учреждений, а в то время как в 2008/2009 году их было на 200 больше. В большинстве случаев официальная причина закрытия — сокращение количества учеников и недостаток финансирования. Мол, с каждым годом школьников в стране становится меньше, особенно этот показатель высок в сельской местности. Родители в панике…

http://www.segodnya.ua/news/14072602.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Почему в России дорожает бензин» пишет о том, что по данным Росстата, в 2002-2008 гг. розничные цены на бензин Аи-95 выросли на 249,3%. Это опережает прирост потребительских цен (220,7%). Издание подает экспертную оценку ситуации...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/19/210354

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Издание «Известия» в публикации «Гидроудар по энергетике» задается вопросом, как скажется авария на Саяно-Шушенской ГЭС на снабжении России электроэнергией. Специалисты по-разному оценивают время и деньги, которые потребуются на восстановление станции, а ведь она обеспечивала электроэнергией крупнейшие предприятия Сибири. Но все они сходятся в одном: авария будет иметь неблагоприятные экономические последствия для всей страны…

http://www.izvestia.ru/russia/article3131993/

(УНИАН)